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Все про:Донецьк (539) КВУ (70) опитування (344) референдум (293)

 Навесні 2014 року 80% жителів Донецька хотіли жити в Україні, - екс-заступник голови КВУ Донеччини Гришин

За даними соцопитування, проведеного Донецьким національним університетом навесні 2014 року, 80% жителів Донецька хотіли жити в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, на прес-конференції "Травень 2014 року в історії громадянського спротиву Донбасу російській окупації" сказав Олег Гришин, заступник голови Донецької обласної громадської організації "Комітет виборців України" в 2014 році.

"Говорити про референдум на Донбасі - це не професійно. Тому що там було чотири референдуми - це якщо ми визнаємо таким так званий "референдум" ДНР-ЛНР".

У нас був референдум про приєднання деяких районів Донецької області до Дніпропетровської. Тоді глава Дніпропетровщини сподівався таким чином відхопити собі шматок бізнесу у "господаря Донбасу".

Також був референдум, який серйозно сприйняли в місті - про приєднання міста, заснованого самим Юзом, до Великої Британії. Люди дуже радо за це голосували, перепитували, чи справді вони муть у таких умовах, як британці.

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Було добре сплановане і, ймовірно, найправдивіше опитування. Воно дало нам можливість говорити про те, що на той момент близько 80% жителів чітко сказали, що хочуть жити в Україні. 15% сказали, що хочуть жити в Російській Федерації. І 5% заявили, що хочуть жити в СРСР.

І нарешті, той цирк, який інакше назвати не можна. Люди, котрі розуміються на виборчих стандартах, не могли назвати це референдумом. Коли з 10-15 дільниць відкривається тільки 1 - щоб показати масовість. Коли замість списків використовувалися будь-які записи, знайдені в директорських кабінетах з часів, коли відбувалися вибори в Україні. Коли різним людям пропонували дописати себе, записували будь-які придумані адреси, видавався папірець, що вважався референдумом... І все це називали красивим словом "референдум", - розповів він.

Гришин детальніше розповів про опитування, яке проводилося силами кафедри соціології Національного донецького університету.

Питання формулювалися так:

"Ви хотіли б жити в унітарній Україні"

"Ви хотіли б жити в Донецькій області як федеративній частині України"

"Ви хотіли б жити в Російській Федерації"

"Ви хотіли б жити в Радянському Союзі".

"Це опитування не була фейковим з наукової точки зору, тому що була розроблена вибірка. Опитування було проведено у всіх районах Донецька...", - підсумував він.

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Крім того, Гришин розповів про умови, в яких намагалися провести в Донецькій області вибори президента України від 25 травня 2014 року:

"Коли мені говорять, що на Донеччині тільки росіяни, то я сміюся. Тому що в Єнакієвому окружна комісія з найпершого дня замість того, щоб брати участь у засіданнях у міськраді орендувала приміщення в готелі. І в той час, коли в місті лютували "патріоти Росії", вони проводили своє засідання і регулярно консультувалися з нами і ЦВК. Це можна розповідати практично про кожне місто".

За його словами, там, де вибори могли відбутися, вони відбулися, що дало повну легітимність новообраного президента і показало, що Донбас - з Україною.

"У Донецьку ми запускали фейки, давали оголошення про відкриття виборчих дільниць. І через п'ять хвилин там з'являлися люди з автоматами - шукали, де відбувається голосування. Таким чином, у Донецьку голосування не відбулося. Є багато людей, яких держава, на жаль, не оцінила, - які ризикували своїм здоров'ям і довозили бюлетені туди, куди це було можливо. Вони на власних машинах, БТРах, у пакетах, прикритих сміттям вивозили ці бюлетені на підконтрольну Україні територію, щоб доставити в ЦВК і показати, що Донеччина голосувала ... Для нас як спостерігачів важливо було зафіксувати, що комісії готувалися і доклали максимум зусиль. Там, де з точки зору безпеки голосування можна було провести, люди голосували масово - на відміну від фейкового референдуму", - підсумував він.

Екс-заступник голови КВУ регіону підкреслив, що жителі Донеччини хотіли голосувати і ризикували, щоб провести вибори.

