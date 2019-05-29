 Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", список партії був представлений на форумі в середу, 29 травня.
Наступними в списку партії числяться депутати від фракції "Самопоміч" в Раді Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Анна Романова, Ігор Діденко, Павло Костенко та Сергій Кіраль.
Серед регіональних лідерів і кандидатів в Раду від "Самопомочі" числяться ветеран війни Віталій Фидрин (Тернопільська область, регіон "Захід"), юрист В'ячеслав Кущинський (Полтавська область, регіон "Схід"), Андрій Дмитрієв (Херсонська область, регіон "Південь"), Руслан Хома (Волинська область), депутат Київської обласної ради Ольга Бабій (Київська область).
З'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради "Самопоміч" проведе 8 червня.
Ладно, можешь не отвечать. Я спать...
Эти выборы....это уже не протестное голосование.... тут уже каждый будет выбирать.....Зеля не является кумиром для всех 73 процентов....
Тю, а я и не знал шо он розовый и пушистый! А насчёт этих выборов, поживём, посмотрим. Только я уверен шо " Армія Мова Віра" и Томос пєте уже не помогут.
Якось пАганий з тебе експерт.
Но выборы в раду это не выборы в президенты..... и даже если судить по результатам первого тура презединстких выборов....абсолютного большинства партия "слуга урода" не наберет...
Ти дійсно вважаєш, що до твоєї думки потрібно прислухатися?
73 відсотка- це таки Україна.
От всех избирателей это менее 50%...следовательно это не вся Украина...далеко не вся....
А когда состоится гражданская панихида? )))
Эти 73% лучше всего клюют на кокошник и руський шансон....
Зю это и обещал им не громко...., но по ходу кинул, - всем придется 7,40 слушать...
Фильмец хороший , добрый.
а не ох... они наш центр Украины востоком называть?Источник: https://censor.net.ua/n3129630
___________
Хоть этих не будет в новой Раде и то хорошо...
А Садовий - по мажоритарці? Понятно...
как на работе насальника скажет или за гречку по старой привычке......