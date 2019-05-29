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Все про:Гелетей (46) Зеленський (1476) УДО (34) Оцерклевич (1) Донець Максим (1)

 Зеленський звільнив Гелетея з посади начальника УДО, призначивши замість нього учасника боїв за Донецький аеропорт Оцерклевича (оновлено)

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони і призначив замість нього Олексія Оцерклевича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Також Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника УДО - начальником Служби безпеки Президента України.

Своїм указом Президент призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України, раніше звільнивши з цієї посади Володимира Дахновського.

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Підполковник Олексій Оцерклевич (позивний Купол) став відомий завдяки участі в обороні Донецького аеропорту, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

"Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли в армію в 2014 році і яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати і повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов'язками Оцерклевич впорається гідно. Адже зі мною йому точно буде несолодко. Я маю намір ходити до людей - так часто, як зможу. Незважаючи на ризики, які в цьому бачитимуть працівники УДО", - прокоментував призначення Зеленський.

Зазначається, що рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича Президент отримав від нинішніх офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129617
 
   
 Топ коментарі
 
Я думаю при Зеленском новых лиц будет немало. А вообще Вова хорошо начинает. Дай Бог ему осилить все это. По крайней мере пока его слова с делами не расходятся.
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Ура. Новые лица. Не в политике. Но все же!
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Ну соевым он уж точно ничего не должен. Вы за него не голосовали. Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 8556 И напомни пожалуйста где ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ обещал зарплату учителям 4000грн. Уточняю ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ. И где и когда он нарушил закон. Нарушил или нет определяет суд. Суд был?
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А худшего презерватива чем этот миролюбивый рукопожиматель Зельцрман не нашел? Хорошая селекция у него....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив Гелетея з посади начальника УДО, призначивши замість нього учасника боїв за Донецький аеропорт Оцерклевича (оновлено)
 
 
 
 
 
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