"Увечері 25 червня в готель, де ми перебували, приїхав Царьов з автоматниками. І співробітники готелю, звичайні дівчата, які розуміли, що відбувається, робили максимум для того, щоб не показати, де ми є і попередити нас. Ми без речей вискочили через чорний хід. Тобто, Донеччина хотіла голосувати за президента. І співробітники виконкомів і райдержадміністрацій (не мери) намагалися всіляко сприяти цим виборам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129620
 
 
 Топ коментарі
 
Власть захватили примазавшиеся к Майдану, включая тех, кого стягивали с трактора и лупили огнетушителем между рог. К революции гидности эти животные отношения не имеют
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Сцуко...Я вот сколько раз слышу...никак понять не могу умстаенно одаренных, которые по сию пору орут про СыСыСэР, спустя 28 лет с момента его распада. А детство свое они вернуть не желают?
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И сколько осталось от этой цифры в результате пяти лет мыру-мымрной политики соевого мародера и его торговых партнёров из Лугандона?
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И сколько осталось от этой цифры в результате пяти лет мыру-мымрной политики соевого мародера и его торговых партнёров из Лугандона?
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я думал в результате 5 лет оккупации террористами из Рашки. Нет?

Это Порошенко оккупировал часть Луганщины и Донеччины?
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Вы общаетесь с кацапским троллем,постарайтесь не обращать внимания на этого засранца.
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їх тут дофіга.
От би скласти їхній перелік...
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Точно - дофига. 75% нормальных.
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Было настолько большое желание, что они с удовольствием начали убивать грабить и жечь своих соседей по улице, городу, району С любовью к Украине на устах. они вспороли живот обычному студенту Рыбаку и бросили в речку. С наслаждением избивали ногами привязанную к столбу женщину. Отрубали руки с гербом Украины или калёным железом выжигали их на спинах наших воинов. Зверства в отношении Украинцев - это любовь к Украине Даже ************ фашисты до такого не додумались.
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Зелеботы и не до такого додумаются.
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Этот вопрос был не фейковым с научной точки зрения
Ну вот и получили результат, с научной точки зрения))
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Хочете? А я нехочу! Ви удмурти кацапські в більшості! К чортовій матері на росію! Українці в Україні, в тому числі і переселенці.
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Власть захватили примазавшиеся к Майдану, включая тех, кого стягивали с трактора и лупили огнетушителем между рог. К революции гидности эти животные отношения не имеют
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Вы хотели бы жить как в раю?
-Мне и в РАЙисполкоме неплохо.
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*****...Я вот сколько раз слышу...никак понять не могу умстаенно одаренных, которые по сию пору орут про СыСыСэР, спустя 28 лет с момента его распада. А детство свое они вернуть не желают?
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- Дедушка, а когда лучше жилось - при Сталине или сейчас?
- Дык при Сталине!
- И чем же так лучше? Людей вон сажали, голод был, бесправие...
- А при Сталине у меня *** стоял!
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_Неважно сколько было за расию! Кто этого тупицу вообще за язык тянул? Важно только то, что это агрессия расии. Проценты не важны, это игра на пользу агрессора с её т. н. референдумами! Но проблема и причина только и исключительно в расии. Этот тупой мудак вообще напрасно рот открыл.
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Ты мне скажи ,сколько % из них ходили с власовскими тряпками, и сколько% останавливали колоны ВСУ.
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единицы даже из тех ж 20%.

Основная масса были приехавшие на автобусах из Ростовской области. Кстати, наши погранцы их спокойно пропустили. А чо такова?

