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 Політика України, Економіка
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Все про:вирок (515) суд (5154) Антикорупційна прокуратура (901) зтмк (8)

 Суд визнав невинним директора ЗТМК, якого САП звинувачувала в розтраті 492 млн грн

29 травня Заводський районний суд м. Запоріжжя оголосив вирок керівнику ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", який обвинувачувався у вчиненні розтрати коштів підприємства в сумі 492 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Під час розгляду на попередніх засіданнях заяв прокурорів САП про відвід вказаної колегії суддів, в задоволенні яких було двічі відмовлено, серед інших матеріалів на підтвердження існування об’єктивних сумнівів в їх неупередженості було оголошено протокол допиту як свідка судді Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В.

Суддя підтвердив отримання пропозиції неправомірної вигоди від керівника одного з відділів ТОВ "ЗТМК" за винесення відносно обвинуваченого виправдувального вироку. Крім того, суддя зазначила, що зі слів особи, яка запропонувала неправомірну вигоду, аналогічні домовленості про виправдання Сивака В.В. раніше вже були досягнуті з головуючим суддею Яцуном О.С.", - йдеться в повідомленні.

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Інформація озвучена суддею Марченко є предметом досудового розслідування, яке здійснюється детективами НАБУ.

Категорично не погоджуючись з таким вироком, прокурорами САП найближчим часом буде підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції", - зауважили в САП.

Нагадуємо, САП раніше звинуватила директора ЗТМК Володимира Сивака в тому, що в 2014 році, маючи прямий умисел і зловживаючи службовим становищем, він розтратив 880 млн грн ($ 110 млн), отриманих від підконтрольної Дмитру Фірташу компанії Tolexis Trading Limited, цільовим призначенням яких було виконання стратегічної програми розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК. Кримінальне провадження було зареєстровано 15 вересня 2015 року та передано НАБУ 8 червня 2016 року.

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За даними САП, слідство встановило, що директор перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб, зокрема, ВАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", ВАТ "Запоріжжяобленерго", банку "Надра" і ТОВ "Синтез Ресурс" у рахунок погашення заборгованості держпідприємства "ЗТМК" перед зазначеними суб'єктами, тоді як ці платежі повинна була здійснити Tolexis Trading Limited на умовах, передбачених договором про заснування ТОВ "ЗТМК".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129601
 
 
 Топ коментарі
 
Реформу від Петра,ще довго буде Україна відхарькувати кров"ю.
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Пошла борьба с олигархами и расхитителями!!! Давай Зе!!! Всех на свободу, пусть обожрутся и сдохнут!!!
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А що хтось здивувався? Чи когось це обурює?! Все норма...... Так вини і живуть, ті хто зверху найо*ує тих хто знизу, а той хто знизу мріє стати на місце того хто зверху і найо*увати тих хто знизу....
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Реформу від Петра,ще довго буде Україна відхарькувати кров"ю.
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Петя уже не Президент! Да, первую инстанцию не реформировали!!!
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А що хтось здивувався? Чи когось це обурює?! Все норма...... Так вини і живуть, ті хто зверху найо*ує тих хто знизу, а той хто знизу мріє стати на місце того хто зверху і найо*увати тих хто знизу....
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Пошла борьба с олигархами и расхитителями!!! Давай Зе!!! Всех на свободу, пусть обожрутся и сдохнут!!!
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проблема в тому що обжираються ,нвяк нажертися не можуть і не здихають чомусь падли.
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Ну то нехай жруть, шоб їх падлюк розірвало. Суд признал невиновным директора ЗТМК, которого САП обвиняла в растрате 492 млн грн - Цензор.НЕТ 8301
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Пиявки могут жрать хоть сколько, и их никогда не разорвет.
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А я на інше і не сподівався. Після відмови ВС навіть у розгляді антизаконного призначення людини-маршрутки на посаду головки АП теперь мнавіть і читати немає сенсу результати судівства.
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реформа судов заключена в двух словах, - откуда дровишки?
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Соивый создалАКС.Он должен работать в связке с НАБУ и САП.Тут надо менять подчинённость.
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не вміють..не вміють навіть обвинувальний акт написати. Це біда...
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инетесное дело, Фирташ дает деньги предприятию на целевую программу развития, директор часть денег тратит не на развитие, а на погашение долгов перед другими фирмами Фирташа
получается, если бы он потратил бы ВСЕ деньги на развитие, то кредиторы (в лице Фирташа) подали бы в суд и обанкротили бы данное предприятие и забрали себе уже развитое предприятие ))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд визнав невинним директора ЗТМК, якого САП звинувачувала в розтраті 492 млн грн
 
 
 
 
 
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