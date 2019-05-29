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Все про:вокзал (68) Київ (6106) військовослужбовці (2404) волонтери (481)

 Волонтерський пункт на вокзалі в Києві закривається, організатори готують новий проект

Волонтери повідомили про закриття пункту відпочинку для військових на київському вокзалі. Він пропрацював 4 роки, але зараз кількість відвідувачів зменшилася.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку волонтерського пункту в Facebook.

"31 травня ми зачинимо двері пункту. Але не закриємо наші серця! Метою всієї нашої волонтерської діяльності, залишаються підтримка і допомога армії, як бійцям, так і ветеранам... І ми говоримо всім "До зустрічі!"- сказано в повідомленні.

У волонтерському пункті на вокзалі в Києві бійці могли відпочити в очікуванні поїзда, поїсти, а також отримати юридичну консультацію (двічі на тиждень у пункт приходили юристи).

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За час існування тут побували десятки тисяч військовослужбовців, а волонтери роздали тонни їжі.

Крім Києва, такі волонтерські пункти було відкрито в інших містах України - в Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Харкові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129597
 
 
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"231 мая мы закроем двери пункта. Источник: https://censor.net.ua/n3129597
Какого мая???

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Какого надо. Мая. Что тут непонятно? Посмотри на календарь. Какое сегодня? Есть варианты, кроме 31-го?
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"31 мая мы закроем двери пункта. Но не закроем наши сердца! Целью всей нашей волонтерской деятельности, остаются поддержка и помощь армии, как бойцам, так и ветеранам... И мы говорим всем "До встречи!" - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3129597
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Дівчата дякуємо за вашу працю.
👏👏👏👏👏👏👏
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Там відкриють пункт зустрічі ригоаналів!
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Шкода. Будуть тепер військові в очікуванні потягу по вокзалу тинятися...
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