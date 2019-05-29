 Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", список партії був представлений на форумі в середу, 29 травня.

Наступними в списку партії числяться депутати від фракції "Самопоміч" в Раді Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Анна Романова, Ігор Діденко, Павло Костенко та Сергій Кіраль.

Серед регіональних лідерів і кандидатів в Раду від "Самопомочі" числяться ветеран війни Віталій Фидрин (Тернопільська область, регіон "Захід"), юрист В'ячеслав Кущинський (Полтавська область, регіон "Схід"), Андрій Дмитрієв (Херсонська область, регіон "Південь"), Руслан Хома (Волинська область), депутат Київської обласної ради Ольга Бабій (Київська область).

З'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради "Самопоміч" проведе 8 червня.

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