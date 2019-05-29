 Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню.

Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм), чотири рази - поблизу Пісків (з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів), поблизу Мар'їнки (зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), в районі Новотроїцького (з автоматичних станкових гранатометів) і поблизу Гнутового (з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 28 травня озброєні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених мінських угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Один український воїн дістав поранення на Донбасі. Знищено 3 терористів.

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