 Саакашвілі прилетів в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Літак сів о 17.36. Люди, які його зустрічають, кричать "Міша, Міша".
Його зустрічають українською народною музикою, хлібом і сіллю. Саакашвілі вийшов до людей о 17.56.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Літак сів о 17.36. Люди, які його зустрічають, кричать "Міша, Міша".
Його зустрічають українською народною музикою, хлібом і сіллю. Саакашвілі вийшов до людей о 17.56.
Май 29, 2019Без рубрикиКомментарии: 5
В новом офисе экс-президента Украины Петра Порошенко обнаружили
стулья, которые очень похожи на те, которые ранее находились в
ситуационной комнате в Администрации президента.
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І через скільки місяців ці дурники будуть про карні справи клоуна бєніного триндіти?