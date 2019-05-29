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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (406) діти (1525) дитячий садок (78) щеплення (40)

 Українка програла у Верховному Суді позов про право не робити дитині щеплення

Мешканка Славути, що виступала проти щеплень, програла позов до дитячого садка, який відмовив її нещепленій дитині у відвідуванні.

Рішення Верховного Суду від 17 квітня було оприлюднено в судовому реєстрі в травні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

У вересні 2016 року сина позивачки прийняли в дитячий садок без обов'язкового щеплення проти дифтерії, коклюшу та правця, яку роблять у 18 місяців, через відсутність вакцини. Упродовж жовтня 2016 року - червня 2017 року дитина не відвідувала навчальний заклад, а коли мама вирішила повернути її в садок, їй відмовили в прийомі.

Однак робити щеплення жінка не стала, пославшись на недовіру якості вакцини, а замість цього пішла в суд.

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Славутський міськрайонний суд зобов'язав дитячий садок не перешкоджати дитині в здобутті дошкільної освіти. Однак Апеляційний суд Хмельницької області скасував це рішення, пославшись на те, що право на отримання дошкільної освіти нерозривно пов'язане з обов'язком проходити профілактичні щеплення, які гарантують безпеку як самої дитини, так і оточуючих її осіб. Тобто дитина позивачки не була позбавлена права на освіту, але реалізація цього права вимагала певних дій, постановив суд.

Верховний Суд підтримав думку апеляційної інстанції, вказавши, що в цьому випадку позивач протиставляє індивідуальне право відмовитися від щеплення спільному інтересу суспільства й інших батьків і їхніх дітей.

"Вимога обов'язкової вакцинації населення проти особливо небезпечних хвороб, виходячи з необхідності охорони громадського здоров'я, а також здоров'я зацікавлених осіб, є виправданим. У даному випадку превалює принцип важливості громадських інтересів над особистими", - йдеться в рішенні суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські тролі підривають віру в щеплення, виступаючи на боці скептиків і противників вакцинації, - Radio Free Europe/Radio Liberty

"Через обставини цієї справи право малолітнього сина позивача на освіту в дошкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено у зв'язку з тим, що сама позивачка, не довіряючи якості вакцини (належним чином не мотивувавши свою недовіру або неможливість застосувати вакцину, якій вона довіряє), не дотримала календаря обов'язкових щеплень і відмовилася від чергового щеплення", - вирішив Верховний Суд.

Постанова суду касаційної інстанції набуває чинності з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в календар профілактичних щеплень в Україні включені гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, ХІБ-інфекція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129603
 
