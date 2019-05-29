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Все про:Зеленський (1476) суддя (934) наказ (144)

 Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив суддів окружних адміністративних та місцевих судів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Президент призначив Олену Турів суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду; Івана Голошивця - суддею Донецького окружного адміністративного суду; Уляну Братичак і Олега Кравціва - суддями Львівського окружного адмінсуду, Ольгу Миколаєву і Катерину Севастьяненко - суддями Харківського окружного адмінсуду.

Також Зеленський призначив Людмилу Мелещенко суддею Івано-Франківського міського суду; Андрія Брону - суддею Сколівського районного суду Львівської області та Ірину Теслікову - суддею Червонозаводського районного суду Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки Вища рада правосуддя звільнила 1035 суддів, - Бенедисюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129626
 
 
 Топ коментарі
 
с прастого нарида...
Усе честные и непадкупныя...
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я стіпісняюсь спросить...но хто еті люди,блд???
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ну да у тебя забыли спросить
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На лиге смеха обьявили комсомольский набор судьев Народ откликнулся, значит уважают Эксперимент прошёл успешно, щас начался набор депутатов мажоритарщиков. Новые морды-лица ща из всех щелей полезли А дихлофос сняли с производства.
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Одна рука запрещает функционирование ВККСУ, а другая - подписывает указы о назначении тех, кто успешно в том же ВККСУ прошёл квалифоценивание и добор...
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Що це таке? - ЗЕкваліфікаційне оцінювання суддів? - ЗЕсудова реформа в Україні? Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 7072 Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 3011
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А разве он имеет право назначать судей? А разве это не другая ветка власти, судебная? Тем более окружных?
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Часть два - "Судьи народа" Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 1677! Или "народные" судьи?
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Назначил, молодец.
Знать бы еще кто это такие
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с прастого нарида...
Усе честные и непадкупныя...
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Ну не актеры, поэтому мы их и не должны знать. А разве это функция Президента? В районные суды судьев назначать? А как он определит их квалификацию, если сам ни дня судьей не проработал?
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зеленое правосудие - так - ждем и активно теперь комментируем - решения судов )))
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а как же комиссии? вот так просто взяли и отказались от обещанного гороховые из семейства бобовых?
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я стіпісняюсь спросить...но хто еті люди,блд???
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По крайней мере, они все с юридическим образованием!
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А он теперь всех районных судей назначать будет? Все тысячи судей?
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Нарешті нам дістався геніальний чувак, майже Наполеон, десь навіть фото було. Так і уявляю, як він на унітазі після шаурми, десь на заправці, читає всі справи суддів і вирішує їхні долі. Куда вступати в ЗеСекту? Особливо знаючи, що верховний суд відмовився розглядати призначення довіреного чувака Коломойського по справам президента Богдана.
Куда вступати в ЗеСекту?
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ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ КРИТИЧЕСКИ ДУМАТЬ.
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.
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Беня подкинул кандидатуры или пОРТНОВ настоятельно порекомендовал???
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Лучше бы Портнов! Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 6929
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а как же комиссии, социальные лифты и прочие ништяки из президентской предвыборной? это что значит? к осени тарифы в половину меньше не станут? Вротердам же придумал вороватый петя, а продолжает мародерить уже вова?
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Люстарцію Володі Зеленському! Давайте створимо петицію до Президента з цього приводу...
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Меня всегда удивляло ЛИЦЕМЕРИЕ власти (фактических узурпаторов), если в названии государства есть определение "РЕСПУБЛИКА", то почему судей НАЗНАЧАЮТ, а не ВЫБИРАЮТ? А с возрастом понял, что если бы был НАРОД (состоящий из самодостаточных, свободных и до зубов ВООРУЖЕННЫХ ГРАЖДАН), не НАСЕЛЕНИЕ (из жалких,невежественных, глупых, недалеких и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ беззащитных ХОЛОПОВ-РАБОВ), то никто просто бы и не посмел УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ (убили бы на месте сразу без дисскусий и долгих разговоров)!
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я долго "гнал бочку" на феодализм (оказывается - это еще приемлемая и разумная формам управления, если бы не обязательное подчинение вассала господину), куда хуже когда недееспособным холопам и рабам нагло и безбожно врут (что они "граждане", а не рабы), манипулируя их "голосами" (которых у них быть не должно) на пседвовыборах в псевдофальшивых якобы "республиках". Политика - это искусство вранья и надо признать, что узурпаторы очень сильно преуспели в нем!
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Починає розставляти своїх людей, на місцях. Незабаром суди будуть кишеньковими і хрен ви що небуть доведете в них.
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А он по всей Украине районные суды будет расставлять? Все тысячи?
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Ребята назначать он может,73 процента зебиков дали власть ему,но м Украина не парашка,и думаеться мне с деревяными щитами стоять уже никто не будет,есть у людей на руках игрушки посерьезной,но бень зелий цезарь пока в эйфорие,vb5366@ukr.net,кто акции против жаб пишите
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Порошенка критикували за судову реформу, а як такі призначення відповідають реформі?
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