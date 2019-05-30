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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 "Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено)

Під час форуму "Відкриті списки - фінал" виборники шляхом таємного голосування cформували рейтинг кандидатів у народні депутати від "Самопомочі" серед лідерів областей. Разом із рейтингом чинних народних депутатів він стане основою для фінального виборчого списку партії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії.

Серед регіональних лідерів і кандидатів у Раду від "Самопомочі" є ветеран війни Віталій Фидрин (Тернопільська область, регіон "Захід"), юрист В'ячеслав Кущинський (Полтавська область, регіон "Схід"), Андрій Дмитрієв (Херсонська область, регіон "Південь"), Руслан Фома (Волинська область), депутат Київської обласної ради Ольга Бабій (Київська область).

Наступними в списку партії зазначені депутати від фракції "Самопоміч" в Раді: Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Ганна Романова, Ігор Діденко, Павло Костенко та Сергій Кіраль.

З'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради "Самопоміч" проведе 8 червня.

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виборчий список "Об’єднання "Самопоміч" формуватиметься із трьох робочих списків. Перший – список чинних народних депутатів, другий – лідери партії в регіонах, третій – лідери громадських думок та експертного середовища.

Єдиний виборчий список партії формуватиметься шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого партії будуть включати представника кожного робочого списку з врахуванням принципу гендерної рівності.

Загальний виборчий список партія виставить на публічне обговорення та передасть для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку – це будуть нові обличчя для українського парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129630
 
 
 Топ коментарі
 
Но к парашенке эти отщипнутые проценты никак не прилипнут.
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После первого тура выборов весь ваш департамент правды от стецька кричал шо во втором туре пэпа сделает Зеленского, как мальчика. Ну и...
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Навіть не сумнівайся. Буде більшість.
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Народ учтите: Админ похоже адепт Зе-секты - заблокировал меня за "Зебилов", пришлось новый аккакунт создавать и через прокси подключаться!
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А я не пророхобот и для меня как Клоун, так и Порох - это зло.
Но если Порох мелкое зло - поправимое, то Клоун - это мегазло, ведущее к концу украинской государственности и чтобы не видеть этого и тупо пойти и проголосовать за него (чтобы сделать Пороху хуже, в стиле "насру себе в штаны, чтобы соседу воняло") нужно быть либо: сепаром ненавидящим все украинское, либо конченым дебилом (наивные мечтатели сюда же)!
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Если бы ты не был порохоботом, то не велся на их дурные предвыборные методички, типа Зеля - мега зло. Что бы так думать, какие для этого у тебя есть основания, кроме методичек? Зато кто такой Петя, все уже давно поняли.
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Молодцы, всем пример как нужно делать открытые спсики.
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На этой ветке тусняк "25% наиобразованнейших государственников" - каков ваш прогноз % обновленной Европейской Солидарности - бывшей БПП, а еще ранее - рыгов, в Раду?
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тезис, что БПП - это нью рыги. причём тезис этот так встроен во фразу, что ответ по сути вопроса можно интерпретировать как согласие с ним.
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Большинство рыгов в Оппозиционном Блоке, но это несколько партий - 4 если не ошибаюсь
Четверть от всех депутатов БПП (штук 80 - 90) в облсоветах бывшие рыги, штук 20 в Раде.- это наибольший процент
Это ваша украинская статистика, не я придумал - БПП правопреемник, а Петя один из основателей ПР
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Сироїд вже передумала позбавляти Зеленського повноважень? Забрала свій законопроект у Парубія?
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Садопомощь еще ладно, но главное чтобы свынячие БЕСы в парламент не попали.
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занадто швидко вибори..

Банда"Солідарність" на огризках Пєтіного особистого рейтингу у ВР ще,на жаль,попадає..(
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Без Соболева и Семенченко "Самопомощь" - местечковая партия Львова и области, и голоса, соответственно, откусывает у ряженого под патриота пепы.
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пэпа уже весь слился, одни порртхотбты остались. "Самопомощь" это голоса "Голоса", Саака и где то Тягнибока
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Петро останется в истории Украины навечно и в её политике надолго.
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конечно останется, у него будет мемориальная доска в Лукьяновке.
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я тебе уже предлагал ответить на простенький вопросик по грамматике украинского языка?
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боишься, значит. предсказуемо. про погоду в Урюпинске спрашивать не буду - ты это уже читал много раз...
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можешь спрашивать, все твои методички давно знаем.
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На простой вопросик ответь. Вопрос в рамках программы средней школы с русским языком обучения.
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
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погоджусь.
більшість виборців Самонемічі перебере на себе Вакарчук.

скоро можна буде сказати з точністю до відсотка..
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повернімося до теми.

Оновлення списків Самопомочі навіть найдемократичнішими процедурами Україні вже малоцікаві.
1)після ряду політичних помилок і досить імпотентної політики фракції у ВР.
2) після помилок самого Садового у президентській передвиборчій компанії..
3)після втрати Садовим Львова -зараз кількість усвідомивших барижність Мера Андрійка перейшла критичну для нього межу.

