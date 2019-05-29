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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду

Виборчий список партії "Об'єднання "Самопоміч" на позачергових виборах Верховної Ради очолять голова фракції Олег Березюк, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, заступник голови фракції "Самопомочі" в Раді, заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Олег Лаврик, депутати Ради від фракції "Самопоміч" Семенуха Роман і Тетяна Острикова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", список партії був представлений на форумі в середу, 29 травня.

Наступними в списку партії числяться депутати від фракції "Самопоміч" в Раді Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Анна Романова, Ігор Діденко, Павло Костенко та Сергій Кіраль.

Серед регіональних лідерів і кандидатів в Раду від "Самопомочі" числяться ветеран війни Віталій Фидрин (Тернопільська область, регіон "Захід"), юрист В'ячеслав Кущинський (Полтавська область, регіон "Схід"), Андрій Дмитрієв (Херсонська область, регіон "Південь"), Руслан Хома (Волинська область), депутат Київської обласної ради Ольга Бабій (Київська область).

З'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради "Самопоміч" проведе 8 червня.

Читайте також: На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129630
 
 
 Топ коментарі
 
После первого тура выборов весь ваш департамент правды от стецька кричал шо во втором туре пэпа сделает Зеленского, как мальчика. Ну и...
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Но к парашенке эти отщипнутые проценты никак не прилипнут.
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Навіть не сумнівайся. Буде більшість.
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та хай создают...в раду все равно не пройдут,а у зелебени пару процентов отщипнут...курочка по зернышку. Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова , - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4507
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Но к парашенке эти отщипнутые проценты никак не прилипнут.
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И не надо... главное что бы у "слуги урода" не было абсолютного большинства.....
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Не будет.... и не надейся.....и это хорошо....
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После первого тура выборов весь ваш департамент правды от стецька кричал шо во втором туре пэпа сделает Зеленского, как мальчика. Ну и...
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Холодильник показанный по телевизору победил.... оказывается и такое может быть....
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Гыга, скажу честно, в 2014 году с тобой было интересно общаться, читать твои комменты, чмырить кацапов, а сейчас ты начал писать как прыщавая нулёвка. Извини конечо ИМХО.
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так а я причем?вы ж нашли врага нифкримле...вот вам и не интересно уже чмырить кацапов...уже апплодируете зелебене,вернувшему почти всех одиозных рыгов.интересуйтесь теперь друг другом
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По ходу именно вы нашли врага не в кремле, а в Украине. И всеми силами стараетесь работать на одного из отцов-основателей рыгоанальной своры, тем самым дестабилизировать ситуацию в Украине. ***** аплодирует вам стоя.
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а чо ему не апплодировать если все по его сценарию?даже возвращение сааки?

Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1994
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Насчёт Саакашвили, это было предсказуемо и без *****, пэтя очень грязно и тупо с ним поступил. И ***** этот вариант просчитало, что Мишу по любому Зе вернёт, даже без его совета.
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ну,это только 73% все предельно ясно...хотя по законам-наоборот,зелебеня нарушил еще несколько.
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То есть пэтя законно лишил его гражданства? И поступил согласно Конституции Украины?
Ладно, можешь не отвечать. Я спать...
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И то было в основной своей массе протестное голосование...глупое...абсолютно бездумное протестное голосование.... основанное на том что людям пять лет вбивали в головы брехню о Порошенко...
Эти выборы....это уже не протестное голосование.... тут уже каждый будет выбирать.....Зеля не является кумиром для всех 73 процентов....
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основанное на том что людям пять лет вбивали в головы брехню о Порошенко...

