 Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду м.Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової в незаконному сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду і зобов'язати її утриматися від таких дій. Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та ради НБУ щодо нескоєння дій зі звільнення Рожкової і зобов'язати їх це зробити", - сказано в повідомленні суду.
Як забезпечення позову депутат подав до суду заяву, в якій просить відсторонити Рожкову від засідань у Національному банку і роботи в установі.
Зараз суд вирішує, чи є підстави для задоволення цієї заяви позивача і відкриття провадження у цій справі.
При цьому в суді підкреслили, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи.
Раніше олігарх Ігор Коломойський закликав главу НБУ Смолія "вигнати" Рожкову, нагадує "Громадське".
"Її треба було посадити ще до ПриватБанку. Щоб ви розуміли, ми з нею в чудових стосунках", - заявив Коломойський.
Під час націоналізації ПриватБанку Катерина Рожкова часто заявляла, що колишні власники вивели з ПриватБанку понад 5 млрд доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яка довела цей факт.
Предложите альтернативное видение, но такое же аторитетное, а не самые судастые Украинские суды
тут тоже по сути вопроса есть
ключовий свідок буде у "справі Гонтарєвої"
щодо сприянню виведенню активів Приватбанку гр-ми .Коломойським і Боголюбовим перед націоналізацією.
А на самом деле, этих ребят везде найдут и заставят ответить. Ну, разве шо они сдрыстнут в кацапию или в С. Корею... Там их цивилизация не достанет, хай там и доживают свои никчемные дни.
Но куда вывел?
Себе в карман?
Нет.
Деньги пошли в производственные предприятия, которые работают, создают продукт, и люди там получают зарплату. Отвратительная схема для киевского ворья, когда люди назло реформам работают и выживают, не правда ли?
Шнітке просто пиз..ить
В 2006-2008 годах - в Эрсте Банке.
Затем она некоторе время возглавляла Департамент безвыездного надзора в НБУ, после чего в течение 2010-2013 годах была замглавы правления "Финбанка".
С 2013 по 2015 год работала в правлении Платинум Банка, в том числе исполняла обязанности председателя.
Отметим что, "Финбанк" и "Платинум Банк" принадлежат одиозному одесскому олигарху Борису Кауфману. Именно Кауфман способствовал назначению Рожковой на столь высокий пост в НБУ.
Принадлежащий Борису Кауфману и Александру Грановскому** холдинг «Каштан-Девелопмент» занимается строительством жилых комплексов в Одессе.
**знайоме призвіще,чи не так?
😁