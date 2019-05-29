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 Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей"

Повернувшись на Батьківщину в Україну екс-президент Грузії і колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявляє, що його не приваблюють жодні посади, однак він хотів би брати участь у створенні в країні "майданчиків для нових ідей".

"Я із задоволенням взяв би участь у створенні майданчиків для нових ідей. Мене жодні посади не приваблюють. Я був на багатьох посадах у двох країнах і прямо скажу, що зараз скажи мені куди-небудь у кабінет... взагалі не приваблює мене це життя, тому що грошей я цим не заробив, шишок я собі на цьому наламав, при цьому якщо не поміняти систему, мене ця система засмокче і знову буде такий стиль, що знову людина намагається щось робити і знову нічого не виходить. Не мій стиль, не хочу", - сказав він в інтерв'ю на телеканалі "Наш" у середу ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому політик висловив переконання, що зараз потрібні "майданчики великих ідей".

"Я вже кілька років говорю про ідею інформаційних технологій", - зазначив Саакашвілі, додавши, що підтримує висловлену президентом України Володимиром Зеленським думку про державу в смартфоні, в тому числі виступає за те, щоб громадяни України могли самі голосувати за законопроекти, в тому випадку, якщо Верховна Рада не в змозі цього робити.

Читайте також: "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129628
 
 
 Топ коментарі
 
Не до советов сейчас - стулья, сервера и мониторы выносить надо.
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Мише в Грузии будут ставить памятники , а при упоминании ПАПа плеваться .Масштаб - слон и моська .
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Пока что его только памятник в тюрьме ждет... Если кому и поставят памятник в Грузии так это Бендукидзе.
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Ну кто бы сомневался. Михо - барабан в своей стихии. Пусть дураки работают и пусть их за это ругают. Я умный - я буду какашками кидаться.
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У зедебилов вечно галюники. Как занюхал, так и представил.
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Да сам ты кацаб, если 75% украинцев обзываешь!
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Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

главное,что бы крыши выдержали)))
а,так идея неплохая - бегать по крышам)
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"...чтобы граждане Украины могли сами голосовать за законопроекты, в том случае, если Верховная Рада не в состоянии этого делать".

Миша, надо идти ещё дальше: пусть граждане Украины сами эти законопроекты и разрабатывают. И сами голосуют. И сами исполняют. И сами деньги печатают.
Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей" - Цензор.НЕТ 5212

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Триумф будет когда вся "старая ситема" , которую зедебилы хотят разрушить, ********* им на голову с необратимыми последствиями. И кацапы, захватившие руины, зедебилам памятник не поставят.
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В Мурманской области украли железнодорожный мост через реку.
Писец там средние века, жестяк.
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По аналогии с постом выше,

это - триумф вандализма...
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Че-то мне подсказывает, что мы сползаем туда семимильными шагами.
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Новая идея, как избежать пробок в Киеве, хаотично перемещяясь по крышам?
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Загнать Михуила пинками на последний дом на Троещине. Лох соберется смотреть, а в центре будет свободно.
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Так ты уйди с манежа, баранов еще не вызывали.
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Зря Михо пригласили, он не помнит доброжелательности. Вскоре начнёт переть на зебилов.
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Та лишь бы запэдрота и K° засадил подальше. Остальное разрешим.
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Елена, вы пропустили прием лекарств. ) Расслабьтесь.
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малошановный, в отличие от тебя, я не нуждаюсь в приёме.
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Галоперидолу бибисе, можно сразу 3 дозы. Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей" - Цензор.НЕТ 4111
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В Италии ни Haloperidol, ни Promazine нет в коммерции. А ты довольствуйся и этими.
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не действуют лекарства. Только эвтаназия. По желанию усыпаемой -помазать зеленкой.
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бабуся Лена страдает. Ее тут возненавидели. Сама виновата.
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Не вышибай слезу. Испытываю особую нежность к любителям кловунов
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"Убийца коррупционеров", гроза "барыг" и создавать площадки для идей? А как идеи создавать, если коррупционеры живы и барыги никуда не делись?
"бэшэнный Мишико"?
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*площадки новых идей*))))ржу до слез,да вам этих идей накидает каддый простой украинец,особенно в субботу утром. Но если по честному Сааксшвили мне нравился,приедет увидим или это киви,или Гиви
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Мадам, с Вашим художественным вкусом... Мужчина с перевернутыми штанами... Хотя, если вы не мадам... То вся моя логическая цепочка летит к черту.
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Коротше буде займатись четвертим майданом Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей" - Цензор.НЕТ 899
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Совсем ручной стал . Послушный . Идейный .
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Хто і як зомбував легковірних та наївних виборців?
«Проти Порошенка окремі сайти поширювали відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні та створенні ще одного "Межигір'я". Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на певних сайтах - Politeka.net (26,07 % від усіх текстів із негативною тональністю, де згадується Порошенко), Znaj.ua (22,2 %) та Strana.ua (18,8 %). Проти Володимира Зеленського найбільше текстів із негативною тональністю зустрічалися на сайтах Gazeta.ua (16,42 %) та Obozrevatel.com (13,43 %)» - йдеться у статті аналітиків ІМІ за результатами медіамоніторингу.
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чергове підтвердження , що соєві це і є кацапи -
Ксения Джангвеладзе 69e56123

На рус.тв с 6 часов вой и зубовный скрежет,"фошизд" Зеленский вернул в Украину человека который убивал рос "миротворцев" и бомбил спящий Цхинвали🤣🤣
29.05.2019 23:05
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