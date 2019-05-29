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Все про:вибори (3875) Саакашвілі Міхеіл (1229)

 "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі

Повернувшись на Батьківщину в Україну, екс-президент Грузії і екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не має наміру брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради, але хоче оновити український політикум.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у середу в аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів рейсом із Варшави.

"Я сам нікуди не піду, ні на які вибори. Але, звичайно, я буду сприяти і всіляко допомагати повному оновленню політичної влади в Україні, повністю позбутися барижників і людей, які грабували Україну. Я робитиму все, щоб прийшло багато нових людей", - заявив Саакашвілі.

Він також заявив, що не збирається нікому мстити "Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось знищувати. Нищити, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі.

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Він хоче допомогти українцям будувати нову країну "Я хочу разом із мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь у будівництві нової України", - сказав Саакашвілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129610
 
 
 Топ коментарі
 
«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества».
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6426

А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?
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Золотовалютные резервы сократились на $1,4 млрд. Зэ ворует так, что никаким свинарчукам не снилось
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Приехал топить Барыгу за пайку и дозу со стола Зе
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Премьером будет медведчук, Саакашвили будет евробляхами заниматься...
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Конечно не сам. Только со спонсором.
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5967
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Ого! Мабуть повернення йому громадянства було результатом конкретних домовленостей. Нікуди не лізти, а тільки працювати проти опонентів Коломойського. Цікаво, на скільки Міхо вистачить?))))
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Не на сколько,а за сколько?он же не на голом энтузиазме будет бебебекать
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Он нигде не уживается. Будем свидетелями его очередного выдворения из Украины "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4214
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Он не может быть избираться депутатом или президентом потому что у него нет минимального "стажа" беспрерывного проживания в Украине на момент подачи заявления. Но в разных госструктурах может работать, или советником каким-то.
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«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества».
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6426

А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?
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нуууу как же так, Владимир?
Вот это облом.
Это что, побарыжничать решили? "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7702
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...но если выдвинут, или народ попросит....
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Золотовалютные резервы сократились на $1,4 млрд. Зэ ворует так, что никаким свинарчукам не снилось
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Ані толька прішлі, і ещьо нє успєлі нічего сделать. Вон новый глава РНБО до сих пор не разобрался где находится ситуационная комната его ведомства "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2878
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кацманавт пока в звании сержанта и таких цифир не разумеет
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Это почему Зе ворует?
Может Гро доворовывает с ПорО?
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Кондратий Шакала не возьмёть.Этот гангстер -пуганый,да и помпа у него стоить.Единственно ,- у него ускоренный старческий маразьм наступаить.
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Народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко, друг Бєні, стане новим міністром охорони здоров'я України. Питання - так хто у зельонки все вирішує? Але ж зебобіки цього і чути не хочуть. А знаєте чому? Бо не можуть визнати, що помилилися у виборі.
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При этом дусте супруниху будут ещё вспоминать как самого лучшего министра.
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хочу видеть дуэль квАвакова и Саака …
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Победителя назначить министром мвд
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Наблюдай пока за дуэлью огурца со своей ******)
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Это прекрасно, но только не с узеленского!
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Отличный ход Зекоманды Узеленского. Чтобы быдло не начало осторожно спрашивать про обещания посадки олигархов, снижение тарифов, повышение зарплат и пенсий, на экраны выпускают энергичного Мишу. Какой там конец эпохи бедности, это забыто и неинтересно. Все внимают потоку лайна в телевизоре. Прекрасное развлечение и народ в восторге!
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Будет весело . Остальное вам не обещали .
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Миша, зах..ярь Петю, и твоя миссия исполнена! )))
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А, потом зах..рь ИВК и Авакова. Вот тогда на покой.
Если на покой не сможешь, то можно Сеню по второму кругу)))
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хренова Миша закончит....
Кто же ему доверится, или возьмет в круг близких, когда он однажды уже предал своего Босса, который пригрел его и щедротами осыпал? "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1264
Будет ходить в шестерках у Бэни.....и питаться объектами со стола....и делать что ему прикажут - если такая жизнь его устроит конечно....
Но другие варианты для него закрыты....
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Треба закон Вибиратись в органм влади можуть тільки ті хто народився в Україні і прадіди тут жили НУ й на національність дивитись
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Чому він не бажає оновити грузинський політикум
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хрюкал тут ты.
вали отсель, русскае.
твое место на твоей родине параше.
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ты то про Петю, позавчера ты про отца путина писал, что отец путина зоофил.
про зоофильный наклонности у отца путина ты это вообще, к чему вчера нашкрябал?
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кстати, по этому поводу.
ты вообще правильно подметил про отца путин вчера.
Но у меня к тебе вопрос: тогда как получается, путин дегенерат ИЛИ генетический дегенерат?
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запомни, россиянин, вы, россияне - грязные генетические дегенераты
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Ого, вот это рвануло пердак у порохосвиненка))
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так ты не ответил, кацапа, путин дегенерат или генетический дегенерат? "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9729
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В смысле, как ты что ли? Ну да, не отрицаю! "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1750
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ты о путине, кацапа, о путине конкретно.
так твой путин дегенерат или … генетический дегенерат?
смелей, лаптеголовый. "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6100
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Не, дегенерат, речь шла о Пете Параше. "Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4464
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Скорее всего Саакашвили будет премьером.
Если это будет так, то возможны крупные посадки - Ахметов, Пинчук, Коломойский, если они не договорятся с Саакашвили и не отдадут какую-то часть денех в бюджет Украины.
Таким образом, Зеленского избавят от Коломойского и, вскоре, от Богдана.

Ну, тогда можно надеяться на лучшее.
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это ты своим детям говори.
Можешь их и успокоить и басни Лафонтена рассказать.
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нет, конечно.
Но исходя театральной постановки, в результате которой клоун стал Президентом - думаю, что такое возможно.
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Счас михо вставит фитиль всем порохоботам и их шоколадному папику
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Саакашвили справедлив, прежде всего.
Но Саакашвили очччень не любит …. русских. "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3155
Так что готовся.
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Я за политику с противовесами ,садить вовсе не обязательно .
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Интересно, через сколько времени борец с корупцией и олигархами Михо опять начнет бегать по крышам?
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А шой то он в Грузии изгой? Он ведь хороший же. ****, как клещь в Украину вцепился, тут шо галстуки вкуснее?
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Саака на умняк выпал....та даже если ты родимый захочешь пойти на эти выборы....то Закон тебе этого сделать не позволит.....

Очередная клоунада...от очередного клоуна....

Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет.
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Сам не пойдешь, тебя пойдут. Да еще по крыше предварительно выгуляют, используя галстук вместо поводка.
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Ти диви, яка «маймуни виришвили» (мавпа, син віслюка)! Ще й ціну собі набиває. Мовляв, "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", але ж не можна ігнорувати волю українського народу...
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Каждой рошенке на ветке- галстук от Михо!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я сам нікуди не піду, ні на які вибори", - Саакашвілі
 
 
 
 
 
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