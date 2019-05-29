 Друк бюлетенів і закупівля урн для голосування не вимагає проведення тендерів, - Нефьодов

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це документи зі спеціальним захистом... Гроші не друкуються за тендером. Бюлетені не друкуються за тендером. Паспорти не друкуються за тендером - це було б дивно", - сказав він під час засідання міжвідомчої робочої групи з напрацювання механізму закупівель для проведення позачергових виборів депутатів Верховної Ради в середу.

Нефьодов додав, що Мінекономрозвитку підготувало проект наказу, який спрощує процес закупівель для парламентських виборів-2019.

Читайте також: Виборці, які поміняли місце голосування, отримають на парламентських виборах лише один бюлетень

"Ми за зверненням АП ще 22-го числа розробили проект наказу, який пройшов узгодження ДРС, отримав висновок уповноваженого з прав людини. Щойно отримаємо узгодження і додаткові коментарі від ЦВК, ми це зробимо за один день", - сказав він.

За словами Нефьодова, кожна виборча дільниця може закупити, наприклад, урни для голосування без проведення тендерних процедур.

Також читайте: На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК

Нагадаємо, 22 травня нардепам не вистачило голосів для внесення до порядку денного сесії президентського проекту закону "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу".

Пізніше голова ЦВК України Тетяна Сліпачук заявила, що відомство не встигне підготуватися до позачергових виборів до ВР за чинною системою закупівель.

Водночас перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) Максим Нефьодов зазначив, що чинний закон про держзакупівлі дає змогу вчасно здійснити закупівлі, необхідні для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів, і не бачить підстав змінювати законодавство.