 Суд визнав невинним директора ЗТМК, якого САП звинувачувала в розтраті 492 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Під час розгляду на попередніх засіданнях заяв прокурорів САП про відвід вказаної колегії суддів, в задоволенні яких було двічі відмовлено, серед інших матеріалів на підтвердження існування об’єктивних сумнівів в їх неупередженості було оголошено протокол допиту як свідка судді Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В.

Суддя підтвердив отримання пропозиції неправомірної вигоди від керівника одного з відділів ТОВ "ЗТМК" за винесення відносно обвинуваченого виправдувального вироку. Крім того, суддя зазначила, що зі слів особи, яка запропонувала неправомірну вигоду, аналогічні домовленості про виправдання Сивака В.В. раніше вже були досягнуті з головуючим суддею Яцуном О.С.", - йдеться в повідомленні.

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Інформація озвучена суддею Марченко є предметом досудового розслідування, яке здійснюється детективами НАБУ.

Категорично не погоджуючись з таким вироком, прокурорами САП найближчим часом буде підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції", - зауважили в САП.

Нагадуємо, САП раніше звинуватила директора ЗТМК Володимира Сивака в тому, що в 2014 році, маючи прямий умисел і зловживаючи службовим становищем, він розтратив 880 млн грн ($ 110 млн), отриманих від підконтрольної Дмитру Фірташу компанії Tolexis Trading Limited, цільовим призначенням яких було виконання стратегічної програми розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК. Кримінальне провадження було зареєстровано 15 вересня 2015 року та передано НАБУ 8 червня 2016 року.

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За даними САП, слідство встановило, що директор перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб, зокрема, ВАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", ВАТ "Запоріжжяобленерго", банку "Надра" і ТОВ "Синтез Ресурс" у рахунок погашення заборгованості держпідприємства "ЗТМК" перед зазначеними суб'єктами, тоді як ці платежі повинна була здійснити Tolexis Trading Limited на умовах, передбачених договором про заснування ТОВ "ЗТМК".