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 Політика України
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Все про:Портников (4) Сенченко (34)

 В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, - Портников

Важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ. Таким є народний депутат Андрій Сенченко.

Про це Gazeta.ua сказав публіцист Віталій Портников, коментуючи вчорашню заяву Сенченка про вихід з ВО "Батьківщина".

"Андрій Сенченко досвідчений політик із великим стажем. Якщо він ухвалив таке рішення, значить мав для цього очевидні політичні підстави. Сенченко довго співпрацював із "Батьківщиною", був у хороших стосунках з Юлією Тимошенко. Підтримував її у важкі часи. Зараз політичні орієнтири обох розійшлися, так буває у політиці. Цікаво, яке рішення у продовженні політичної і громадської діяльності, кар'єри прийме для себе Сенченко", - сказав Портников. Все залежить не від об'єднання політичних сил, а від тих людей, громадських рухів, які йому довіряють, - відзначає експерт.

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"Рух, який він створив в останні роки, досить серйозно займався висуненням позовів до Росії, як до агресора. Важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ і вели з нею планомірну боротьбу у юридичній площині", - сказав Віталій Портников.

28 травня один із головних соратників Юлії Тимошенко, Андрій Сенченко – заявив про вихід з ВО "Батьківщина". В штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу, кандидатом на посаду міністра оборони.

Сенченко уродженець Криму, народний депутат України V, VI, VII скликань. В період з 1993 по 1997 роки – заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ АРК. В 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.

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З березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України -добився виведення з окупованого півострову більш аніж 3500 одиниць озброєння і військової техніки ЗСУ на загальну суму понад 1,5 мільярди доларів США, очолював вдалу операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

Сенченко – голова громадського правозахисного руху "Сила права" – з листопада 2014 року об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій та окупованих територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129593
 
   
 Топ коментарі
 
Група "25%" поддержит Порошенка при любых раскладах.
Нужна сильная опозиция.

В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 3429

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Твои братухи на Чонгаре унитазы покрали, а в ПАСЕ - даже лампочки. В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 8535
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Для когось "опасность", для когось "спасєніє", хтось думає що зможе тільки до "серединки".
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Група "25%" поддержит Порошенка при любых раскладах.
Нужна сильная опозиция.

В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 3429

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Еще один птенец вылетел из юлиного гнезда в свободное плавание
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он это может и поэтому дорог. а с галстуком? и мы его видим таким каков он есть, а ты глянь пристально на себя или на меня - мякиш. завтра ты президент! мы не успеем и взглянуть как съели тебя вместе с галстуком и этой перевернутой книжкой. он борец коих нет на пост советском пространстве. он МЕТЛА очень нужная.
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вот так готовит повар еду,
что-то крошит, варит, заворачивает, настаивает...

а тут прилезло вот такое
и метлой по столу прошлось
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Михуил - гений! Он читает книгу снизу вверх. Вверх корячками - это так по-саакошвилевски.
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Знаєте чому у нас такі брати? Бо ми самі довбо*оби!!!
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Бо до нас дофіга кацапів завезли, які травлять українську душу і кров.
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73% + 25% - безнадійні довбой*би. І тільки 2% нормальних поміркованих людей
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те саме я хотів спитати тебе про 2%,

не наважився
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Одного-двух миллионов адекватных людей Украине, слава Богу, хватает. Доказано двумя Майданами и скоро будет подтверждено третьим. В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 5569
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порохоботы третий майдан начинать не будут.

смысла нет тянуть быдло к счастью
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Но антимайдану по бестолковкам настучат. Так что пусть они приходят. В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 6068
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я стучать не пойду.

если быдло хочет хардкора, оно должно его отхлебать по полной.

с поеданием своих детей включительно.
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Видел. На "нуле" одно, а с учётом примазавшихся ментов и местного быдла- совсем другое. Но главное не это. Ты неправильно Ху*ло назвал. В одном слове 5 ошибок. Поэтому намёк на бестолковку учти. Пригодится. В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 6314
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в частях поголовно за пороха,

а у тебя данные не отдельно по военнослужащим, а скопом вместе с местными сепарами и аваковскими холуями
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ты в стиле кацапского ТВ набрасываешь кучу вопросов, не давая собеседнику ответить ни на один.

тактика знакомая.