   
 Топ коментарі
 
Идиот. Эти прививки не Супрун придумывает - они делались задолго до Супрун. Экспериментами над своими и чужими детьми занимаются те горе-родители, которые отказываются от прививок.
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Слава Богу, мракобесие не прошло!
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как я не спорю с курицей в супе так и с Вами не буду ибо судьба у нас соответственно подобна. Желаю Вам, мой Брат, счастья и ума в этом воплощении...
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Ясно-пойнятно, гугл-транслейт детектед)))
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что недоступно Вашему разумению Вам будет казаться "гугл-транслейт". И я Вас понимаю, иногда так хочется с Вами поменяться ролями, но нельзя по крайней мере здесь и сейчас.
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Ви навіть не зрозміли, чому гугл-транслейт...
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Давайте прекратим это наживательство на рабочем классе. Убрать прививки! Убрать производство автомобилей. Уничтожить выплавку чугуна и стали (МНОГОМЕЛИАРДНЫЙ ОБОРОТ и наживаются на ресурсах нищих стран).
Парень ты сначала с сигаретами и алкоголем поборись вот пример когда действительно яд продают, а прививки не трогай хоть польза будет, от флуда, а не вред.
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А чому ж вони захворіють???!!! Яка загроза?! Вони ж привиті!!!! А на загибель окремих особин держава ніколи не звертала уваги. Це всього лише статистика. Щось тут не так з цими прививками? Чому вони проводяться примусово? Як ви думаєте, через вакцинацію в перспективі можна керувати популяцією людей?
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это сложные вопросы, да какая разница, что я думаю?
государству не нужна паника, чтобы люди миллионами умирали, тоже другая сторона.
и другое, управлять нельзя популяцией через прививки, которые часто и ядами являются, а где их нет, в колбасе, в овощах и фруктах не меньше, хотите расскажу, сколько яда вбрасывается, чтобы простые огурцы вырастить? можно так же к мнению прийти, что через питание можно управлять. но управлять почему нельзя ничем, что человеческий организм довольно таки тонкая и не изученная далеко система, еще пока не всем понятна
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Поинтересуйтесь Темой - Изменение ДНК с помощью вируса. Это даже официально довольно развита технология. "Вирусы изменяют нашу ДНК. Как было установлено в ходе последних исследований американских ученых, значительная часть заболеваний, которые выявляются у новорожденных детей, передана им наследственным путем.
Эксперты проводили наблюдения над детьми, у которых сразу после рождения был выявлен вирус HHV-6, являющийся возбудителем детской розеолы (в народе краснуха). Оказалось, что возбудитель заболевания «встроен» в структуру ДНК этих детей.""Ряд вирусов обладает способностью внедряться в геном человека и по сути становиться как бы его собственными генами. В первую очередь это относится к так называемым ретровирусам. Они так были названы по своему образу жизни. Исходно геном этих вирусов представляет собой РНК. Но, попав в клетку, вирус на своей РНК с помощью обратной транскриптазы строит ДНК-копию."
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отлично. а еще есть право отрубить себе руку и ногу, а главное голову-для таких мамаш в самый раз)))
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Лучшая новость, которую я прочитал за последнюю неделю точно!
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нравится быть рабом и скотом на забой? Но это твое личное дело. Понимаешь личное? Люди то здесь причем???
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Да, солдат пера, прививки дело личное. Но и мое личное право требовать от руководства садика не пускать непривитых детей в садик, да это жесть, но это лучше чем умирающие дети и, кстати, взрослые тоже от дифтерии. В 90-е дифтерия достаточно активно свирепствовала и люди умирали, тогда был провал с прививками в какой то период.
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мать : "доктор ребенок постоянно плачет и я не знаю почему"
доктор : " просто ему 1 год и он не привит , так что у него кризис среднего возраста "
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Просте питання до вас: ви в курсі як оспу людство перемогло?
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и не только оспу. Полиомиелит например, менингит, энцефалит и пр.
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А почему у нас сейчас эпидемия кори!!!!
Потому что такие "мамаши" и СМИ 2-3 года назад подняли волну против прививок!
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ljudej_umerli_ot_kori_v_ukraine_n1097297
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А почему в Америке эпидемия кори сейчас?
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Вспышка кори в Нью-Йорке связана с ортодоксальными евреями, посетившими украинский город Умань, где традиционно отмечается еврейский Новый год. К такому выводу пришли журналисты американской газеты The New York Times.


Праздник отмечался в сентябре, однако уже через несколько недель вспышка кори была зафиксирована в Израиле, а в октябре минувшего года - болезнь пришла в Нью-Йорк, подчеркивают американские журналисты.
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Потому что ежемесячно у нас около 100 тысяч нелегальных мигрантов пересекают южную границу с Мексикой . Они несут не только корь , у нас вспышка заболеваний туберкулеза , детского паралича , ентеровируса свойственного только Гондурасу .
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Какие все категоричные однако... А вот вам обратная ситуация - у меня родился ребёнок, полностью здоровый по всем показателям. Но когда начали делать комплекс прививок началось резкое ухудшение общего состояния, падение иммунитета. Подумали что проблема в вакцина и на следующий круг взяли хорошую французскую вакцину. И что вы думаете? Проблема опять появляется, после вакцины начинается задержка в розвитии. Мама в панике, я вожу ребёнка по всем врачам, сдаём все анализы какие только можно... В итоге спустя 2 года выясняем что у нас нарушение фолатного цикла. С таким диагнозом прививки противопоказано априори. Тут уже без вариантов нет никакого "хочу - не хочу". Или без прививок вообще, или у тебя ребёнок будет со всеми возможными осложнения и с задержкой в развитии... Справка есть, диагноз расписан и что дальше? А дальше оказывается что ни один педиатр не слышал о такой проблеме, а садик и думают что это бзик неадекватные родителей. В садик кое как все таки устроили тк в первый год жизни сделали Корь-Краснуху-Паротит. Только за счёт этого сделали скидку в дет саду. Я понимаю что случай не стандарт, просто сам столкнулся что нельзя делать прививки по показаниям, а все равно в учреждениях гребут под одну гребёнку...
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Есть проблема, когда ребенку давать прививку нельзя. Так бывает. Но это не повод отказываться от массовой вакцинации, естественно, с индивидуальными особенностями (у нас там целый ворох причин есть, когда вакцины колоть нельзя).
Ибо польза от массовой вакцинации многократно превышает вред. Победили черную оспу - победим и другие болезни...
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Я это понимаю, сам сторонник вакцинирования, просто многие простые обыватель и специалисты на местах слышат фразу "мы не делали прививку" и у них буквально падает планка и они уже ничего не слышат и не хотят слышать. Мол " родители просто неадекваты и не заботятся о здоровье своего ребёнка". ((
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в Германии проводили исследование, 12 тыс. детей участвовало. Одни были привиты, вторые вообще не прививались. Далее анализировали частоту заболевания тех и тех различными видами болезней... Не привитые болели в 2-5 раз реже, чем привитые. А почему? Вероятно, иммунитет не очень "рад" тому, какой гадостью его пичкают! Вакцины современная медицина не в состоянии очистить полностью от вирусов тех животных, на чьих клетках она была выращена... Т.е. просто прививками влезают в генетику, не осознавая, чем это в будущем может обернуться для организма... Большая вероятность, что онко именно из-за этого у человечества... И чем дальше, тем все больше пораженных людей... Но альтернативы вакцинам медицина сейчас не может предложить и потому будет закрывать глаза на любые факты! Плюс - это еще и огромные деньги производителей вакцин!
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Вот в вашем случае вполне возможно и разрешит суд посещать садик, ведь действительно редкая ситуация и прививки противопоказаны. Но если накопится определенный процент (небольшой) непривитых детей, тогда гарантированно вспыхивают эпидемии, как с корью сейчас.
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Ну с садиком слава Богу проблему решили х)) надеюсь как до школы доберёмся тоже обойдёмся без суда)) суды по подобным делам не сколько сложны, сколько муторны и долги)) к тому же не дай Бог возьмут за основу решения ВСУ по этому делу и будут рассматривать по упрощенке ((
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ребенок начал разговаривать очень рано, и первую прививку оттянули и сделали на год позже, после этого ребенок перестал разговаривать, логопеды итд... стоял попрос идти в школу в первый класс или на год позже.

