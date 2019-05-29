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Все про:аеропорт (363) Луганськ (269) Сенченко (34)

 Адвокати "Сили права" представлятимуть в апеляції інтереси вдови загиблого в аеропорту Луганська льотчика Білого, смерть якого суд відмовився пов'язувати з російською агресією, - Сенченко

Політик і керівник руху "Сила права" Андрій Сенченко заявив про те, що його організація буде представлятиме інтереси вдови загиблого льотчика Олександра Білого Тетяни Чіміркової в апеляції на рішення судді про те, що не встановлено факт того, що український льотчик загинув у результаті російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у  Фейсбуці.

Сенченко отметил: "У вівторок, 5 червня, відбудеться важлива подія: Апеляційний суд Запорізької області розглядатиме апеляцію Тетяни Чіміркової, вдови командира ІЛ-76, на обурливе рішення судді Мелітопольського суду Юлії Горбачової.

Чоловік Тетяни гвардії підполковник Олександр Бєлий пілотував борт 76777, збитий російськими диверсантами у червні 2014-го в небі над Луганськом. Тоді загинуло 49 членів екіпажу і десантників.

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Суддя Горбачова в квітні 2019 року відмовила у встановленні юридичного факту загибелі гвардії підполковника Олександра Бєлого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вона проігнорувала сім позитивних рішень, раніше винесених судами в інтересах родин загиблих в цій трагедії, і десять рішень Верховного Суду по аналогічних справах.

Представляти в судовому процесі інтереси вдови та неповнолітньої доньки військового льотчика буде команда правозахисників і адвокатів руху "Сила права".

Як повідомлялося раніше, Мелітопольський міськрайонний суд відмовився визнати, що загибель командира транспортного літака Іл-76 Олександра Білого і, відповідно, 9 членів екіпажу і 40 десантників, стала результатом збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Після цього генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129619
 
   
 Топ коментарі
 
Во мля как судебная рехворма работает ! Суд стал независим от всего - от здравого смысла, от самой законности....
семь положительных решений, ранее вынесенных судами в интересах семей погибших в этой трагедии, и десять решений Верховного Суда по аналогичным делам

А судье мосгорсуда пихуй.... Адвокаты "Силы права" будут представлять в апелляции интересы вдовы погибшего в аэропорту Луганска летчика Белого, смерть которого суд отказался связывать с российской агрессией, - Сенченко - Цензор.НЕТ 8342
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ну ща зелебеня вернет звание Назарову
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Право стало безсильним. Наступає ера правового нігілізму. Будь-яка "хотєлка" олігарха, чи його кишенькового політика перетворює закон на туалетний папір. Це навіть не право сили, бо влада, яка прийшла, не має сили, яку мала влада овоча. Це право абсурду. Чим абсурдніша "хотєлка", тим швидше вона втілюється у життя. Притім зі швидкістю, наближеною до швидкості світла.
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они сошлись,вода и пламень...не в любви-в ненависти.
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расскажи нам о мыролюбном мыролюбии свиней. пожалуйста.
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Во мля как судебная рехворма работает ! Суд стал независим от всего - от здравого смысла, от самой законности....
семь положительных решений, ранее вынесенных судами в интересах семей погибших в этой трагедии, и десять решений Верховного Суда по аналогичным делам

А судье мосгорсуда пихуй.... Адвокаты "Силы права" будут представлять в апелляции интересы вдовы погибшего в аэропорту Луганска летчика Белого, смерть которого суд отказался связывать с российской агрессией, - Сенченко - Цензор.НЕТ 8342
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Право стало безсильним. Наступає ера правового нігілізму. Будь-яка "хотєлка" олігарха, чи його кишенькового політика перетворює закон на туалетний папір. Це навіть не право сили, бо влада, яка прийшла, не має сили, яку мала влада овоча. Це право абсурду. Чим абсурдніша "хотєлка", тим швидше вона втілюється у життя. Притім зі швидкістю, наближеною до швидкості світла.
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ти що спав? єра правового нігілізму наступила з 94 року коли кучма виграв вибори і почав будувати потужні мафіозні структури,зараз навпаки є шанс їі зруйнувати
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Вот в таких не справедливых решениях и вся суть соевой судебной реформы.
Судите сами.
Как токо дело касается коррупционера или депутата, или просто богатого жлоба (будь он даже нариком днепровским), то судами выносятся мягкие сроки до судебного содержания и всякие залоги, которые простой человек не может заплатить априори.
Но, как токо дело касается о подозрении на замахе на какого-нибудь депутата или чиновника (а так же на замахе на их имущества) - подозреваемого ждут мусорские пытки, тупой общественный адвокат и большой срок в галимой колонии строгого режима...
И где тут социальная справедливость и равенство всех перед законом?
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Нююю, шото Мне напоминает Керченский проход..
🤔
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А менi все це нагадує просто заднiй проход...
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Та треба тих суддів просто посадить в літак, а потім десантувати без парашута, заодно приклад буде для інших...
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Ось де повинні бути національні дружини!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАдвокати "Сили права" представлятимуть в апеляції інтереси вдови загиблого в аеропорту Луганська льотчика Білого, смерть якого суд відмовився пов'язувати з російською агресією, - Сенченко
 
 
 
 
 
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