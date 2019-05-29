 На Кіровоградщині податківці домоглися арешту майна на 150 млн грн сільгоспкомпанії-фігуранта кримінального провадження

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження, внесеного Генеральною прокуратурою України в ЄРДР за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС встановили, що посадові особи одного з сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області, діючи за попередньою змовою, впродовж 2018-2019 років прийняли на зберігання зернові культури для подальшого повернення власнику. Однак згадане майно було продано і вивезено за межі складів зберігання без відома власників товару і без відображення цих операцій у податковій звітності.

Дивіться також: Діяльність центру мінімізації митних платежів з обігом понад 500 млн гривень припинена в Києві. ФОТОрепортаж

Крім того, фігуранти, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, спеціально створених для прикриття незаконної діяльності, впродовж 2017-2019 років сприяли ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектора економіки при здійсненні внутрішніх операцій і при здійсненні експортних операцій сільгосппродукції за межі України.

Для забезпечення можливості подальшого відшкодування завданих державі збитків за поданням слідчих судом накладено арешт на майновий комплекс підприємства - фігуранта загальною площею 6 361 кв. м з його складовими об'єктами нерухомості і на земельну ділянку, розташовані в Кіровоградській області, загальною орієнтовною вартістю 150 млн гривень.

Триває слідство.

Також читайте: Податкова міліція Київської області забезпечила відшкодування до бюджету 4,1 млн грн несплачених податків