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Все про:аварія (258) Зеленський (1476) вугілля (235)

 Для розгляду проблем вугільної галузі зберемо засідання РНБО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на Львівщині, де в Сокальському районі на шахті "Лісова" внаслідок аварії загинуло двоє гірників, повідомив, що скликає засідання Ради національної безпеки та оборони, яка розгляне проблеми у вугільній галузі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

"Сталося велике горе - ми втратили двох осіб. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - цитує Зеленського прес-служба глави держави після відвідин ним шахти в середу ввечері.

В інформації зазначається, що "орієнтовно засідання може відбутися в п'ятницю, 31 травня".

Дивіться також: На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж

Президент також підкреслив, що сім'ї двох шахтарів, які загинули минулої ночі, отримають підтримку від держави.

"Уже прийнято рішення виділити по 100 000 гривень", - повідомив він.

Крім того, Зеленський зазначив, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129623
 
 
 Топ коментарі
 
Лично - это хорошо. Потому что как ни печальна история погибших, но я не вижу причины покупать им жилье за наши деньги.

Если компания частная - шахтеры должны быть застрахованы.

вот такие задачи у президента. Не затыкать дырки каждый раз, а решать их системно - проследить чтобы все шахтеры были застрахованы и профсоюзы следили за этим.
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Не ганьби славне прізвище тупим коментарем.
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Як мило, що "патриёты" нічим не гребують і свої картинки з OK.RU таскають. Ну зовсім не паляться
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Если бы они не поработали хорошо до клована, то и клован не был президентом именно Украины, они ему отдали страну, а что отдаст этот недоумок неизвестно.
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Аж так старалися, що, навіть, монітори з "секретної кімнати" покрали ))))
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Скоморох не должен забывать про свои корни. Вот и весь посыл.
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Без основания. Вот академики - они с основанием. Люди трудятся, учатся, вкалывают(не все, признаю это), но все же...А скоморох - это призвание, родился таким.
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а комсомолец партию с которой начинал. как увижу порошенко в церкви так рвота подкатывает.
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а у сатанистов всегда так....как церковь увидят-так сразу плохеет
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я не говорил этого... тебе самому не противно? ты же не дурак и наверное понимаешь о чем я говорю. манипуляции не нужны, все это понимают. и я тебе уже говорил.. мне плевать на фамилию президента. и пока он не въехал в забор - он мой президент. нельзя создавать идола. П.Порошенко лучший президент за всю новую историю. но не моя вина в том, что его не принял народ как догму. здесь несколько факторов один из которых - обнищание масс.
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То есть, когда пытаются снести твой дом, от этого тебя не тошнит. А вот от чьего-то вида тебе дурно. Интересный, хотя и довольно странный факт.
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ты не с того ракурса смотришь. мне помогают его не только снести, но! и построить новый. вся советская система тел. права и одной идеологии должна кануть в лету. это хорошо и для таких как ты. тебе не надоела ложь? чему ты учишь своих детей? иди сынок в налоговую -- дои лохов... это гнилая хибара, а не дом. дом у 1% граждан которым принадлежит 95% активов страны.
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Так а кто тебе сказал, что они будут строить то, что нужно тебе и мне?. Он будет строить то, что ему скажет этот 1%. И он будет слушать их, а не тебя. И ничего он с ними не сделает, как он обещал. А вот вполне может "сделать" страну, да так, что потом не собрать. Слова красивые, да только по опыту того же СССР знаю, что за красивыми словами стоит - ложь, которая потом крепко бьет по тем, кто излишне развесил уши.
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мне твой пост подходит с малым исключением. он помогает мне, и ключевое слово - мне. это важно понимать и тот кто против того 1% мне помощник. все просто. а слова и дела сами нам скажут кто есть кто. порошенко обманул надежды людей. я скажу, что он должен был сделать, - Майдан целеуказ. конечно не только его вина в этом, но и полит силы которую он возглавил.
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Та то чмо просто в луганде ефрема боготворило. Но, уже петин холуй. Они такие
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Лично - это хорошо. Потому что как ни печальна история погибших, но я не вижу причины покупать им жилье за наши деньги.

Если компания частная - шахтеры должны быть застрахованы.

вот такие задачи у президента. Не затыкать дырки каждый раз, а решать их системно - проследить чтобы все шахтеры были застрахованы и профсоюзы следили за этим.
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Задача компаній-роботодавців - старховка шахтарів.
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Я вам даю 1000% ділі засідання РНБО нічого не піде. Буде протокол, доручення і все!!! Ну, так воно завжди в нас робилося і робиться. Важна морда ліца, протокол рішення і все забули пішли далі "решать"
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а що було до того? якщо багато гірників гинуло просто давали компенсацію,а на 1-2 навіть не зважали
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РНБО- рада національної безпеки України.
" Если,вы, не отзоветесь
мы напишим в Спортлото"
в.с. Высоцкий
Один не может найти свое рабочее место, другой не знает какими органами на каком инструменте играть. Что дыльше?

