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Все про:Зеленський (1476) Львівщина (874) шахта (153) шахтарі (104)

 Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув у Львівську область для відвідання шахти, на якій загинули гірники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер Адміністрації президента.

Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників 01

"Володимир Зеленський прибув до Львівської області. Відразу вирушив на шахту "Лісова", де загинули гірники", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає шахту на Львівщині, де загинули гірники

Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129591
 
   
 Топ коментарі
 
Вашингтонский Обком‏ @_Fashington



Начальник Генштаба надел бронежилет задом наперед.
Не учите героя Иловайска!

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 4273
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ваш попутчик и партнер порошенко!

29.05.19 18:27 Конституционный Суд закрыл дело о приватизации предприятий Ахметова
Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 4524Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании во вторник, 28 мая, приняла решение закрыть производство по приватизации объектов ГАК "Укррудпром".

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает БизнесЦензор.
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він був *партнером* і овоча. і юща, і кучми. і цілком ймовірно стане партнером Зе. тож не розслабляйте булки Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 7505
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а там случайно никакой "лиги смеха" нет на гастролях?а то как-то странно...
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вы угадали. по дороге поржали

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 4531
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Почалося..............!!!!! Передвиборча компанія. Тобі що більш важливіших справ в державі не має, як кататися на передову і по шахтах!? Там є люди які мають за це відповідати і робити відповідну роботу! Так скоро будеш пафосно стрічки перерізати на відкритті туалету в якійсь школі! Займися державними справами! Боротьбою з злодіями та корупціонерами, з продажними судами та прокурорами, зовнішньою політикою!!!!
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Почалося..............!!!!! Передвиборча компанія. Тобі що більш важливіших справ в державі не має, як кататися на передову і по шахтах!? Там є люди які мають за це відповідати і робити відповідну роботу! Так скоро будеш пафосно стрічки перерізати на відкритті туалету в якійсь школі! Займися державними справами! Боротьбою з злодіями та корупціонерами, з продажними судами та прокурорами, зовнішньою політикою!!!!
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май терпіння, приймуть про незаконне збагачення тоді й почнуться перегони тарганів
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Дай Бог! Але реальність інша. Нажаль. Терпіння вже давно немає, як і надії.... Наші люди - БЕЗНАДІЙНІ !
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Соболезнование родственникам погибших шахтеров
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Виновных найдут... накажут... Или обратно виноваты Карл Маркс и Фридрих Энгельс...
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Співчуття від ШАХТАРІВ Українського Донбасу.А "24%" пляшуть на кістках загиблих,як і робили це на протязі п"яти років.Ганьба вам,прикоритні.
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100% прикоритні тут
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отдохни в спаме, неадекват.
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Для чого він там треба? Тільки буде заважати. Це щоб усі побачили як він переживає. Так і скажи там усім - "Я переживаю".
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Пусто.
Зеленых тут обмаль.
И сидят тихо-тихо. Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 3541
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Их больше волнует судьба украденых стульев в кабинете АП, чем судьба погибших шахтеров.
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Опытным глазом оценил ситуацию, а голове уже зрел мероприятий
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Люди цікавляться.

"..Люди!
А ні у кого не виникло питання щодо тієї яхти на задньому плані?
І, взагалі, ріка?
Просто вдумайтесь:
400 метрів до лінії фронту.
І яхта пливе по річці.
Яхта. Пливе. По річці."
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Съемки нового сезона "Сваты на войне".
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Як можуть люди так не цінувати своє життя і лізти в шахту,в якій ніякої техніки безпеки немає.
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Ну можно же хотя-бы изредка менять свой стиль "слуги народа"? Рубашку там другого цвета, галстук примерить, рукава откасать...такое ощущение, что он в этом прикиде уже вторую неделю и спать ложится.
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"техніка безпеки" сначала должна присутствовать в голове каждого, опускающегося в шахту...там как на войне: из-за ...уйни одного в госпитале (в лучшем случае) окажутся все...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників. ФОТО
 
 
 
 
 
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