они еще потом жгли флаги Шахтера. В ДОНЕЦКЕ.
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Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин - Цензор.НЕТ 7616да,да,точно-точно!все же помнят эти ожесточенное сопротивление?массово создавались добробаты в регионе? Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин - Цензор.НЕТ 7616по-ходу до конца пятилетки клоуна,орков вернут под следующие выборы...
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А ты, воен клавиатурный, сам то ныне в армии? Боевой диван у тебя какой модели и какое у него вооружение?
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эм.. например батальон Донбасс? батальон Айдар? не. не слышал про такие?
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Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин - Цензор.НЕТ 2447шо ты несешь,клоун?тот же "донбасс" в днепре формировали и было там чуть больше сотни!а сколько там донбасцев,а?где добробаты на территории где АЖ 80% проукраинского населения,а?где эти сотни тысяч людей?
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Питання, щодо того хто клоун! Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин - Цензор.НЕТ 740 Був наказ патріотам виходити за межі Донецької області! Озброювати патріотів на теренах донеччини побоялися! Була пропозиція розпочати організований партизанський рух, - побоялися, міркували, що це провокація! Ніхто не знав як відповісти на цю гібридну агресію, не було довіри до патріотично налаштованих донеччан! В результаті патріоти, відгукнувшись на заклик виходити з Донецька і збиратись в Дніпрі, мимоволі здали місто без бою!
А на рахунок цифр, все вірно! Більшість була за Україну! Але за спиною 20 % сепарастів, була сусідня держава із "зеленими чоловічками"!
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а кому вы это лепите?мы ж не на марсе живем-у каждого есть родня,знакомые оттуда!!!все и все знают-какие 80%?там 20ти нет!!!на кого расчитн вброс?для зебилов,чтобы на "референдум" пришли и как нужно проголосовали?
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А на рехверендуме по пять часов в очереди тоже единицы стояли?Поедь сейчас в Лисичанск или Северодонецк,там процентов восемьдесят за рашку горло рвут,па-багатому жить хотят с двумя пенсиями.Что в Донецке в четырнадцатом творилось знаю от своей родни,радостно оравшей путинспаси,не общаюсь с ними с того же года.Могу рассказать как они радовались Илловайску,только жалели,что мало укропов убили.Да,они за Украину,только за ту,которую они грабить будут и путину продавать.Видно,зелеботы методичку получили про ониженашилюди,к анонсированному Богданом референдуму зе-лохторат готовить начинают.
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Ну ті 80% і мовчали, поки 20% з допомогою Росії відпиляли Донбас. Всі ж думали, що в Україні є СБУ і МВС, а виявилось, що нема. Тепер під питанням, чи взагалі, окрім суцільних декорацій, тут можна щось знайти.
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Счас тоже хатят две пенсии палучать..
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А на референдум в травні 2014 року хто пхався? Чи травень на Донбасі не весна?
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Коменты супер... мжебратьяодиннарод. я знаю людей из днры, 95% ждуть рассею.забыли уже банки с медом для ВСУ где внутри граната. Да коротка память.запомните там нас ненавидят....
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т.е. такие новости будут "форситься" что значит шо Днобасс о5 присоединится? по факту, а не по закону. походу скоро и обострение будет чтобы референдум "о мире" легче прошел.
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П***жь. Примерно 1/3 была активных проросийских. 1/3 было пох. на все лишь бы цены и тарифы были низкие и зарплаты высокими. 1/3 были проукраинскими. То же самое в окупированном крыму. Всего лишь 30% ходили на референдум. А остальные ждали помощи от Украины. Но Украинская власть предала их. Вместо воевать и вводить против Рашки санкции, начали окупантам поставлять електроенергию, газ и товары по заниженным ценам. Тогда ватные крысчаны начали прыгать от восторга мол посмотрите как без Украины хорошо стало и никто свет не отключил как обещали биндеровцы а все благодаря Путену.
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Как по мне то Парашенка и Турчинова нужно расстрелять за измену Родины. Вместо того чтобы ввести военное положение и перекрыть границы они спокойно пропускали росийские передовые отряды через границу на автобусах и поездах. Вдуматься только, уже шли бои а из Рашки спокойно ехали поезда и автобусы с войсками к нам в тыл.
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Когда это ты суров украинским патриотом стал?Топил-топил за паРашку,а тут вдруг перекрасился.
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Хотели жить в Украине, а пенсии получать российские!!!
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Начинается.
Сейчас нам начнут впаривать это обратно в Украину на принципах автономии...
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Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин

Вранье, если бы это было так, на Донбассе никогда не произошло бы то, что происходит сейчас.
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Так вродь Россия напала? Воюет кто? Или таки гражданская?
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Население сепарское, а россия помогает войсками, танками, градами и другой техникой.
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Другими словами - гибридная война.