"Ой боюсь, боюсь, боюсь
ой боюсь. боюсб, боюсь"
"Ария" маркизы из к/ф "Дон Сезар де Базан"
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Дай бог, чтобы со временем смогли устранить все негаразды на шахтах...
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Для этого нужно очень много денежек....а это не с нашим счастьем..... и нужно в корне поменять психологию людей....что еще более сложно....
Не работает датчик....останавливай работу...выходи...и требуй....а не ставь перемычку...ради того что бы премия на 300 гривен больше была....
90% аварий на шахтах человеческий фактор....
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Да уж...
Против нашего менталитета трудно переть...
Каждый мыслит типа: да ладно, ничего не случится/ и, а кто если не я...
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рентабельные шахты в силах сами решать все вопросы. А нерентабельные надо закрывать, ибо незачем их содержать на наши деньги.

Так делают во все развитых странах - Германии, Британии. Где кстати угольная отрасль вымерла из-за нерентабельности. И никто не умер.
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Шахтар - ризикова професія. Але ясно, що ніж купляти вугілля з-за кордону, краще забезпечуватися власними покладами.
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і той... хай шамани 5 верблюдів закатують у жертву перед тим
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Евгений Середа: Кто же ты больное недоразумение, принесшее столько горя, слёз и позора Украине?
Украина не бедная, она ограблена. Это список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец

Мародер и клептократ. Именно так его будут помнить в следующих поколениях. Смотрю на этот список, и понимаю что весь цивилизацованный мир не может найти объяснение этому позорному явлению. Почему так? Потому что большинство этих предприятий были захвачены этим рейдером не выходя за пределы государственной службы. Европа? Нато? Нее мужик, это бандитский почерк мародера, в Европе давно сидел бы пожизненно, Нато вообще в шоке. В Китае расстреляли бы нахер и забыли.
Представляю как смотрят мировые миллиардеры, Чак Фини, Уорен Баффет, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг.. Это люди живущие скромно, отдающие десятки миллиардов на благотворительность, они даже не знают сколько у них денег.. И они не отжали, а внесли вклад в развитие человечества. И то что человек покупавший вчера два мерседеса на 800к у. е., в надежде на второй срок, сегодня ворует оборонное оборудование включая провода и лампочки.. Вот это точно на голову не налазит. Теперь ясно что со складами с боеприпасами произошло..
Аудит. Я очень его жду. Соскучился по информационному адреналину.
Украина не бедная страна, она просто ограблена. Это ведь список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец.
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А для чего он в принципе туда поперся..?? Сказать что заседание СНБО соберет...?? Так это можно было и фейсбуке анписать....
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Думаю, что морально он смог поддержать, и шахтеров, и родных погибших...
Правильно сделал, что поехал...
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В Украине ежедневно гибнет как минимум сотня людей...кто утонул..кто в аварии...кто на пожаре...на все похорона будет ездить и поддерживать...или выборочно???
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Это исключительный случай и вы это прекрасно знаете...
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Нет в нем ничего исключительного.... обычная авария на шахте...два трупа...
Не двадцать..и не сто...
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Три дня назад на Западной Украине погибли два человека из за непогоды...это более исключительный случай к стати...а не поехал....
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Ні то був чистий популізм і "ви прекрасно це знаєте".
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а по дороге съел на заправке шаурму и запостил свою ухмылку на весь фейсбук (это он так ответил на троллинг по "запаху шаурмы"). сразу несколько задач решил: поддержал родственников погибших и поржал - прям юлий цезарь
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Если разобраться... десятки причин чтобы это не произошло... виновные должны быть наказаны... сидеть... Иначе порядка не наведешь...
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Дотаційна галузь - бідні поклади, глибокі горизонти - дорога цяцька з малими перспективами. А як прибуток малий - то і шахтне оснащення купляти ні на що. Щось дуже сумнівне те починання. Проблем багато, але основна проблема - вугілля мало.
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нерентабельные шахты надо закрывать, а не бабки туда вливать.
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вливати не треба, але закриття залежить від загальної економіки видобутку. Тому й працюють.
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Скорее "безопастности" Бениного бизнеса...
Для розгляду проблем вугільної галузі зберемо засідання РНБО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3251

