 "Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії.

Серед регіональних лідерів і кандидатів у Раду від "Самопомочі" є ветеран війни Віталій Фидрин (Тернопільська область, регіон "Захід"), юрист В'ячеслав Кущинський (Полтавська область, регіон "Схід"), Андрій Дмитрієв (Херсонська область, регіон "Південь"), Руслан Фома (Волинська область), депутат Київської обласної ради Ольга Бабій (Київська область).

Наступними в списку партії зазначені депутати від фракції "Самопоміч" в Раді: Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Ганна Романова, Ігор Діденко, Павло Костенко та Сергій Кіраль.

З'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради "Самопоміч" проведе 8 червня.

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виборчий список "Об’єднання "Самопоміч" формуватиметься із трьох робочих списків. Перший – список чинних народних депутатів, другий – лідери партії в регіонах, третій – лідери громадських думок та експертного середовища.

Єдиний виборчий список партії формуватиметься шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого партії будуть включати представника кожного робочого списку з врахуванням принципу гендерної рівності.

Загальний виборчий список партія виставить на публічне обговорення та передасть для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку – це будуть нові обличчя для українського парламенту.