тем кто скажет что это все выдумки идите лесом. когда сталкиваешься сам и потом выкидыаеш кучу бабла на лечения ребенка, начинаешь изучать проблему. и оказывается таких проблем с детьми очень много!!! но все молчат. если в других странах еще есть статистика с плохоми показаниями, то у нас все замечательно никаких патологий.

и я за прививки но! никаких комплексных сборных солянок за которые никто неотвечает прививки надо делать одну от одной болезни и изучать можно ли ее делать этому ребенку.
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P.S. самое интересное это что привки маленьким детям назначают в стрго-определенные временные рамки.

типа сделали рано прививку начал ребенок позже говорить ну все же так...

сделали прививку когда у ребенка развивается какой то орган... и с ним проблемы... ну так у всех же так... экология... раньше люди здоровее были.

а сейчас в 14лет девочкам начали делать прививки от папиломы... и уже есть статистика с развитых стран как лечат потом бесплодие после таких прививок.

главное вовремя сделать.
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вам ше повезло - нашому було пів року і теж дали прививку . і саме перед Новим роком піднялсь температура вище 40 а всі празнують і ніч надворі.з тих пір не даєм взагалі нічого вже 12 років .
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Так это понятно - прививка это ослабленная болезнь . Организм должен вырабатывать иммунитет сам . Для ребенка это стресс ибо его система еще не такая сильная как у врослого . Некоторые дети умирают от прививок .
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Эпидемия потому, что кто-то её сознательно распространяет - тот кто имеет доступ.
Эпидемия не потому, что мамы хотят, чтобы их дети болели.
Мамы хотят быть уверены в качестве и необходимости прививок.
А то когда прививки делают врачи другого народа, для которог все остальные -
гои и быдло, то потом от этих прививок люди всю жизнь страдают с убитым иммунитетом.
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все вопросы к вакцинам Богатыревой. От туда все проблемы.
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А що хтось заважає піти в аптеку і купити круту німецьку/французьку вакцину, у яких не зафіксовано серйозних побочних ефектів?
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А кто дакажет, что все остальные дети делали прививки ?
От одних требуют, а своим можно и так.
Посмотрите на детишек номенклатуры: все мордатые, толстожжопые, наглючие,
худосочных среди них нет, есть только перекормленные свиньи с лишним весом,
вечно уверенные что им все должны.
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У каждого ребенка есть медицинская книжка, где указано когда и какую прививку ребенку делали.
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Ну мені в дитинстві робили всі прививки, причому старими совєцькими вакцинами. І нічого, жодних побічних ефектів. У родичів і друзів усіх - так само.