Без россии войны бы не было.
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***** приходить лише туди , куди його покличуть !
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на жаль ВОНО не йде туди куди його посилають..)
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Все военное руководство 1-го и 2-го АК по Донецкой и Луганской областям исключительно рашистское. Та же тенденция руководства на местах. Местным жужкарям и нарикам нет веры, могут оказаться небоеспособными в ответственный момент.
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Утверждая так, Вы фактически подписываетесь под тем, что только недовольство некоторых бывших Ваших сограждан привело к отторжению части Донбасса. Стало быть, оккупация это вымысел, есть гажданский конфликт?
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Ничего подобного, это был всего лишь конфликт, недовольство, а россия вторглась, превратила этот конфликт в войну и подогревает эту войну, оккупировав украинскую территорию. Это война россии против Украины.
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Но я так понимаю основная масса воюющих в рядах лднр это именно местные?
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Куда же без них, какой-то процент идейные, но большая часть, это те, которых согнали через военкоматы как скот, как обычно это делается, да и работы нет, вот и воюют под руководством россиян.
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этого ***** хочет ,жить в Украине и мешать вступлению в НАТО и ЕС .все правильно ,нам скоро раскажут шо они очень любят Украину и мову . короче готовимся к Тайожному Саюзу
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Скільки з тих що за Україну.воювали проти кацапів? Щось не правда тут написана.
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В 2014-м году эти дураки не собирались никуда! Они сидели по лавкам, бухали, играли в домино, ездили на рыбалку, пахали на дачах... Но жажда революционных перемен - грабь пока смута, у некоторых вызывала эротические фантазии небывалой наживы и самые худшие качества быдла в них убили остатки человеческого! А толчок задал Путин легким захватом Крыма. И вот уже снились тройные пенсии, яркие флаги чужого государства, и предательство Родины показалось им таким же простым делом, сходить только на референдум и грабь банки, магазины, захватывай администрации и грабь все, что там внутри...А что получилось? Грабили самих себя! Утратили честь, совесть, человеческое достоинство, уничтожили территорию Донбасса, отгрузили врагу заводы, фабрики, уголь, металлолом, цветные металлы... Превратили себя в пушечное мясо! На кого повелись? на ГРУ России, на спецслужбы, на путинскую пропаганду. Что получили - снаряды, танки, грады, буки, минометы и места на кладбищах! За пять лет горя и смертей паспорта, которыми даже подтереться не получится! И когда я им говорил, что Путин им не даст участвовать в выборах и после референдума начнется война, мне отвечали - "посмотрим". Вот эти же, кто сегодня еще жив, так бы и играли в домино, так бы и бухали под подъездами, но теперь они враги Украины и даже, если Зеленский им пообещает амнистию, украинский народ, особенно те, кто потерял в Донбассе все, кто прошел через АТО, кто был ранен, кто потерял родных и близких, им не простят ничего, пусть не рассчитывают! Конечно, там есть настоящие украинцы которые ждут возвращения власти в регион, мы знаем о них, мы в курсе и о тех, кто сотрудничал, грабил и убивал. Каждый будет нести свою ответственность. Нет никаких оправданий предательству, никаких оправдательных причин.А сегодня они рабы "русского мира, хотя сами были этим русским миром Донбасса, ведь всю эту гадость поддержали в основном этнические русские и пришлые со всех бывших республик, так понравилась идея прирезать к России куски Украины. Рабы, и умрут рабами, рабами будут их дети и внуки! Так что, никто никуда не собирался, все 100% жили своей жизнью.Не надо придумывать антиукраинских настроений там, где их никогда не было! Но говно тоже легко поднять на поверхность в сортире - стоит бросить в дырку пачку дрожжей! Вот это и сделал Путин!
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Не было 80 процентов. Я там был. Все было наоборот. Было 20 процентов за Украину. Было массовое мракобесие. Если б было 80 за Украину - не было б базы того что там сейчас есть
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Чисто человеческие желания этих людей никакого значения не имеют, фактически они не нужны сейчас не Украине не РФ, президент последней вообще придумал один очень хитрый план который он дажепублично озвучил- *Идти за спинами детей и женщин*.
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Во блин,пока ЗЕ обещает проводить референдумы а Вальцман он же порошенко,он же барыга его уже провел и даже на окупированых териториях или он это определил по покупаемости его товаров сепаратистами и кацапскими наймытами?
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Это неправда увы... у нас в Донбассе 75% ваты.... О колбасе по 2,80 мечтаете каждый второй, пионенргалстук готов нацепить каждый пятый.....
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНавесні 2014 року 80% жителів Донецька хотіли жити в Україні, - екс-заступник голови КВУ Донеччини Гришин
 
 
 
 
 
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