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Все про:бюлетені (31) вибори (3875) Нефьодов (55)

 Друк бюлетенів і закупівля урн для голосування не вимагає проведення тендерів, - Нефьодов

Друк бюлетенів для голосування не потребує проведення тендерної процедури, оскільки вони є документами зі спеціальним рівнем захисту.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це документи зі спеціальним захистом... Гроші не друкуються за тендером. Бюлетені не друкуються за тендером. Паспорти не друкуються за тендером - це було б дивно", - сказав він під час засідання міжвідомчої робочої групи з напрацювання механізму закупівель для проведення позачергових виборів депутатів Верховної Ради в середу.

Нефьодов додав, що Мінекономрозвитку підготувало проект наказу, який спрощує процес закупівель для парламентських виборів-2019.

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"Ми за зверненням АП ще 22-го числа розробили проект наказу, який пройшов узгодження ДРС, отримав висновок уповноваженого з прав людини. Щойно отримаємо узгодження і додаткові коментарі від ЦВК, ми це зробимо за один день", - сказав він.

За словами Нефьодова, кожна виборча дільниця може закупити, наприклад, урни для голосування без проведення тендерних процедур.

Також читайте: На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК

Нагадаємо, 22 травня нардепам не вистачило голосів для внесення до порядку денного сесії президентського проекту закону "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу".

Пізніше голова ЦВК України Тетяна Сліпачук заявила, що відомство не встигне підготуватися до позачергових виборів до ВР за чинною системою закупівель.

Водночас перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) Максим Нефьодов зазначив, що чинний закон про держзакупівлі дає змогу вчасно здійснити закупівлі, необхідні для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів, і не бачить підстав змінювати законодавство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129618
 
 
 Топ коментарі
 
А куда старые урные дели? Неужели Порошенко одалживал?
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Ну печать еще понятно, но куда они урны то девают что им новые подавай на каждые выборы.
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а в тебе досі від Справжнього Президента підгоряє?
ги
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А куда старые урные дели? Неужели Порошенко одалживал?
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а в тебе досі від Справжнього Президента підгоряє?
ги
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Так мАлАдой кАмандЄ и урны мАлАдые нАдА... Печать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9236
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ну...не успел зелебеня схватить булаву и вызвать бабушку-как пропали урны.быстрые хлопцы,эти зелененькие Печать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4148
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Ну печать еще понятно, но куда они урны то девают что им новые подавай на каждые выборы.
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Канешна не потребує тендерів... Цим будуть займатися свої люди.
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Закуплять особливі урни в Каломойського під 73%.
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а на эти выборы нужны какие-то особенные урны? (старые...проХУдились?)
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ну, а следить все равно надо, а то у нас закупят урны у кума бизнесмена по цене в три раза дороже, потом прибыль поделят между собой Печать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2942
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А где старые урны дели???

И что происходит с сайтом? Мне постоянно какая-то розетка выскакивает со службой безопасности!
Это порохоботы атакуют?
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Это скачать нужно...
А на этом устройстве только хром ...
Но кажется глюки прошли))
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Буває, в смарті Моєму мінімум 4 браузера..
Комп- Хром...
😁
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Оперу скачай , запасний браузер..
😁
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Мародерство до кінця..
Коли вже Свинарчуки нажеруться-ніколи?
🤔
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Вы не в теме. До этого ЦВК утверждали, что не успевают подготовиться к выборам, потмоу что не успевают провести тендеры.
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Мона орденяку пообіцяти . чи індульгенцію..
😁
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та може они их опять не там ищут?купите уже кто нибудь им карту и джипиэс
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Зебени дорвались до корыта....воруют уже по черному...как воровали при янукодле.....
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ЗВР за неделю уже на ярд похудели...дали будэ.....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДрук бюлетенів і закупівля урн для голосування не вимагає проведення тендерів, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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