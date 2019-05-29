 Українка програла у Верховному Суді позов про право не робити дитині щеплення

Рішення Верховного Суду від 17 квітня було оприлюднено в судовому реєстрі в травні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".
У вересні 2016 року сина позивачки прийняли в дитячий садок без обов'язкового щеплення проти дифтерії, коклюшу та правця, яку роблять у 18 місяців, через відсутність вакцини. Упродовж жовтня 2016 року - червня 2017 року дитина не відвідувала навчальний заклад, а коли мама вирішила повернути її в садок, їй відмовили в прийомі.
Однак робити щеплення жінка не стала, пославшись на недовіру якості вакцини, а замість цього пішла в суд.
Славутський міськрайонний суд зобов'язав дитячий садок не перешкоджати дитині в здобутті дошкільної освіти. Однак Апеляційний суд Хмельницької області скасував це рішення, пославшись на те, що право на отримання дошкільної освіти нерозривно пов'язане з обов'язком проходити профілактичні щеплення, які гарантують безпеку як самої дитини, так і оточуючих її осіб. Тобто дитина позивачки не була позбавлена права на освіту, але реалізація цього права вимагала певних дій, постановив суд.
Верховний Суд підтримав думку апеляційної інстанції, вказавши, що в цьому випадку позивач протиставляє індивідуальне право відмовитися від щеплення спільному інтересу суспільства й інших батьків і їхніх дітей.
"Вимога обов'язкової вакцинації населення проти особливо небезпечних хвороб, виходячи з необхідності охорони громадського здоров'я, а також здоров'я зацікавлених осіб, є виправданим. У даному випадку превалює принцип важливості громадських інтересів над особистими", - йдеться в рішенні суду.
"Через обставини цієї справи право малолітнього сина позивача на освіту в дошкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено у зв'язку з тим, що сама позивачка, не довіряючи якості вакцини (належним чином не мотивувавши свою недовіру або неможливість застосувати вакцину, якій вона довіряє), не дотримала календаря обов'язкових щеплень і відмовилася від чергового щеплення", - вирішив Верховний Суд.
Постанова суду касаційної інстанції набуває чинності з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, в календар профілактичних щеплень в Україні включені гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, ХІБ-інфекція.
Парень ты сначала с сигаретами и алкоголем поборись вот пример когда действительно яд продают, а прививки не трогай хоть польза будет, от флуда, а не вред.
государству не нужна паника, чтобы люди миллионами умирали, тоже другая сторона.
и другое, управлять нельзя популяцией через прививки, которые часто и ядами являются, а где их нет, в колбасе, в овощах и фруктах не меньше, хотите расскажу, сколько яда вбрасывается, чтобы простые огурцы вырастить? можно так же к мнению прийти, что через питание можно управлять. но управлять почему нельзя ничем, что человеческий организм довольно таки тонкая и не изученная далеко система, еще пока не всем понятна
Эксперты проводили наблюдения над детьми, у которых сразу после рождения был выявлен вирус HHV-6, являющийся возбудителем детской розеолы (в народе краснуха). Оказалось, что возбудитель заболевания «встроен» в структуру ДНК этих детей.""Ряд вирусов обладает способностью внедряться в геном человека и по сути становиться как бы его собственными генами. В первую очередь это относится к так называемым ретровирусам. Они так были названы по своему образу жизни. Исходно геном этих вирусов представляет собой РНК. Но, попав в клетку, вирус на своей РНК с помощью обратной транскриптазы строит ДНК-копию."
доктор : " просто ему 1 год и он не привит , так что у него кризис среднего возраста "
Потому что такие "мамаши" и СМИ 2-3 года назад подняли волну против прививок!
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ljudej_umerli_ot_kori_v_ukraine_n1097297
Праздник отмечался в сентябре, однако уже через несколько недель вспышка кори была зафиксирована в Израиле, а в октябре минувшего года - болезнь пришла в Нью-Йорк, подчеркивают американские журналисты.
Ибо польза от массовой вакцинации многократно превышает вред. Победили черную оспу - победим и другие болезни...
тем кто скажет что это все выдумки идите лесом. когда сталкиваешься сам и потом выкидыаеш кучу бабла на лечения ребенка, начинаешь изучать проблему. и оказывается таких проблем с детьми очень много!!! но все молчат. если в других странах еще есть статистика с плохоми показаниями, то у нас все замечательно никаких патологий.
