 В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, - Портников

Про це Gazeta.ua сказав публіцист Віталій Портников, коментуючи вчорашню заяву Сенченка про вихід з ВО "Батьківщина".
"Андрій Сенченко досвідчений політик із великим стажем. Якщо він ухвалив таке рішення, значить мав для цього очевидні політичні підстави. Сенченко довго співпрацював із "Батьківщиною", був у хороших стосунках з Юлією Тимошенко. Підтримував її у важкі часи. Зараз політичні орієнтири обох розійшлися, так буває у політиці. Цікаво, яке рішення у продовженні політичної і громадської діяльності, кар'єри прийме для себе Сенченко", - сказав Портников. Все залежить не від об'єднання політичних сил, а від тих людей, громадських рухів, які йому довіряють, - відзначає експерт.
"Рух, який він створив в останні роки, досить серйозно займався висуненням позовів до Росії, як до агресора. Важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ і вели з нею планомірну боротьбу у юридичній площині", - сказав Віталій Портников.
28 травня один із головних соратників Юлії Тимошенко, Андрій Сенченко – заявив про вихід з ВО "Батьківщина". В штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу, кандидатом на посаду міністра оборони.
Сенченко уродженець Криму, народний депутат України V, VI, VII скликань. В період з 1993 по 1997 роки – заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ АРК. В 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.
З березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України -добився виведення з окупованого півострову більш аніж 3500 одиниць озброєння і військової техніки ЗСУ на загальну суму понад 1,5 мільярди доларів США, очолював вдалу операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.
Сенченко – голова громадського правозахисного руху "Сила права" – з листопада 2014 року об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій та окупованих територій.
Нужна сильная опозиция.
что-то крошит, варит, заворачивает, настаивает...
а тут прилезло вот такое
и метлой по столу прошлось
нормальных 0,0243 %
не наважився
смысла нет тянуть быдло к счастью
если быдло хочет хардкора, оно должно его отхлебать по полной.
с поеданием своих детей включительно.
а у тебя данные не отдельно по военнослужащим, а скопом вместе с местными сепарами и аваковскими холуями
тактика знакомая.
давай один любой твой вопрос разберём детально
Вы же видите назначения,видите кто лезет со всех щелей к власти,надеюсь понимаете,что зе просто пустое место.Вам не страшно?
Пока быдло выбирает депутатов с целью наградить за удачно проведенное шоу.
И тут 2 года или полгода, или 5 лет - разницы нет никакой.
Май 29, 2019Без рубрикиКомментарии: 5
В новом офисе экс-президента Украины Петра Порошенко обнаружили
стулья, которые очень похожи на те, которые ранее находились в
ситуационной комнате в Администрации президента.
Читать далее
https://www.aklas.ua/product/kreslo-kap-ch-d-tilt-ak
Порох.. что ты творишь! по 2480 грн стулья - продаешь!https://www.youtube.com/watch?v=TpKDo0oSJ7s
Він взагалі право-ліво розрізняє? Чи бездумно вмикає поворотник у той бік куди крутить кермо? (вчилася така бабуся в автошколі, інструктор стогнав, але терпляче вчив її їздити за єдиним маршрутом "Дім-ринок-дача - розворот - ринок - дім").
Й про його офшори, будь ласка.
Народ ему на выборах ответил тем же. Порошенко получил, что хотел... Меньше воровать нужно было ему и больше о людях думать.
Поэтому народ послал его на выборах... Что заслужил мародёр. то он и получил... Скоро он уйдёт в небытие.
з 5й хвилини https://www.youtube.com/watch?v=HNsSQ9iJeQU
Не все так просто, як здається - або чого гинули хлопці, коли їх командир батальону Семен Семенченко, "тяжко" пораненний щепкою у дупу, драпанув, обкладенний бронежелетами, у Київ - та гарно виспавшись по дорозі - пив каву у затішній кімнаті лукарні у Київі й постив у ФБ місцезнаходження та сили свого батальону, а потім сили та шлях(координати) отрядів ВСУ, що йшли на підмогу - але потрапили в засідки - ворогам на потіху, в той час коли хлопці з його батальону билися насмерть. Та яка роль Коломойского - у створенні Іловайского котла та загибелі 500 хлопців.
Напомню, на то время ВСЕ добробаты НЕ подчинялись ВСУ и Порошенко.А были в полном подчинении у Коломойского.
И Коломойский, руками Семенченко - кинул добробаты на захват элекстростанции и ряда других объектов (интересы Коломойского), БЕЗ согласования даже с Генштабом.
После чего под ним закачалось кресло и он начал выводить доллары из Привата - обвалив курс гривны в 3 раза:
Тобто в САМУ ТЯЖКУ ПОРУ зовняшньої агресії - гривня вистояла!
Але тут Беня, розуміючи що після Іловайська йому доведеться відповідати, і найдорожчим - грошима, починає виведення 5.5 млрд.доларів з Приватбанку ..
На тлі моторошного дефіциту доларів в Україні і особливо в ЗВР.
І гривня впала від 12..13 - до 40 грн.
Якби не Беніна жадібність і кидок України на гроші - зараз би долар був по 9 ..10 грн / долар (а можливо й нижче - до 8: як НБУ зміг утримати курс і знизити від 40 - до 26.2 зараз).
Більш того - комуналка (газ, е/е та інше) зараз би коштували в 2-2.5 рази меньше, відповідно до курса долара на енергоресурси...
Ось такі справи, чому "доллар не по 8"... та яка роль коломойского в цьому.
Зеленський - тільки ширма
Насправді, пародія на президента - Зеленський - тільки ширма, головний актор в комік-шоу, завдання якого створювати інформаційний шум. А в цей час проводиться активна робота по захопленню влади та України головним замовником і організатором цієї операції разом зі своїми подільниками.
Вся публічна "команда президента Зе" - це розширена версія "кварталу-95", ціль якого - "розважати" суспільство, пародіюючи президентство.
Юридично нікчемні, безглузді, але високо-резонансні укази, рішення та заяви членів команди КоЗел якраз таки і мають на меті тримати фокус уваги суспільства, що зелейо*ів, що пох*їстів, що порохоботів на цих новинах і мало звертати уваги на те, що робиться за кулісами.
А що насправді робиться - про це доходять тільки слухи та розрізнені новини, які тонуть в шквалі потоків безглуздої інформації про рішення і заяви команди Зе.
Кожен день команда зе буде видавати на гора новий вкид шокуючих своєю абсурдністю новин, заяв, рішень тільки для того, щоб глядачі цього лицедійства залишались прикутими до шоу і не бачили, що робиться навколо них, і як шахраї облапошують їх кишені та сумочки.
Прийде момент, і коміка заберуть зі сцени, а народ "прокинеться" в новій реальності.