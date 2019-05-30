 "Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії.
Серед регіональних лідерів і кандидатів у Раду від "Самопомочі" є ветеран війни Віталій Фидрин (Тернопільська область, регіон "Захід"), юрист В'ячеслав Кущинський (Полтавська область, регіон "Схід"), Андрій Дмитрієв (Херсонська область, регіон "Південь"), Руслан Фома (Волинська область), депутат Київської обласної ради Ольга Бабій (Київська область).
Наступними в списку партії зазначені депутати від фракції "Самопоміч" в Раді: Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Ганна Романова, Ігор Діденко, Павло Костенко та Сергій Кіраль.
З'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради "Самопоміч" проведе 8 червня.
виборчий список "Об’єднання "Самопоміч" формуватиметься із трьох робочих списків. Перший – список чинних народних депутатів, другий – лідери партії в регіонах, третій – лідери громадських думок та експертного середовища.
Єдиний виборчий список партії формуватиметься шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого партії будуть включати представника кожного робочого списку з врахуванням принципу гендерної рівності.
Загальний виборчий список партія виставить на публічне обговорення та передасть для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку – це будуть нові обличчя для українського парламенту.
Но если Порох мелкое зло - поправимое, то Клоун - это мегазло, ведущее к концу украинской государственности и чтобы не видеть этого и тупо пойти и проголосовать за него (чтобы сделать Пороху хуже, в стиле "насру себе в штаны, чтобы соседу воняло") нужно быть либо: сепаром ненавидящим все украинское, либо конченым дебилом (наивные мечтатели сюда же)!
Четверть от всех депутатов БПП (штук 80 - 90) в облсоветах бывшие рыги, штук 20 в Раде.- это наибольший процент
Это ваша украинская статистика, не я придумал - БПП правопреемник, а Петя один из основателей ПР
Банда"Солідарність" на огризках Пєтіного особистого рейтингу у ВР ще,на жаль,попадає..(
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
більшість виборців Самонемічі перебере на себе Вакарчук.
скоро можна буде сказати з точністю до відсотка..
Оновлення списків Самопомочі навіть найдемократичнішими процедурами Україні вже малоцікаві.
1)після ряду політичних помилок і досить імпотентної політики фракції у ВР.
2) після помилок самого Садового у президентській передвиборчій компанії..
3)після втрати Садовим Львова -зараз кількість усвідомивших барижність Мера Андрійка перейшла критичну для нього межу.
Тому Самопоміч(ТОЧНІШЕ САДОВИЙ) перед КІНЦЕМ МАКСИМУМ ЩО МОЖЕ -ЩЕ ПОДЕРИБАНИТИ ЛЬВІВ .Більшістю у Міськраді.
що бачили,як Пєтя особисто з грузовиків "рошен" розкидував сміття по львівським вулицям..
продовжуйте.Але не ображайтесь,.
ну а я займусь групою
Скорумповане місто Львів
https://www.facebook.com/groups/360937008109104/
Загальнодоступна група
у ольгінських власні методички))
Вхід у Ратушу заблокувала муніципальна варта, а до мітингувальників вийшла керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Чиновники запевнили, що апаратна нарада сьогодні не відбудеться та категорично заборонили заходити у ЛМР.
"Ви загроза для Львова, тому я не впущу вас у середину", - заявив Євген Бойко. При цьому своє рішення юридично не аргументував. Протестувальники, серед яких були й жінки, почали, у свою чергу, просити чиновників пройти у велику сесійну залу ЛМР та конструктивно обговорити усі питання, запросивши для цього необхідних директорів департаментів. Втім конструктивно спілкуватись посадовці міськради відмовились.
Вочевидь отримали вказівку від боргомістра Львова всіляко затягувати час та провокувати мітингувальників на конфлікт. Євген Бойко та працівники муніципальної варти почали перешкоджати входу людей у міську раду та замкнули двері на ключ. В результаті чергове намагання протестувальників сісти за стіл переговорів з посадовцями, аби задати їм незручні запитання, була успішно зірвана. Відповіді ні на одну з мигом людей почуто не було. Вочевидь Андрій Садовий саме таким чином хоче відволікти увагу львів'ян від проблем, що існують у місті.
Нагадаємо з понеділка, 27 травня, більше 15 громадських організації розгорнули перед ЛМР наметове містечко та розпочали безстрокова акцію протесту. Основна вимога - відставка очільника міста.
За цей період акцію підтримали вже сотні львів'ян, які щодня звертаються до протестувальників та пишуть скарги на діяльність Садового.
Окрім цього, учасники акції хочуть почути публічні звіти правоохороних органів по усіх резонансних справах щодо діяльності посадовців ЛМР. Зокрема розслідувань по "Афері століття", винних у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі та крадіжці земель у жителів Рясне-Руська під індустріальний парк.
- Та ми, та вони, та він, не допустимо нічого, а що, а хай, а нехай...
От така х#йня, малята!