и я за прививки но! никаких комплексных сборных солянок за которые никто неотвечает прививки надо делать одну от одной болезни и изучать можно ли ее делать этому ребенку.
типа сделали рано прививку начал ребенок позже говорить ну все же так...
сделали прививку когда у ребенка развивается какой то орган... и с ним проблемы... ну так у всех же так... экология... раньше люди здоровее были.
а сейчас в 14лет девочкам начали делать прививки от папиломы... и уже есть статистика с развитых стран как лечат потом бесплодие после таких прививок.
главное вовремя сделать.
Эпидемия не потому, что мамы хотят, чтобы их дети болели.
Мамы хотят быть уверены в качестве и необходимости прививок.
А то когда прививки делают врачи другого народа, для которог все остальные -
гои и быдло, то потом от этих прививок люди всю жизнь страдают с убитым иммунитетом.
От одних требуют, а своим можно и так.
Посмотрите на детишек номенклатуры: все мордатые, толстожжопые, наглючие,
худосочных среди них нет, есть только перекормленные свиньи с лишним весом,
вечно уверенные что им все должны.
Я вірю, що індійські вакцини можуть виявитися фігньою, але я не проти вакцинації, як такової...
Но таки да, можно сказать что все мы живем в разных вселенных более того каждый из нас это отдельная вселенная.
где не будет казённой манной каши с сахаром, где на детей не будут орать,
где не будут воровать продукты на кухне, и тарелки будут всегда вымыты.
И где воспитательницы будут без хамства и ненависти к чужим детям.
Стоимость места в частном саду
В каждом саду есть первоначальный взнос - от 5000 до 15000 грн. Ежемесячная оплата 10000-25000 грн + ежегодный взнос на игрушки, канцтовары, праздники, подарки, выпускной и методические материалы. Пробное единоразовое посещение 450 грн + 50 грн питание.http://xn--80aulcp5a5c.dp.ua/stati/898-chastnyj-detskij-sad-v-kieve-skolko-stoit/
Например, нормами для детских садов а) температура воздуха не должна превышать 25 град. б) запрещено использовать кондиционеры. а) противоречит б)
Это осуществить НЕВОЗМОЖНО. Единственный выход - коррупция - давать взятки проверяющим органам.
Поэтому любой частный "садик" в Украине - это коррупция и нарушение закона.
Родителям, прививающим отпрыскам принципы наиболее строгой формы вегетарианства, грозит до двух лет тюрьмы.
Пастухи говорили каждой овце: «Ты не такая как все. Тебе нечего бояться, ведь мы убиваем и съедаем только глупых овец, но ты самая необыкновенная в стаде и значит - наш лучший друг».
После такого разговора поведение овец полностью изменилось - каждая овца почувствовала себя особенной, и они совершенно спокойно паслись и больше никогда не убегали в лес. И когда пастухи убивали очередную овцу, каждая овца из стада думала: «Ну вот, убили еще одну глупую овцу, а мне, лучшему другу пастухов, нечего бояться».
Более того, овцы, которых они убивали, перестали сопротивляться. Пастухи просто подходили к одной из них и говорили: «Наш друг, мы давно не общались. Пойдем к нам во двор. Нам нужен твой совет по поводу стада». И овца с гордостью шла за пастухами на двор. Там они действительно спрашивали у нее, как идут дела в стаде. Жертва с радостью рассказывала им обо всем, а потом пастухи убивали ее. Смерть наступала мгновенно, поэтому овца ничего не успевала понять.
Пастухи были очень доволны - они высоко подняли самооценку каждой овцы и в итоге овцы перестали забивать себе голову мыслями о том, что их съедят, и пастухам не нужно было за ними гоняться, как раньше. И овцы были довольны - они стали меньше тревожиться и спокойно щипали траву. В результате чего их мясо стало значительно вкуснее. Пастухи легко управлялись с огромным стадом, и, самое интересное, что овцы сами стали им в этом помогать: если какая-нибудь слишком сообразительная овца начинала догадываться об истинном положении вещей, то остальные овцы, которые все поголовно считали себя избранными - лучшими друзьями пастухов, сообщали им о странном поведении этой овцы, и на следующий день пастухи с удовольствием ее съедали.