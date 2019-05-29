 Для розгляду проблем вугільної галузі зберемо засідання РНБО, - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.
"Сталося велике горе - ми втратили двох осіб. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - цитує Зеленського прес-служба глави держави після відвідин ним шахти в середу ввечері.
В інформації зазначається, що "орієнтовно засідання може відбутися в п'ятницю, 31 травня".
Президент також підкреслив, що сім'ї двох шахтарів, які загинули минулої ночі, отримають підтримку від держави.
"Уже прийнято рішення виділити по 100 000 гривень", - повідомив він.
Крім того, Зеленський зазначив, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання.
Если компания частная - шахтеры должны быть застрахованы.
вот такие задачи у президента. Не затыкать дырки каждый раз, а решать их системно - проследить чтобы все шахтеры были застрахованы и профсоюзы следили за этим.
" Если,вы, не отзоветесь
мы напишим в Спортлото"
в.с. Высоцкий
Один не может найти свое рабочее место, другой не знает какими органами на каком инструменте играть. Что дыльше?
"Ой боюсь, боюсь, боюсь
ой боюсь. боюсб, боюсь"
"Ария" маркизы из к/ф "Дон Сезар де Базан"
Не работает датчик....останавливай работу...выходи...и требуй....а не ставь перемычку...ради того что бы премия на 300 гривен больше была....
90% аварий на шахтах человеческий фактор....
Против нашего менталитета трудно переть...
Каждый мыслит типа: да ладно, ничего не случится/ и, а кто если не я...
Так делают во все развитых странах - Германии, Британии. Где кстати угольная отрасль вымерла из-за нерентабельности. И никто не умер.
Украина не бедная, она ограблена. Это список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец
Мародер и клептократ. Именно так его будут помнить в следующих поколениях. Смотрю на этот список, и понимаю что весь цивилизацованный мир не может найти объяснение этому позорному явлению. Почему так? Потому что большинство этих предприятий были захвачены этим рейдером не выходя за пределы государственной службы. Европа? Нато? Нее мужик, это бандитский почерк мародера, в Европе давно сидел бы пожизненно, Нато вообще в шоке. В Китае расстреляли бы нахер и забыли.
Представляю как смотрят мировые миллиардеры, Чак Фини, Уорен Баффет, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг.. Это люди живущие скромно, отдающие десятки миллиардов на благотворительность, они даже не знают сколько у них денег.. И они не отжали, а внесли вклад в развитие человечества. И то что человек покупавший вчера два мерседеса на 800к у. е., в надежде на второй срок, сегодня ворует оборонное оборудование включая провода и лампочки.. Вот это точно на голову не налазит. Теперь ясно что со складами с боеприпасами произошло..
Аудит. Я очень его жду. Соскучился по информационному адреналину.
Украина не бедная страна, она просто ограблена. Это ведь список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец.
Правильно сделал, что поехал...
Не двадцать..и не сто...
😁
если РНБО и собирать, то только для того, чтобы решить как это сделать с минимальными потерями и какую работу предложить людям взамен..
2.Нарушаются паспорта креплений подготовительных и очистных забоев.
3.Допускаются нарушения в эксплуатации пускового электрооборудования (так называемый кол).
4.Не соблюдается пылегазовый режим выработок.
5.Нарушается технология выемки угля и прохождение горных выработок.
6.Нарушаются правила доставки людей к рабочему месту и обратно.
7.Нарушаются правила ведения буровзрывных работ.
8.Нарушаются правила доставки материалов и грузов внутри шахтным транспортом.
9.Грубо игнорируются правила комплектации звеньев и бригад согласно технологического паспорта.
И это все с ведома начальников участков и выше вплоть до директора шахты. Потому что остался главный принцип производства: давай, давай!
Його приїзд тільки створив незручності і більше нічого.
Правильно сказав товариш загиблого шахтаря, що це піар на крові.
Співчуття і допомогу можна надати і в інший спосіб, без піару
І до чого РНБО до проблем в вугільній сфері.
Тут потрібні закони і робота уряду.