Я вірю, що індійські вакцини можуть виявитися фігньою, але я не проти вакцинації, як такової...
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Эпидемии начинаюся когда идет большое перемещение людей - мигрантов , переселенцев , беженцев , туристов , иностранных рабочих .
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Прививки во многих случаях панацея и альтернативы им пока нет! Приведу пример: в Китае чиновников очень успешно вакцинируют чиновников от воровства и корупции препаратами на основе свинца. Неплохо бы такую вакцинацию провести в Украине.
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доктор хауса и прочую лабуду придумали для стада чтобы программировать слабую психику и разучать критически мыслить.
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опять "совок " ? добрался таки до США,,,
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Открою тебе еще, небольшой секрет, Противостояние США, СССР, Северной Кореи и так далее это большой спектакль для масс. Конечно на низовом уровне все по настоящему и в этом главная фишка успеха и смысл этого действа на протяжении тысячелетий. Разделяй и властвуй, лат. divide et impera, главный принцип Власти над Массами. Но опять же я не должен и не хочу дальше с тобой общаться ибо как ты не общаешься с курицей в супе так и людям из разных Вселенных смысла нет в общении.
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О, ну вот всё и прояснилось: таварисч живёт в отдельной вселенной.
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"Комиссаров" в моем роду не было. Дружище я Вам не "товарищ", но не суть.

Но таки да, можно сказать что все мы живем в разных вселенных более того каждый из нас это отдельная вселенная.
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Коли дитина помре через хворобу ,від якої були відсутні щеплення, то буде навмисне вбивство .Можливо , та жінка так хоче позбавитися від тягаря обов'язків.
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А коли дитина помре від хвороби від якої робили щеплення ? Наприклад, туберкульоз ? Бо коли тебе "прищепили"(ввели живих мікробів, щоб жили в тобі), то хвороба може розвинутися і через 50 і через 5. Найбільше щеплених від туберкульозув росії і Україні, тут же найбільше і хворих, співпадіння? Не думаю!
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Надо договариваться и открывать свои частные детские садики,
где не будет казённой манной каши с сахаром, где на детей не будут орать,
где не будут воровать продукты на кухне, и тарелки будут всегда вымыты.
И где воспитательницы будут без хамства и ненависти к чужим детям.
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И сколько будет стоить день в таком частном садике?
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Зависит только от жадности хозяина частного детсада. А но а вопрос"Чего так дорого?", последует ответ "Походи по городу и найди дешевле"
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В Польше месяц в частном садике стоит 500-600 злотых в месяц с питанием. Это примерно 3500-4200 гривен в месяц. Много семей согласно отдать такую сумму?
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Дык а я ап чём? Могу только с уверенностью сказать что цены будут не ниже европейских.
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В Украине до 5000 гр. И непустуют. От желающих нет отбоя.
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частные садики в Украине запрещены законом.
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Не запрещены. Но цены....
Стоимость места в частном саду
В каждом саду есть первоначальный взнос - от 5000 до 15000 грн. Ежемесячная оплата 10000-25000 грн + ежегодный взнос на игрушки, канцтовары, праздники, подарки, выпускной и методические материалы. Пробное единоразовое посещение 450 грн + 50 грн питание.http://xn--80aulcp5a5c.dp.ua/stati/898-chastnyj-detskij-sad-v-kieve-skolko-stoit/
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Формально не запрещены. Но есть условия которые невыполнимы в принципе.
Например, нормами для детских садов а) температура воздуха не должна превышать 25 град. б) запрещено использовать кондиционеры. а) противоречит б)
Это осуществить НЕВОЗМОЖНО. Единственный выход - коррупция - давать взятки проверяющим органам.
Поэтому любой частный "садик" в Украине - это коррупция и нарушение закона.
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Если так подходить, то все в Украине запрещено, к любому можно прицепиться
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в данном случае это абсолютно невыполнимое требование. Физически невыполнимое и поэтому любой садик в Украине нарушает законодательство.
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Не вижу причин. Лично у меня дома температура никогда не привьішает 25 градусов, при абсолютно любой жаре, кондиционера нет
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В Бельгии запретили воспитывать детей веганами