давай один любой твой вопрос разберём детально
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Вы правда верите,что вот эти рейдеры и регионалы уберут монополии и коррупцию?Вы считете,что они совершат суицид?Своими руками отдать страну такой мрази...Вы же не глупый вроде человек,но что же вы творите,выбирая ЭТО?Где логика,критическое мышление,чувство самосохранения в конце концов?
Вы же видите назначения,видите кто лезет со всех щелей к власти,надеюсь понимаете,что зе просто пустое место.Вам не страшно?
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Майдан(студенческий) был за подписание асоциации с ЕС.Сотни тысяч вышли,когда студентов побили.Вышли за детей,против бандитов Яныка.И требовали сначала наказать виновных.А потом понеслось .
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Нужны честные выборы по прозрачным првавилам каждые 2 года от ОТГ до ВРУ и Президента. Тогда не нужны будут Майданы и антимайданы,путчи и безлад.Это нужно Понять.Для власти,барыг,создавших себе курортные 5летние сроки полномочий ,чтобы успеть отбить и награбить сверху у слишком лоханутого народа.
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для начала надо быдлу понять, с какой целью оно выбирает депутатов.

Пока быдло выбирает депутатов с целью наградить за удачно проведенное шоу.

И тут 2 года или полгода, или 5 лет - разницы нет никакой.
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шота большое сомнение,шо ты на первом был...хотя,може за йуляху-тогда сходится.мигрируешь вместе с косатой.
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Один з небагатьох політиків, яких я поважаю. Мене завжди дивувало, що він робить у бізнес-партії імпортерів "Роліна". Напевно у людини були якісь причини вступити у кААліцію з Юлею. Але, як я і передбачав, Сенченко таки залишив ту тусовку пристосуванців. І то не у важкі часи, а у часи майбутнього підйому від спайки з Зєлєнскім. Мабудь патріоту Сенченку ця спілка не сподобалась.
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Порошенко даже стулья спер из ситуационной комнаты в АП
Май 29, 2019Без рубрикиКомментарии: 5


В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 3874

В новом офисе экс-президента Украины Петра Порошенко обнаружили
стулья, которые очень похожи на те, которые ранее находились в
ситуационной комнате в Администрации президента.

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нне зря у марадера кодовое имя Лолита -он от кацапов далеко не ушел
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открою тебе секрет - теперь эти стулья во всех мебельных салонах Киева продаются)) Порох постарался.. "отксерил" стулья, пока данилюк шастает по Банковой в поисках "комнаты СНБО"))
https://www.aklas.ua/product/kreslo-kap-ch-d-tilt-ak

Порох.. что ты творишь! по 2480 грн стулья - продаешь!https://www.youtube.com/watch?v=TpKDo0oSJ7s
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проФФФФесіанал данилюк...
Він взагалі право-ліво розрізняє? Чи бездумно вмикає поворотник у той бік куди крутить кермо? (вчилася така бабуся в автошколі, інструктор стогнав, але терпляче вчив її їздити за єдиним маршрутом "Дім-ринок-дача - розворот - ринок - дім").
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комусь відомо яке громадянство має блукаючий навпомацки товарісчь Данилюк?
Й про його офшори, будь ласка. В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 1654
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Ваш на только стулья,а и дебилов из 95 квартала на них сидящих тащит во власть. Но тупых поклонников это только вдохновляет. Они делают вид, что не помнят,что вчера обещало их новое божество
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Мабуть тепер дійсно не обійдеться без жорсткого протистояння. Жаль, що Бєня нас роз'єднав.
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Не Беня а Порошенко... Он себя возомнил царьком (пуйлом) в Украине и плевал на народ... Порошенко строил воровской русский мир в Украине.. Но Украина не рашка. Этого не учёл "царёк" Порошенко.
Народ ему на выборах ответил тем же. Порошенко получил, что хотел... Меньше воровать нужно было ему и больше о людях думать.
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Але тепер Бєня все зробив для знищення України. Вкм це відомо, тому говоріть лише правду.
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Беня защитил Днепр, а Порошенко сдал Донецк и Луганс пуйлу... Виноват во всём только мародёр Порошенко. У него была неограниченная власть... Он воспользовался ей, только для личного обогащения... и сдачи пуйлу части Украины, за липецкую фабрику.
Поэтому народ послал его на выборах... Что заслужил мародёр. то он и получил... Скоро он уйдёт в небытие.
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до речі, серпень 2014 та війна між Коломойским и Ахметовим за перерозподіл "інтересів" біля Іловайска.
з 5й хвилини https://www.youtube.com/watch?v=HNsSQ9iJeQU
Не все так просто, як здається - або чого гинули хлопці, коли їх командир батальону Семен Семенченко, "тяжко" пораненний щепкою у дупу, драпанув, обкладенний бронежелетами, у Київ - та гарно виспавшись по дорозі - пив каву у затішній кімнаті лукарні у Київі й постив у ФБ місцезнаходження та сили свого батальону, а потім сили та шлях(координати) отрядів ВСУ, що йшли на підмогу - але потрапили в засідки - ворогам на потіху, в той час коли хлопці з його батальону билися насмерть. Та яка роль Коломойского - у створенні Іловайского котла та загибелі 500 хлопців.
Напомню, на то время ВСЕ добробаты НЕ подчинялись ВСУ и Порошенко.А были в полном подчинении у Коломойского.
И Коломойский, руками Семенченко - кинул добробаты на захват элекстростанции и ряда других объектов (интересы Коломойского), БЕЗ согласования даже с Генштабом.
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беня защищал исключительно СВОИ интересы, попутно зарабатывая на продаже втридорого горючки - ВСУ... Пока не погорел на жадности - устроив Иловайск.
После чего под ним закачалось кресло и он начал выводить доллары из Привата - обвалив курс гривны в 3 раза:
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доллар у березні 2014 - 10,30 грн... у лютому 2014 року - 12..13 грн.
Тобто в САМУ ТЯЖКУ ПОРУ зовняшньої агресії - гривня вистояла!
Але тут Беня, розуміючи що після Іловайська йому доведеться відповідати, і найдорожчим - грошима, починає виведення 5.5 млрд.доларів з Приватбанку ..
На тлі моторошного дефіциту доларів в Україні і особливо в ЗВР.
І гривня впала від 12..13 - до 40 грн.
Якби не Беніна жадібність і кидок України на гроші - зараз би долар був по 9 ..10 грн / долар (а можливо й нижче - до 8: як НБУ зміг утримати курс і знизити від 40 - до 26.2 зараз).

