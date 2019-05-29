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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:кандидат (146) партія (149) мажоритарний округ (6) Слуга народу (19)

 Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах

Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії.

Відбір кандидатів триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту партії.

Охочі стати кандидатами в депутати мають заповнити анкету, відправити відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

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Також команда Зеленського пропонує своїм прихильникам зайнятися також іншою діяльністю в рамках політичної сили: бути волонтером у штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.

Нагадуємо, партію "Слуга народу" очолив радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков. Керівником виборчого штабу став Олександр Корнієнко. Керівником цифрового напрямку став Михайло Федоров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129611
 
   
 Топ коментарі
 
Развод для лохов секты-73%. За дурачков держат и ржут с них.
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а мажоритарщики от БПП "объявили" раздачу гречки
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 8417
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Мда, не зря Зеля шаурму на ходу ест, а попробуй одновременно и страной рулить и партию с нуля за 2 месяца организовать))
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Мда, не зря Зеля шаурму на ходу ест, а попробуй одновременно и страной рулить и партию с нуля за 2 месяца организовать))
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"Нові обличчя" чи старі морди? ..або "О, сколько нам открытий чудных..."😂
На сьогодні формальним керівником штабу партії «Слуга народу» в Київській області є Ольга Коваль. Але фактично усіма процесами керує її батько - Володимир Коваль.
Його активність уже не можна приховати: саме він веде перемовини із мажоритарними кандидатами й готує списки цих кандидатів на затвердження з'їздом партії Зеленського, який має відбутися в перших числах червня.
Саме той Коваль, який працював керівником головного управління Київської обласної адміністрації - і був з тріском вигнаний звідти. Причина - вимагання і отримання хабаря у розмірі 25 тисяч доларів. Хабаря вимагав за переоформлення власності. Кримінальну справу тоді, традиційно, спробували зам'яти. Але через великий резонанс цього зробити не вдалося. Тому вину на себе узяв керівник фонду комунального майна (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20632483), який напряму підпорядкований Ковалю. Коваль відбувся звільненням.
Коваль і команда ЗЕ на Київщині
Втиснувшись в штаб Зеленського, Володимир Коваль почав активну роботу по протягуванню своїх людей на мажоритарні округи в Київській області.
Зокрема, за достовірною інформацією, на сьогодні на 90 округ (Біла Церква) від партії «Слуга Народу» планується креатура Володимира Коваля - Юрій НЕСТЕРЧУК.
Відомий в Білій Церкві тим, що монополізував усі пасажирські перевезення. Громада неодноразово виходила на акції протесту проти дій його компанії щодо необґрунтованого підняття цін на проїзд. Ще один кандидат на депутатський мандат - така собі Скороход Ганна. Її сватають на один з округів по Київській області. Її протеже, крім Коваля, є екс-депутат від Партії Регіонів - Віктор Тимошенко, близька людина до Віктора Піскуна.😂

Источник: https://informator.news/novi-oblychchia-chy-stari-mordy/
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а мажоритарщики от БПП "объявили" раздачу гречки
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 8417
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Так это те кто будет раздавать гречку .
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какой шанс для тех у кого бабла полные карманы ... а для властьимущих резко перекраситься из фронтовиков кулевлобого и потрошенков в ва-зелины !!
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"Слуга народа"? А какого? Нашего "грешного" или "богоизбранного"?
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И не говори...порохоботы даже креститься начали перед тем как открыть Цензор
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Эта нечисть не боится...вот серебряная куля в лоба, хорошо работает!
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Зебени вы всерьез думаете что это серьезное предложение..?? Вы зайдите на этот сайт...и посмотрите его же наотье....сделали....там даже переводом нормальным и текстами никто не заморачивался....по типу и так схавают.....
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Як з гімна можна намити золота? Чи серед опаришів знайти орлів? Не розумію....!
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TN M

Вывод один и давно: категорически НЕЛЬЗЯ дилетантов с отсутствием идеологически осознанных убеждений, допускать к власти. Это и безответственно для граждан, но и просто опасно для их жизни, здоровья и опасно для государственности. Вопрос: когда народ опомнится, что он выбрал?
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Véra Batsekalo - нужно менять систему выборов....

Все голосовать не должны...
Охлос в большинстве своем туп, а в условиях Украины еще и сильно разбавлен анти-национальными элементами...(латентными сепарами и ватой руського мира)

Охлокра́тия - вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций.
Термин введён Полибием
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Никогда, нигде и и не у нас в том числе. Охлократия она такая - бестолковая и беспощадная
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Максимум на что вас наймут...это вибраторы продавать...