Родителям, прививающим отпрыскам принципы наиболее строгой формы вегетарианства, грозит до двух лет тюрьмы.
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Подумаешь, лишат родительских прав,заберут и отдадут родителям-гомосекам, такое не запрещено, лишь бьі регулярно сосиску давали
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Твоё тяжёлое детство меня не интересует. Поплачься в жилетку коту.
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Какой вьі черствьій , любой кот добрее и человечнее Вас
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На поляне среди огромного леса жили пастухи, у которых было большое стадо овец. Каждый день они съедали одну овцу из стада. Конечно же овца, которую они собирались убить, чувствовала это и начинала отчаянно сопротивляться, и ее крики пугали других. Стадо жило в страхе, поэтому овцы причиняли пастухам много хлопот - они разбегались по лесу, и пастухи тратили много времени и сил на то, чтобы поймать одну овцу, а других снова собрать в стадо. И тогда, чтобы не тратить попусту так много сил на управление стадом, пастухи придумали хитрость: они поговорили с каждой овцой наедине и внушили каждой, что она особенная.
Пастухи говорили каждой овце: «Ты не такая как все. Тебе нечего бояться, ведь мы убиваем и съедаем только глупых овец, но ты самая необыкновенная в стаде и значит - наш лучший друг».
После такого разговора поведение овец полностью изменилось - каждая овца почувствовала себя особенной, и они совершенно спокойно паслись и больше никогда не убегали в лес. И когда пастухи убивали очередную овцу, каждая овца из стада думала: «Ну вот, убили еще одну глупую овцу, а мне, лучшему другу пастухов, нечего бояться».
Более того, овцы, которых они убивали, перестали сопротивляться. Пастухи просто подходили к одной из них и говорили: «Наш друг, мы давно не общались. Пойдем к нам во двор. Нам нужен твой совет по поводу стада». И овца с гордостью шла за пастухами на двор. Там они действительно спрашивали у нее, как идут дела в стаде. Жертва с радостью рассказывала им обо всем, а потом пастухи убивали ее. Смерть наступала мгновенно, поэтому овца ничего не успевала понять.
Пастухи были очень доволны - они высоко подняли самооценку каждой овцы и в итоге овцы перестали забивать себе голову мыслями о том, что их съедят, и пастухам не нужно было за ними гоняться, как раньше. И овцы были довольны - они стали меньше тревожиться и спокойно щипали траву. В результате чего их мясо стало значительно вкуснее. Пастухи легко управлялись с огромным стадом, и, самое интересное, что овцы сами стали им в этом помогать: если какая-нибудь слишком сообразительная овца начинала догадываться об истинном положении вещей, то остальные овцы, которые все поголовно считали себя избранными - лучшими друзьями пастухов, сообщали им о странном поведении этой овцы, и на следующий день пастухи с удовольствием ее съедали.
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Она незаразного ребенка в садик водит, а "непривитого", можно по разному относится к вакцинации (верить или не верить - ваше личное дело), а вот прав у РАБОВ и ХОЛОПОВ (стада баранов) как не было так и не будет. Вам никто не скажет, что вы НЕСВОБОДНЫЙ (будут пудрить мозги уверяя лохов в обратном), но по факту такие "решения судов" говорят об обратном.
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родители спасайте своих детей от вакцин-убийц калечищих и приводящих к слабоумию детей.... короче из ваших детей делают рабов без мозгов.
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Из тебя также сделали "без мозгов" вакцинами или ты с самого выпуска уже бракованный был?
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Ето противоречит интересам мьіровьіх фармбаронов. Вьі с таким же успехом можете призьівать не вьіпускать новьіх версий Виндовс, поскольку інтернет і фильм и на старой версии вьіглядит как на новой, или пусть вьіпустят обновление в виде серви-пака, нет, механизм не может остановится, у всех дети и надо жрать, все заточено на потребление и бесконечньій бег за деньгами
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В огороде бузина, а Харвонников - Степан... Українка програла у Верховному Суді позов про право не робити дитині щеплення - Цензор.НЕТ 6754
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в Германии проводили исследование, 12 тыс. детей участвовало. Одни были привиты, вторые вообще не прививались. Далее анализировали частоту заболевания тех и тех различными видами болезней... Не привитые болели в 2-5 раз реже, чем привитые. А почему? Вероятно, иммунитет не очень "рад" тому, какой гадостью его пичкают! Вакцины современная медицина не в состоянии очистить полностью от вирусов тех животных, на чьих клетках она была выращена... Т.е. просто прививками влезают в генетику, не осознавая, чем это в будущем может обернуться для организма... Большая вероятность, что онко именно из-за этого у человечества... И чем дальше, тем все больше пораженных людей... Но альтернативы вакцинам медицина сейчас не может предложить и потому будет закрывать глаза на любые факты! Плюс - это еще и огромные деньги производителей вакцин!
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все хорошо, не нервничай. Не прививайся. Природе не нужны твои дети
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