Більш того - комуналка (газ, е/е та інше) зараз би коштували в 2-2.5 рази меньше, відповідно до курса долара на енергоресурси...
Ось такі справи, чому "доллар не по 8"... та яка роль коломойского в цьому.
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типичный ВАСЯ)))) при порохе было освобождено 2/3 донбаса. чукча
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"О людях думать"... Не переживай, новая команда молодых проффессионалов уже пришла. Будут думать. В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 3050 Коломойский уже начал. Он думает что тебе вместо снижения тарифов нужен дефолт. И это только начало...
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Зеленський - тільки ширма

Насправді, пародія на президента - Зеленський - тільки ширма, головний актор в комік-шоу, завдання якого створювати інформаційний шум. А в цей час проводиться активна робота по захопленню влади та України головним замовником і організатором цієї операції разом зі своїми подільниками.
Вся публічна "команда президента Зе" - це розширена версія "кварталу-95", ціль якого - "розважати" суспільство, пародіюючи президентство.
Юридично нікчемні, безглузді, але високо-резонансні укази, рішення та заяви членів команди КоЗел якраз таки і мають на меті тримати фокус уваги суспільства, що зелейо*ів, що пох*їстів, що порохоботів на цих новинах і мало звертати уваги на те, що робиться за кулісами.
А що насправді робиться - про це доходять тільки слухи та розрізнені новини, які тонуть в шквалі потоків безглуздої інформації про рішення і заяви команди Зе.
Кожен день команда зе буде видавати на гора новий вкид шокуючих своєю абсурдністю новин, заяв, рішень тільки для того, щоб глядачі цього лицедійства залишались прикутими до шоу і не бачили, що робиться навколо них, і як шахраї облапошують їх кишені та сумочки.
Прийде момент, і коміка заберуть зі сцени, а народ "прокинеться" в новій реальності.В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников - Цензор.НЕТ 4052
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а где сейчас бравый Семен Семенченко, не у дел оказался?
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Сенченко,и мадам из Крыма поменяли масть.Избраться по мажоритарке без поддержки ЮВТ - им невозможно.ЮВТ набирает молодых,незаангажованих.Тому Сенченко и спёкси..
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Поздно , товарищ Портников . Страну отдали на откуп олигархам и проросийским силам .
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Українській політиці потрібні люди честі і совісті. Тоді словоблуддя буде непотрібне, а небезпека від рф буде ОЧЕВИДНОЮ, про яку не треба буде з кимось сперечатись і комусь це доводити...
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В українській політиці і в усіх гілках влади, переважають люди, які швидко усвідомлюють небезпеку для своєї дупи, яка стоїть для них на першому плані і визначає поведінку.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, - Портников
 
 
 
 
 
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