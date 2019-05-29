 Саакашвілі прилетів в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Літак сів о 17.36. Люди, які його зустрічають, кричать "Міша, Міша".

Його зустрічають українською народною музикою, хлібом і сіллю. Саакашвілі вийшов до людей о 17.56.

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