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Все про:Бориспіль (244) Саакашвілі Міхеіл (1229)

 Саакашвілі прилетів в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Екс-президент Грузії і екс-глава одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Літак сів о 17.36. Люди, які його зустрічають, кричать "Міша, Міша".

Його зустрічають українською народною музикою, хлібом і сіллю. Саакашвілі вийшов до людей о 17.56.

Дивіться також: Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн. ФОТО

Саакашвілі прилетів в Україну 01

Саакашвілі прилетів в Україну 02
Саакашвілі прилетів в Україну 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129586
 
   
 Топ коментарі
 
Добро пожаловать Михаил! Ты нужен Украине!
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Аргентина - Ямайка Українці - порохоботи 5:0
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4 справи від кацапської підстилки Портнова?
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Не мала Зеля клопоту - впустила порося.
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5-дневная война и капитуляция против 5 лет войны и успешного противостояния. Ну че ж та экономика не растет? А могли как Юля и Киля брать бабки, не читая условия кредитного договора, лишь бы давали.
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Какое важное событие! Как мы раньше жили? Ура-а-а!!
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о, ну хоть посмеемся. веселые времена наступили Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 3664
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Зустріч в стилі Савченко -2 ! Надовго старий жениться : як не вмре- так сказиться !
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БПП хочуть бачити Порошенка Прем'єр-Міністром. А більшість Народу України хочуть бачити його за гратами. І ШО робить?
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первое что должен сделать сракашвили,поблагодарить Пороха.за то что отправил в Польщу а не в Грузию!!!
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Первое что должен понять глист под ником ;максимхуй;. Грузия отказалась его принять.
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Порошенко даже стулья спер из ситуационной комнаты в АП
Май 29, 2019Без рубрикиКомментарии: 5


Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 761

В новом офисе экс-президента Украины Петра Порошенко обнаружили
стулья, которые очень похожи на те, которые ранее находились в
ситуационной комнате в Администрации президента.

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барига всьо панімаєт! лети півнику, лети і кукарікай! не встигне, кукарікати прийдеться на параші!
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Слава богу совершенных идиотов в Украине судя по фотографии еще не так много. Но усилиями КЛОУНОВ Сссаки и ЗЕбила их количество будет стремительно расти.
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и шо он хорошего сделал для Украины или сделает и за шо его уважают?как по мне так обычный грузин помидорами на базаре торговать.
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Ну так ты обычный кацап и твоё амплуа срать ,где попало...
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Швидше за все Саак, на думку кураторів ЗЕ, має мочити Пороха перед виборами до ВР. А після - начнуки на руки, пикою об стіл ресторану, і депортація в Грузію, на вимогу тамтешнього суду
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Депортация пэдрота в Грузию!!! Та його за грати!
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Щоб не нагнітати в середині країни та непровокувати, тих хто бачить (точніше нав'язує його в якості) в ньому чергового месію, легше відправити його на історичну батьківщину. То кривавий бариХа Порош відправив відпустив куди хочеш, а ці "новие лица" такого робити не будуть...
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Скоро "барига" буде проходити як мінімум по 5-ти карним справам і, якщо встигне - здрисне з України. Більшість Народу України не захоче його повернення, хіба що відразу - в тюрьму. А Міхо в Грузії не бажають бачити ворюги, коррупціонери і прокацапська нечисть, яких він саджав по тюрьмам пачками, а "цинічний барига" з подібними виродками в Україні - "лепший друзь." Тому його і ненавидить майже вся Україна.
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За якими "справами", можете без гасел пустопорожніх конкретно сказати? Уже не знаю який раз питаю - у відповідь лише лайка і брєд про баригу, офшори, свиней та інше дебільство. Таке враження що на мізки українців почав Чорнобиль діяти.
І через скільки місяців ці дурники будуть про карні справи клоуна бєніного триндіти?
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Наркоманы всех стран объеденяйтесь... вместе нюхать кокс веселее...(
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Майже "прибуття товарісча Лєніна на Хвінскій вокзал".Де бронєвічок?
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Носорога-барсеточника как героя встречают в Киеве. Почему не в Тбилиси, блд?
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Ура!!! теперь пора объявлять побыстрее импичмент зеленскому и ставить в президенты Саакашвили
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Да в Украине уже практически все грузинские домушники, барсеточники и воры в законе тусуются. Команду быстро соберет носатый Карлсон...
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"Не надо, не надо, не надо! Я вас умоляю, не надо!!! Позвольте мне пойти в пгокуратуру!"https://youtu.be/jXF-qqGOaAA?t=260
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Вылезла вечерняя смена кремлеботов. Расскажите, ущербные, что украл Порошенко? Доказательства, раследование, приговор суда?
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надо на карлсона надеть наручники и экстрадировать его на свою родину...гастролёр ****)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі прилетів в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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