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Это жесть. руководитель Квартала говорит о влиянии открытого рынка и отмену монополии в отрасли на госбезопасность. Дожили............ Кто интересно на кого нападёт? Икота на Коломойского с Суркисами и Ахмета?
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Херасе, Баканов уже шото бычит в госбезопасности?
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что бы навести порядок нужно всю верхушку закрыть для начала.
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та да, а о 8-ми пленных, ах да об чем это я, да нахрен они и все остальные пленные кому нужны.
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все по заветам *****...загрузить снбо всякими делами,шоб некогда было обороной заниматься.
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Напишите кто-нибудь ему в фейсбук, что единственное решение - закрытие глубоких шахт. Не дураки наверное британцы, ну те...... которые ВЕЛИКО..... и немцы, что свернули эту отрасль. И чем раньше принять такое решение - тем лучше.
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Блин, это фигня. Это идти по стопам страусова. Закрыть нафиг эти убыточные шахты. Перепрофилировать людей на производство литиевых батарей. Профит !
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а это первое заседание СНБО или уже были, ну там всякие мелочи, как агрессия рассеики на востоке Украины, политзаключёные итд.
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Якіпроблеми? Блазень просто зобов'язаний відмінити формулу Роттердам+. За це голосували барани.
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Есть подозрение, что скоро начнут ***** РЛА. Хотя это очень странно, ведь ИВК очень хорошо о нём отзывался))
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"новатор" Владимир Александрович Паровоз доси не раздуплился, что угольную отрасль давно нужно потихоньку сворачивать, а не реанимировать живой труп позапрошлого века..
если РНБО и собирать, то только для того, чтобы решить как это сделать с минимальными потерями и какую работу предложить людям взамен..
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Львівщина єдина. Пам'ятаю початок 90х. Як тільки змінюваласть влада були постійні аварії на шахтах. Ми їх сумувати не встигали за всіма загиблими. І електронний контроль було встановлено в шахтах, але винахідники їх могли деактивувати. Зараз окучують Львівську область, жаль лише загиблих.
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Ипануцца. Ну да, у людей горе. Погибли двое горняков. Но это не повод для сбора СНБО. *****, на Донбассе стоит 50-ти тысячная вооруженная до зубов армада российских прокси, Крым отжат и напичкан войсками агрессора, вся восточная граница обставлена кацапскими регулярными, Азовское море отжато, Керченский пролив отжат, вышки в Черном море качают газ кацапам, а это недоразумение на посту президента, собирает СНБО по углю(Карл, ты слышишь? По углю, *****.), сэлфится с шаурмой и околачивается по Украине. Вот это выбрали 73% ******* преЗЕдента. Как раз под стать себе убогим.
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ему голоса нужны в раду, потому будет всем лизать особенно ватанам, поэтому нету разговоров о войне, пленных и т.д. и да насрать ему на Украину.
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посмотри на фото с ,,передовой", там есть фото с бойцами? одни генералы.
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Я считаю, что СНБОУ должен поставить "жирную точку" после всех известных проблем в отрасле. Объявить эту отрасль одной из стратегических отраслей экономики Украины и начать её реформировать где центром этой реформы должен стать шахтер его жизнь и здоровье, ну и достойная зарплата. Неужели нельзя за 5 лет "попередников" нельзя было сделать одеть и обуть шахтеров (по примеру солдатов ВСУ) и закупить столько индвидуальных средств защиты чтоб не возникало никогда возникала эта тема. Это было бы хорошим начала реформы угольной промышленности. Но результатом этой бы реформы было бы отказ от импорта каменного угля из других стран благодоря тому, что шахтер одет обут имеет каждый индвидуальное средство защиты, получает своевременно достойную зарплату и самое важное работает но новом современном технологическом оборудовании имеющий низкую энергоемкость.
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а шо кабмина для этого нету? ах да еще азиров не париехал звыняйте.
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а шо он не обеспечил каждого индвидуальным средством защиты шахтера. Неужели нельзя заказать для шахтера по линии Минэнергетики и угольной промышленности форму новую.? Можно было одеть шахтера по человечески и обуть и обеспечить каждого индвидуальным средством защиты (толи спасатель то ли еще)
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и при чем тут азиров ....не в тему сказал ты
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Замість того щоб на Раді Національної Безпеки та Оборони України розглядати питання окупованих територій та військову агресію сусідньої країни новий президент навантажує цей орган питаннями які вирішує уряд,це все одно що б суперкомп'ютер використовувати як кишеньковий калькулятор.
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Еще дойдет и до рассмотрения процесса кинопроизводства...
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1.Блокируются датчики контроля рудничного воздуха.
2.Нарушаются паспорта креплений подготовительных и очистных забоев.
3.Допускаются нарушения в эксплуатации пускового электрооборудования (так называемый кол).
4.Не соблюдается пылегазовый режим выработок.
5.Нарушается технология выемки угля и прохождение горных выработок.
6.Нарушаются правила доставки людей к рабочему месту и обратно.
7.Нарушаются правила ведения буровзрывных работ.
8.Нарушаются правила доставки материалов и грузов внутри шахтным транспортом.
9.Грубо игнорируются правила комплектации звеньев и бригад согласно технологического паспорта.
И это все с ведома начальников участков и выше вплоть до директора шахты. Потому что остался главный принцип производства: давай, давай!
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А от навіщо Зе туди літав? Він рятівник? Чи може психолог?
Його приїзд тільки створив незручності і більше нічого.
Правильно сказав товариш загиблого шахтаря, що це піар на крові.
Співчуття і допомогу можна надати і в інший спосіб, без піару
І до чого РНБО до проблем в вугільній сфері.
Тут потрібні закони і робота уряду.
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Ну а где же еще, ведь из администрации президента Бакланов уже всю технику вынес. А там еще есть..
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Вообще-то открывается уголовное делов связи с гибелью людей . Находят виновных и наказывают . При чем тут снбо ?
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Смотри мой пост выше, виновными сделают погибших.
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