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 У справі про можливе втручання у вибори в США активно проходять слідчі і процесуальні дії, - перший заступник директора ДБР Варченко

У Державному бюро розслідувань (ДБР) запевняють, що активно проводять слідчі дії у справі про можливе втручання у вибори США, але не повідомляють деталей.

Про це сказала в середу на засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідчі та процесуальні дії відбуваються активно, але наразі ми не маємо права розголошувати інформацію досудового розслідування без відповідного дозволу слідчого та прокурора", - заявила вона, відповідаючи на запитання про те, які слідчі дії проводяться в рамках розслідування провадження про можливе втручання керівника НАБУ Артема Ситника у вибори в США.

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Вона запевнила, що "найближчим часом громадськість буде поінформовано".

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і став приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яке створювало проблеми Трампу протягом останніх двох з половиною років.

За словами Луценка, розслідування почалося після того, як український депутат Борислав Розенблат опублікував аудіозапис зі словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів (Артема Ситника. - Ред.) про те, що його відомство злило фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон. Парламентарій також домігся рішення суду про те, що передача документів є по суті "незаконним втручанням в американську виборчу кампанію".

Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Також Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129612
 
 
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Вся эта история с мониторами и серверами с ситуативного кабинета (которые ДВЕ НЕДЕЛИ ищет данилюк в АП, хотя те находятся на ул.Болчана)*, которая была арендована средствами Порошенко и возвращена арендодателю по истечению срока договора говорит лишь о том, что новая президентская команда была есть и будет совершенно не готова к управлению целой государственной машиной воюющей страны, если они за две недели фактического пребывания у власти и более чем за месяц переходного периода не смогли обеспечить свою администрацию техникой коммуникации для оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга ситуации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.

Он отмечает, вся эта история продемонстрировала, что Россия продолжает мощную информационную кампанию против Петра Порошенко и Украины, и в этих целях использует не кого-нибудь, а уже действующую администрацию президента и членов команды Зеленского.

Павел Нусс пишет, еще один важный момент, который дает о себе знать - эффективности и слаженности работы, как это было при Петре Порошенко, от новой команды во благо государства ждать не стоит. Это временная команда, цель которой, как уже известно, дефолт, ослабление государства с перспективой дальнейшего его разрушения. Читайте также - если Данилюк не покажет документы, что собственность государственная - он окажется обманщиком.

*Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
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Т.е. ПАП не мог передать арендованное имущество,чтобы новый президент мог использовать это оборудование для эффективного управления страной во время войны или все таки там была коррупция, и аренда была у самого себя.
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а вы правила аренды не знаете?)) почитайте как работает,все через офис))а не с рук в руки по расписке или доверенности)) это вам не евробляху по доверенности водить))
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Как относятся мои знания к условиям договора аренды ? Пишут про аренду, но никто не показал сам договор, чтобы можно было обсудить условия аренды .
Ваша попытка привязать евробляху вообще не аргумент в вопросе аренды имущества госструктурой. И евробляху не водят,а управляют .
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авто управляют (лит) = авто водят (разг.) У справі про можливе втручання у вибори в США активно проходять слідчі і процесуальні дії, - перший заступник директора ДБР Варченко - Цензор.НЕТ 7500
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Как токо петю мальдивского послали, так сразу зашевелились государственные институты.
Это радует и обнадеживает. Значит не все у нас так плохо.
Третий Майдан произошел, но нам всем следует его дожать, шобы не совершить ошибок предыдущих двух Майданов: догнать эту сволочь и публично наказать, шобы другим поколениям чиновников не пришла на ум даже мысль наживаться на стране/ на войне!!!
Только так!
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Ну признайте доказательства недопустимыми и все коррупционеры в Украине свободны .
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В Штатах тоже проходят. Сейчас спецпрокурор Мюллер (уже бывший - заявил об уходе из организации, т. к. в ее рамках не было возможности провести полное расследование обвинений против действующего президента) рассказывает о нем Конгрессу.

Mr Mueller added that "the Constitution requires a process other than the criminal justice system to formally accuse a sitting president of wrongdoing," in what was seen as a reference to the ability of Congress to start an impeachment process.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ справі про можливе втручання у вибори в США активно проходять слідчі і процесуальні дії, - перший заступник директора ДБР Варченко
 
 
 
 
 
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