Тю, а я и не знал шо он розовый и пушистый! А насчёт этих выборов, поживём, посмотрим. Только я уверен шо " Армія Мова Віра" и Томос пєте уже не помогут.
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Только в коалиции с кем то...скорее всего с партией "зажисть"...рабиновича.... Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 8492
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Та ти писав ,що Зеленський ніколи не стане Президентом.
Якось пАганий з тебе експерт.
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Да уж....допустить что в стране 73 процента не совсем адекватных людей я не мог....
Но выборы в раду это не выборы в президенты..... и даже если судить по результатам первого тура презединстких выборов....абсолютного большинства партия "слуга урода" не наберет...
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В твоїй уяві Україна- неадекватна.
Ти дійсно вважаєш, що до твоєї думки потрібно прислухатися?
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Не Украина...а 73 процента принявших участие в голосовании...не нужно отождествлять голосовавших за Зелю..со всей Украиной....
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Навіть не знаю як тобі це делікатно пояснити.
73 відсотка- це таки Україна.
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Повторяю особо одаренным еще раз...73 процента...это 73 процента от принявших участие в голосовании...а нет от всех избирателей.....
От всех избирателей это менее 50%...следовательно это не вся Украина...далеко не вся....
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Дуже не хочеться, щоб ви помилились. Але скоріше всього наш мудрий народ з 73% за проросійською інерцією збере для ЗЕ конституційну більшість у ВР з Слуга народу+Батьківщина+Опоблок, щоб легко похерити всі проукраїнські речі, які були здобуті в Україні за Порошенка і надасть потужний імпульс для створення у нас новоросії та малоросії.
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А Вы верите , что Зеленский реально победил? Но почему то живых избирателей, которые за него голосовали найти сложновато. Произошел примитивный рейдерский захват Коломойским Украины. Его схемы отработаны до мелочей. Своя ЦВК может написать любой результат.
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Ну чого ж важко. Я- реальна. Нічого важкого. Тримайтеся. Шукайте.
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Да есть они....просто боятся в этом признаваться....за это скоро начнут морды бить.... Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9602
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ва зачем ему чужое? Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 8610чай не зелебеня какой
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голосовал сам в 2014 году за "Самопомич": Гопко, Соболев и Сотник - самые адекватные были депутаты
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потужними силами пошли на абордаж, эх если бы ещё дракон Михо Ужасный был то ваще верхи сели на скатерть саморванку
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Что?! Уже отпевали?
А когда состоится гражданская панихида? )))
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Неужели народ опять клюнет на этих ряженых в шаровары иудеев?
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Привет - в точку...

Эти 73% лучше всего клюют на кокошник и руський шансон....
Зю это и обещал им не громко...., но по ходу кинул, - всем придется 7,40 слушать... Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 8976
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какая часть? их больше десяти фильмов? последний вроде в прошлом году был.
Фильмец хороший , добрый.
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а чего это "Полтавская область, регион "Восток"?
а не ох... они наш центр Украины востоком называть?Источник: https://censor.net.ua/n3129630
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Видимо Харьковщина у них Дальний Восток Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 5982
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Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова

___________

Хоть этих не будет в новой Раде и то хорошо... Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 4218
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погано, що не буде Руслана Сидоровича і Павла Костенка... З того всього списку тільки цих хлопців поважаю. А інших нормальних (Ганя Гопко, наприклад) - вони самі пішли...
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а упоротому зебілу навіть ім'я Ганя нічого не скаже...
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список лузерів.
А Садовий - по мажоритарці? Понятно...
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В 2014 очень многие голосовали за "Самопомичь" только из-за Егора Соболева и Семена Семенченко
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Семенченко - отьявленный проходимец. Егор Соболев - засланный Кремлем козачек. Его родители спокойно и без проблем в России живут ,
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это хорошая партия, но уж слишком демократична. Удачи ей.
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А куда они засунут своего феэсбешного засланца "Семена Семенченко" (Константина Гришина)? Фридман без него денег не даст...
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Секта мутного Садового похоже все,если сами львовяне не поддержат,то ловить им больше нечего.. Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 8705
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Хотів написати, що всякі клоуни йдуть на вибори у ВР, але ж вони в більшості своїй там сидять вже 28 років. Тобто тут в нас нічого не зміниться. Просто кольори клоунів.
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Опять первая пятерка. Огласите весь список, или для этого надо принять закон об открытых списках?
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Самопоміч зараз в процесі самоліквідації...не будемо заважати
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Політичні лузери ця садопоміч! Наберуть на виборах 0, 00000000000001 %
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...самонэмич не партия , а клуб с претензией на интеллектуальный...и не самый плохой у той нынешней Раде, пусть себе избираются...в вот рыгов, поцев дырявых аленки валерьевны, перекинчиков видродження, 90% мажоров..2\3 жуликов люлиных, половину сборняка блока ПП - ф топку Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3004 ...чел. 30-40 могло бы и остаться...но только все же по факту наоборот получится и на манеже. будут все те же...спасибо Порошку, что хоть успел выдавить из говнюков этих, голосование за нужные законы. Народу то сильно лохами ушастыми быть нравится, галаснут,
как на работе насальника скажет или за гречку по старой привычке...... Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 7804 Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 7804 Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 7804
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБерезюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду
 
 
 
 
 
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