Тому Самопоміч(ТОЧНІШЕ САДОВИЙ) перед КІНЦЕМ МАКСИМУМ ЩО МОЖЕ -ЩЕ ПОДЕРИБАНИТИ ЛЬВІВ .Більшістю у Міськраді.
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помилки, помилки, помилки... а конкретно кроме петного мусора есть что нибуть?
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особливо тупим заюлькам.. з Галюніками..

що бачили,як Пєтя особисто з грузовиків "рошен" розкидував сміття по львівським вулицям..
продовжуйте.Але не ображайтесь,. "Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено) - Цензор.НЕТ 147
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я знаю, что после того как "Самопомощь" вышала из коалиции начались проблемы с мусорм. В совпадения я не врю.
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вам не зі Львова звичайно,видніше.. "Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено) - Цензор.НЕТ 5971
ну а я займусь групою
Скорумповане місто Львів

https://www.facebook.com/groups/360937008109104/
Загальнодоступна група

"Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено) - Цензор.НЕТ 2374
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дурные методички мог непоказывать, их все видели.
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це,звичайно,не тобі...

у ольгінських власні методички))
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в мире еще много компаний. почему все не перечислены в этом списке? непорядок. могу незадорого сварганить более правдивый и расширенный, самый честный список.
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http://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-dav-vkazivku-chynovnykam-lmr-provokuvaty-aktyvistiv/?fbclid=IwAR23auDo-JFqYkxykgMW5VkFd8AwNNUyXYzBWHbhmO525XOQk7z_Bu47_XI


Вхід у Ратушу заблокувала муніципальна варта, а до мітингувальників вийшла керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Чиновники запевнили, що апаратна нарада сьогодні не відбудеться та категорично заборонили заходити у ЛМР.


"Ви загроза для Львова, тому я не впущу вас у середину", - заявив Євген Бойко. При цьому своє рішення юридично не аргументував. Протестувальники, серед яких були й жінки, почали, у свою чергу, просити чиновників пройти у велику сесійну залу ЛМР та конструктивно обговорити усі питання, запросивши для цього необхідних директорів департаментів. Втім конструктивно спілкуватись посадовці міськради відмовились.
Вочевидь отримали вказівку від боргомістра Львова всіляко затягувати час та провокувати мітингувальників на конфлікт. Євген Бойко та працівники муніципальної варти почали перешкоджати входу людей у міську раду та замкнули двері на ключ. В результаті чергове намагання протестувальників сісти за стіл переговорів з посадовцями, аби задати їм незручні запитання, була успішно зірвана. Відповіді ні на одну з мигом людей почуто не було. Вочевидь Андрій Садовий саме таким чином хоче відволікти увагу львів'ян від проблем, що існують у місті.
Нагадаємо з понеділка, 27 травня, більше 15 громадських організації розгорнули перед ЛМР наметове містечко та розпочали безстрокова акцію протесту. Основна вимога - відставка очільника міста.
За цей період акцію підтримали вже сотні львів'ян, які щодня звертаються до протестувальників та пишуть скарги на діяльність Садового.
Окрім цього, учасники акції хочуть почути публічні звіти правоохороних органів по усіх резонансних справах щодо діяльності посадовців ЛМР. Зокрема розслідувань по "Афері століття", винних у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі та крадіжці земель у жителів Рясне-Руська під індустріальний парк.
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за колбасой по 2,20 ломятся. скажите им кто-то, что нету там колбасы. в городе 700 тыс. населения, а воду мутят пара сотен недовольных, которым хочется всего и задаром.
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Я вже писав, що в натовпі "активістів" половина добре знаних бомжів, подивіться фотки попередніх "акцій". Оце такі самі вандали, які брали у 1917 році Зимовий палац, все там потрощили. Але у нас їх високопарно називають громадськими організаціями. Пішов я туди вчора подивитися. Невже роботи у здорових мужиків нема, щоби в мирному місті у наметах кілька діб сидіти немитими? Саме те - польові кухні, халявна жратва, неголені пики. Крім того, купа школярів. Питаю бомжатник, за що ви тут б'єтесь?
- Та ми, та вони, та він, не допустимо нічого, а що, а хай, а нехай...
От така х#йня, малята!
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нормальная практика. любая партия может и без всяких законов предоставить открытые списки для выборов. но естественно, "обновленная" партия ************ так не сделает. от туда даже кононяка с граней сбежали, что же там останется? лешик гончаренко, которого к ЗЕбене не взяли
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Правильна назва для цієї партії-"Самонеміч"
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Недосить того,щоб ти любив її.Недосить того,щоб вона любила тебе...Потрібно,щоб все це відбувалось одночасно...Минулі вибори Самопоміч нашвидкоруч набрала всякий набрід,третина якого тут же повтікала...А який сенс тепер детально і скрупульозно відбирати,коли шансів попасти в Раду нема...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено)
 
 
 
 
 
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