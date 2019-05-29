 Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей"

"Я із задоволенням взяв би участь у створенні майданчиків для нових ідей. Мене жодні посади не приваблюють. Я був на багатьох посадах у двох країнах і прямо скажу, що зараз скажи мені куди-небудь у кабінет... взагалі не приваблює мене це життя, тому що грошей я цим не заробив, шишок я собі на цьому наламав, при цьому якщо не поміняти систему, мене ця система засмокче і знову буде такий стиль, що знову людина намагається щось робити і знову нічого не виходить. Не мій стиль, не хочу", - сказав він в інтерв'ю на телеканалі "Наш" у середу ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому політик висловив переконання, що зараз потрібні "майданчики великих ідей".
"Я вже кілька років говорю про ідею інформаційних технологій", - зазначив Саакашвілі, додавши, що підтримує висловлену президентом України Володимиром Зеленським думку про державу в смартфоні, в тому числі виступає за те, щоб громадяни України могли самі голосувати за законопроекти, в тому випадку, якщо Верховна Рада не в змозі цього робити.
главное,что бы крыши выдержали)))
а,так идея неплохая - бегать по крышам)
Миша, надо идти ещё дальше: пусть граждане Украины сами эти законопроекты и разрабатывают. И сами голосуют. И сами исполняют. И сами деньги печатают.
Писец там средние века, жестяк.
это - триумф вандализма...
"бэшэнный Мишико"?
«Проти Порошенка окремі сайти поширювали відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні та створенні ще одного "Межигір'я". Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на певних сайтах - Politeka.net (26,07 % від усіх текстів із негативною тональністю, де згадується Порошенко), Znaj.ua (22,2 %) та Strana.ua (18,8 %). Проти Володимира Зеленського найбільше текстів із негативною тональністю зустрічалися на сайтах Gazeta.ua (16,42 %) та Obozrevatel.com (13,43 %)» - йдеться у статті аналітиків ІМІ за результатами медіамоніторингу.
Ксения Джангвеладзе 69e56123
На рус.тв с 6 часов вой и зубовный скрежет,"фошизд" Зеленский вернул в Украину человека который убивал рос "миротворцев" и бомбил спящий Цхинвали🤣🤣
29.05.2019 23:05