 Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії.

Відбір кандидатів триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту партії.

Охочі стати кандидатами в депутати мають заповнити анкету, відправити відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

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Також команда Зеленського пропонує своїм прихильникам зайнятися також іншою діяльністю в рамках політичної сили: бути волонтером у штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.

Нагадуємо, партію "Слуга народу" очолив радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков. Керівником виборчого штабу став Олександр Корнієнко. Керівником цифрового напрямку став Михайло Федоров.