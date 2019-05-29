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 Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) залишається контрольованою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню.

Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм), чотири рази - поблизу Пісків (з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів), поблизу Мар'їнки (зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), в районі Новотроїцького (з автоматичних станкових гранатометів) і поблизу Гнутового (з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС 01

Нагадаємо, 28 травня озброєні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених мінських угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Один український воїн дістав поранення на Донбасі. Знищено 3 терористів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли окупантів неможливо відремонтувати газорозподільну станцію в Саханці Донецької області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129598
 
 
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Спочатку "потєрь нєт", а потім то пропав, то заїхали не туда, а саме більше роздразнює те що похорони бійців кожен день, а потєрь нєт, кому ви брешете ??
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС
 
 
 
 
 
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