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***
я - депутат, служу народу
четыре дома пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ

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Развод для лохов секты-73%. За дурачков держат и ржут с них.
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Требования:
--вес не меньше 170 кг
--безусловная ненависть к Порошенко
--музыкальное образование
--знание слов импичмент и дижжитализация
--наличие селфи-палки
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Вы забыли - умение играть на фортепиано без использования обеих рук .
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ты не пройдешь.. знание слов на низком уровне.. пойдешь в соевые, там такие нужны Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 9490
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24'23 % Ыліти будуть анус собі вилизувати!
🍫 киздець!
🤣🤣🤣
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Прахоботи -язиками-лізінгом-петтінгом..
😁
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и такие будут балотироваться)) кадровый голод))
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Зебени...а знаете куда вас набирают..?? Вас набирают апостолами на Планету
Бахамте в Вавилонском автономном округе.... Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 9366

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Но не всех...а только тех у кого диагноз.... клиническая амбиция.... Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 4761
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пэдріл, не знаєш часом коли пэтя арендованую тувалєтную бамагу поверне до адміністрації? Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 8798
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а пэтю мати не вчила, шо красти гріх? Ну, нічо в СІЗО навчать
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Не надо было жрать шаурму пацану с ксивой презЕдента....и не обосрался бы... Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 2117
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то шо пэтін батько герой-крадій, то відомо.. але ж він не президент.. але красти бамагу та розетки.. айяйяй.. як не личить такій персоні Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 6883
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И не говори ...даже дети знают что шаурму есть опасно для здоровья....а чувак с ксивой презЕдента настолько туп...что сожрал....
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А чувак с ксивой презедента таки обосрался после шаурмы...раз бумагу ищет.... Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 1136
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Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням знаходиться за іншою адресою - на Болбочана!😂

как только данилюк на Банковой появился - в тот же день украли все розетки...
Совпадение? Не думаю.. Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 5584
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А что чувак с ксивой презЕдента уже обосрался после шаурмы..??

П.С. Что данный пост нарушает из правил форума что он был удален..??
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неповага до найвищого органу державної влади.. терпи.. тобі ще 5 років терпіти, тєрпіла Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам - Цензор.НЕТ 2302
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-ПРахоботику ,шо ти жуєш?
-ШаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
🤣🤣
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Вимоги до кандидатів:
- володіння мовою по фені;
- освіта, бажано, не повна середня;
- робота, де не потрібна висока квліфікація, а також бюджетники і безробітні;
- любов домешканців ерефіі;
- фанат каналу Г + Г;
- політичні переконання - совок або ватник.
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Вот далеко не полный перечень того...что сайт сделан партейки "слуга урода" сделан неотье....
_Выміть вашу електронну пошту

_Посмотрите, что вы делаете, чтобы увидеть, как вы проживаете

_Государственный курс Президента и комитетов,
посвященный слушаниям и розыску людей,
посвященный изучению
вопросов, связанных с созданием уникальных краев в
отношении особенных готовых форм країни майбутнього

_Подготовка курса «Президент и командир»
Готовые бутики настольных
вибрационных процессов Готовые контроли
виконных правил
Розничная торговля по вибрирующим процессам
_Вступительный курс Президент и командир
Великой поликлинической амбиции
Планета по делам народного депутата
Бахамте по
апостолам в Вавилонском автономном округе
_Подводный курс Президент и
командир
Магистерский совет готовится к
рассмотрению проблем, которые могут
возникнуть в связи с широким спектром питательных факторов
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Уявляю який "вінігрет" вони зберуть під свою "парасольку"
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Какой..?? Да об этом на стартовой странице сайта "слуга урода " написано...большими буквами....цитирую...

Партия «Слуга Народу» - змінимо країну разом!

Запас суспензий на кардинальных чувствах, в том числе президентских вибраций. Все без обязательных поликлинических систем, без новых методик поликлиники и полисов, без каких-либо дополнительных условий и принципов!

Кандидатская партия - все люди, я слышу о проблемах и проблемах, связанных с этим. В ходе патрулирования, приезда в командировки, в Магистратуре и вузе, в частности, в Викосии, готовятся к дежурству и наказанию за экзамен.

Ви саме такий? Приднестись к партії «Слуга народу».https://sluganarodu.ua/join


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Кроха сын к отцу пришел

И спросила кроха
- Быть нардепом хорошо?
- Да ,сынок, неплохо.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах
 
 
 
 
 
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