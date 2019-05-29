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 Суспільство
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Все про:НБУ (436) Смолій (44) Рожкова Катерина (26) Савчук Юрій (1)

 Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ

Депутат ВР від "Народного фронту" Юрій Савчук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов із вимогою зобов'язати главу НБУ Якова Смолія звільнити його заступницю Катерину Рожкову.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду м.Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової в незаконному сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду і зобов'язати її утриматися від таких дій. Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та ради НБУ щодо нескоєння дій зі звільнення Рожкової і зобов'язати їх це зробити", - сказано в повідомленні суду.

Як забезпечення позову депутат подав до суду заяву, в якій просить відсторонити Рожкову від засідань у Національному банку і роботи в установі.

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Зараз суд вирішує, чи є підстави для задоволення цієї заяви позивача і відкриття провадження у цій справі.

При цьому в суді підкреслили, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи.

Раніше олігарх Ігор Коломойський закликав главу НБУ Смолія "вигнати" Рожкову, нагадує "Громадське".

"Її треба було посадити ще до ПриватБанку. Щоб ви розуміли, ми з нею в чудових стосунках", - заявив Коломойський.

Під час націоналізації ПриватБанку Катерина Рожкова часто заявляла, що колишні власники вивели з ПриватБанку понад 5 млрд доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яка довела цей факт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129582
 
   
 Топ коментарі
 
Она должна сидеть в тюрьме еще за Платинум
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Гы..... свынорылые верят только Прямому и 5-ому каналам. Про пленки прослушки Рожковой еще у Шустера говорили. Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ - Цензор.НЕТ 8521
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"Прошу Вас уволиться по собственному желанию" Нардеп Савчук хочет лишить Рожкову полномочий замглавы НБУ - Цензор.НЕТ 7627
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Та эту рожкову убить. И это будет гуманно
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за что ? зато что вскрыла нарушения в Привате при Коломойском ?
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Так вскрыла что уже 1 судебная инстанция признала национализацию Привата незаконной, ага.
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Судья признал наличие доказательств тщательно спланированных мошеннических действий и отмывание средств в особо крупных размерах https://korrespondent.net/business/companies/4039796-sud-londona-vynes-reshenye-po-delu-pryvatbanka-y-kolomoiskoho
Предложите альтернативное видение, но такое же аторитетное, а не самые судастые Украинские суды
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А почему эта аферистка Рожкова не под следствием?
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Як за що???!!! Вона ж проти Бєні пішла! Хазаїн псам сказав:"Фас!" і собаки загавкали. Чим і паляться 😁
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Ну так и Гонтарева лучший банкир вселенной на зарплату в Лондоне накупила недвижимости...
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у жодному разі!
ключовий свідок буде у "справі Гонтарєвої"

щодо сприянню виведенню активів Приватбанку гр-ми .Коломойським і Боголюбовим перед націоналізацією.
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Может Смолий не может без неё? В смысле не справится...
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Ой, же ж, джерело так джерело! Давай вже краще "кп.уа" - або одразу "раша растудой": в нас кацапське та прокацаплене зараз найдостовірніше, еге ж? До того ж, Бєня ... чи то пропонує, чи то вимагає...
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Гы..... свынорылые верят только Прямому и 5-ому каналам. Про пленки прослушки Рожковой еще у Шустера говорили. Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ - Цензор.НЕТ 8521
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за нушництвои зедебіла нардрепа купрія було розслідування - і, як то кажуть, "наведені факти не підтвердились", тобто, то був чистий наклеп.
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бєня чужими ручками робить свої брудні справи. і типово - гідрант Зе загадково мовчить...на фоні шаурми
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Она должна сидеть в тюрьме еще за Платинум
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Пороховня выводит своих ближайших исполнителей, владеющих конпроментирующей информацией, из под удара. Как они это думают...
А на самом деле, этих ребят везде найдут и заставят ответить. Ну, разве шо они сдрыстнут в кацапию или в С. Корею... Там их цивилизация не достанет, хай там и доживают свои никчемные дни.
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Может и вывел Коломойский деньги из своего банка, зная что его будут грабить.
Но куда вывел?
Себе в карман?
Нет.
Деньги пошли в производственные предприятия, которые работают, создают продукт, и люди там получают зарплату. Отвратительная схема для киевского ворья, когда люди назло реформам работают и выживают, не правда ли?
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не рассказывайте сказок - Коломойский взял рефинансирование у НБУ и вывел в офшоры, а когда НБУ спохватился то оказалось что стоимость активов Привата не покрывает даже части взятого рефинансирования
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він не казки розповідає.
Шнітке просто пиз..ить Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ - Цензор.НЕТ 6668
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Рожкова в 1998-2005 годах работала в банке Аваль.
В 2006-2008 годах - в Эрсте Банке.
Затем она некоторе время возглавляла Департамент безвыездного надзора в НБУ, после чего в течение 2010-2013 годах была замглавы правления "Финбанка".
С 2013 по 2015 год работала в правлении Платинум Банка, в том числе исполняла обязанности председателя.
Отметим что, "Финбанк" и "Платинум Банк" принадлежат одиозному одесскому олигарху Борису Кауфману. Именно Кауфман способствовал назначению Рожковой на столь высокий пост в НБУ.
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Борис Кауфман в партнерстве с Александром Грановским управляют несколькими гостиницами через компанию Vertex Hotel Group - «Бристоль», «Лондонская» в Одессе и «Президент отель» в Киеве.
Принадлежащий Борису Кауфману и Александру Грановскому** холдинг «Каштан-Девелопмент» занимается строительством жилых комплексов в Одессе.

**знайоме призвіще,чи не так? Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ - Цензор.НЕТ 2990
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Це той самий Савчук, який попався на хабарі - але відкараскався, бо за нього сів його помічник?
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Чи цим має займатись член ЗАКОНОТВОРЧОГО органу влади, який замість брати участь в законотворчому процесі прогулює засідання? Може краще було б це вирішити на законодавчому рівні, а не влаштовувати персональні розборки.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ
 
 
 
 
 
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