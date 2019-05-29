 "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у середу в аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів рейсом із Варшави.
"Я сам нікуди не піду, ні на які вибори. Але, звичайно, я буду сприяти і всіляко допомагати повному оновленню політичної влади в Україні, повністю позбутися барижників і людей, які грабували Україну. Я робитиму все, щоб прийшло багато нових людей", - заявив Саакашвілі.
Він також заявив, що не збирається нікому мстити "Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось знищувати. Нищити, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі.
Він хоче допомогти українцям будувати нову країну "Я хочу разом із мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь у будівництві нової України", - сказав Саакашвілі.
А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?
Вот это облом.
Это что, побарыжничать решили?
Может Гро доворовывает с ПорО?
Если на покой не сможешь, то можно Сеню по второму кругу)))
Кто же ему доверится, или возьмет в круг близких, когда он однажды уже предал своего Босса, который пригрел его и щедротами осыпал?
Будет ходить в шестерках у Бэни.....и питаться объектами со стола....и делать что ему прикажут - если такая жизнь его устроит конечно....
Но другие варианты для него закрыты....
вали отсель, русскае.
твое место на твоей родине параше.
про зоофильный наклонности у отца путина ты это вообще, к чему вчера нашкрябал?
ты вообще правильно подметил про отца путин вчера.
Но у меня к тебе вопрос: тогда как получается, путин дегенерат ИЛИ генетический дегенерат?
так твой путин дегенерат или … генетический дегенерат?
смелей, лаптеголовый.
Если это будет так, то возможны крупные посадки - Ахметов, Пинчук, Коломойский, если они не договорятся с Саакашвили и не отдадут какую-то часть денех в бюджет Украины.
Таким образом, Зеленского избавят от Коломойского и, вскоре, от Богдана.
Ну, тогда можно надеяться на лучшее.
Можешь их и успокоить и басни Лафонтена рассказать.
Но исходя театральной постановки, в результате которой клоун стал Президентом - думаю, что такое возможно.
Но Саакашвили очччень не любит …. русских.
Так что готовся.
Очередная клоунада...от очередного клоуна....
Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет.