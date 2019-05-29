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 У метро Києва почали відключати автомати з продажу жетонів

Через 155 днів жетони будуть повністю виведені з обігу. З 1 листопада оплатити поїздку в київському метро можна буде тільки за допомогою картки - метрополітену або банківської безконтактної.

Про це прес-служба КП "Київський метрополітен" повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"До #безжетонів залишилося 155 днів і наша техніка відправляється на більш ніж заслужений відпочинок", - повідомили в комунальному підприємстві.

У метрополітені нагадали, що при поповненні картки метро на 50 поїздок одна поїздка коштуватиме 6,5 грн, а не 8 грн, як при купівлі жетона.

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"Для разової поїздки можна скористатися безконтактною банківською карткою на жовтому турнікеті або придбати картку на 1 поїздку", - додали в метрополітені.

Також представники метрополітену нагадали про запуск системи єдиного квитка Kyiv Smart Card. Турнікети з відповідними позначками вже працюють на всіх станціях, а придбати новий засіб оплати можна на центральних станціях метро.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Київський метрополітен повністю відмовиться від жетонів із 1 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129576
 
   
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Ну правильно , эра зубожиння окончилась и вот оно, светлое будущее.
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То все добре, але дуже часто безконтактною банківською карткою, або смартфоном неможливо сплатити проїзд, бо в них щось там типу сигнал пропадає. І доводиться йти до каси купляти жетон.
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Во что превращают метро, раньше было намного удобнее, по стандарту, сейчас это просто песец, лепят на станциях черт знает что.
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Гепа, харьковская тварь, посмотри, как нужно людям делать скидки на опте...
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В каждом троллейбусе, в каждом автобусе и трамвае ездит старая курица, продающая талончики, на это идёт уйма денег на зарплаты. Но боксер сокращает полсотни-сотню тёток на станциях. Я езжу в метро раз в полгода. Нахрен мне ваши бесконтактные карточки?? А приезжим и туристам? Дебилы, мля
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Как известно электроника имеет свойство зависать, например на пограничных пунктах в Польше, Венгрии, рано или поздно метрополитен тоже "зависнет"! Что тогда? Это идиоты продумали?
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Непонятно чем жетон отличается от будущей разовой карты проезда на метро? Сами то журналисты разобрались? или ретрансляторами работают?
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У меня только 2 вопроса:
1. Почему это называют автомат, а не аппарат.
и 2. Что важнее защита или оборона?
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