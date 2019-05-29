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 Законопроект Зеленського про імпічмент зареєстровано в Раді

Президентський законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" зареєстровано у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №10340 вніс глава держави Володимир Зеленський.

Водночас текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент (оновлено)

Законопроект Зеленського про імпічмент зареєстровано в Раді 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129571
 
 
 Топ коментарі
 
Отлично.
Нужно поскорее объявить зебилу импичмент
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Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный пиздец, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
Блядь, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, сука, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
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«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества». А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?

Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 5508
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Потому что Данилюк дебил
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За свои бабки пусть покупают новые барыги, а то размечтались
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«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества». А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?

Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 5508
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https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/11/643481/ А так запостить не? Дело закрыли ещё до результатов 2 тура. Но виноват конечно Зеленский, а не импотент Петя.
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И на фото тоже Петя??? Не узнал его в гриме!
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Причем тут фото к тому, что суд закрыл дело ещё до того как Зеленский стал президентом? Снятие с розыска видимо затянулось бюрократической процедурой, но это в связи с закрытием дела должны были сделать ещё после закрытия дела.
И я сейчас не защищаю кого либо, а говорю как оно есть.
Плюс ко всему, МВД подчиняется премьеру, а не президенту. Надеюсь знаешь кто премьер и в какой он партии?
А так да. Из-за фото во всем виноват Зеленский. Таких фоток можно на него найти миллион, т.к. он публичный человек и многие хотят с ним сфотографироваться.
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После объявления в национальный розыск, бывший глава «Укртранснафты» поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. Эти судебные процессы длятся до сих пор. В декабре 2015 г. МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.
Необходимо отметить, что лидера «Привата» Игоря Коломойского и главу МВД Арсена Авакова связывают хорошие отношения.
«Я, например, хорошо отношусь к Коломойскому как к человеку, и не скрываю этого. Мне интересно с ним поболтать, обсудить разные темы, он удивительно начитанный человек, со своеобразным чувством юмора…», - рассказал в интервью ZN.ua Арсен Аваков.
«Мы с Аваковым не скрываем, что у нас с ним хорошие отношения. Более чем хорошие… Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба», - признался ранее в интервью LB.ua Игорь Коломойский.
А.Лазорко возглавлял «Укртранснафту» с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы «Приват» - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ. 19 марта 2015 г. Набсовет ПАО решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы «Приват» в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.http://enkorr.com.ua/a/news/MVD_snyalo_Lazorko_s_roziska/231889

И где тут про Порошенко?????
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И где тут про Зеленского?
Реформа ГПУ имени Петра Порошенко? Не?
Реформа судов имени Петра Порошенко? Не?
Реформа МВД? Которую начал НФ, а потом фракция БПП дружно блокировала принятие законов и все закончилось только созданием патрульной полиции, а все остальное осталось старое?
Дальше продолжать?
Если хочешь кого-то посадить, создай нормальную правовую систему и по ней с соблюдением законов следуй. А не делай охоту на ведьм.
А когда твои правила обходят, причем вполне законно, потому что законы дырявые и ты начинаешь выть, то кроме как посмешищем себя не выставишь. Коломойскому законы позволяли, он делал, то что ему позволяли законы. Будут другие законы, он будет играть по другим законам. Это бизнесмен, в отличии от других олигархов, которые кормятся только за счет власти( аля Ахметов, Порошенко, Медвечук и т.д. ).
Я не за Коломойского или Лазорко. Но когда система дырявая и предыдущий президент-импотент совершенно не собирался её менять вместе со своей партией и НФ на пару... обвинять в этом только что пришедшего к власти президента на основании какой-то фотографии, которую скорее всего просто попросили сделать, как минимум тупо. Я вот о чем речь веду.
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Все понятно, спор окончен!!! Гуд лак!!!
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Пройдёт не так уж мнго времени,как вы , 73% зебилов, будете вешать всех собак на Зеленского и Коломойского. А вы же хотите всё и сразу , да ещё чтобы самим ничего не делать.
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Но о чем конкретно говорит это фото без истории - о том, что двое человек сделали селфи с Зеленским. Полагаю, существуют тысячи таких фото с разными людьми и вряд ли все эти люди - его близкие друзья и партнеры по бизнесу.
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Очень бы хотелось прочесть, чего там наваяли богданы с розумковими.
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хотілося почути виправдання від порошенка та його прихильників за те що він імпотент політичний, він не зміг....
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Что он тебе памперсы не успел поменять?
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Цей законопроект призначений не для читання, чи аналізу, а як конфетка для зеленої пастви. Тобто зараз будуть із захопленням лайкати : "Який душечка, пацанчик сказав - пацанчик зробив!"
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годное дело , а мародёра с подельниками за решётку когда?
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Отлично.
Нужно поскорее объявить зебилу импичмент
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Гыыыыы, та ты зачетный пэтеботяра. Где калолиция в зраде？😀
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деПутани намалюють 100500 "поправок"...
😁
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что держать?
то чем он на рояле играл?
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Не забываем: он обещал принять всеми силами закон про импичмент, а не просто внести законопроект!
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Nikita ******

Не забываем: он обещал принять всеми силами...



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Ты ничего не попутал? Принимает законы Рада. Причем тут Зеленский? Что мог он сделал. Слово за Радой.
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Вот честно, прочёл заголовок как «законопроект об импичменте Зеленского зарегистрирован в раде»
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Може приклад Чаушеску більш яркий та святковий,та ще і надійний?
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Порохоботы пердаки уже напрягли? Саакашвили шлет вам пламенный привет
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Не ну так не цікаво тоді бути президентом, теряется весь смысл...
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Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
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зря вы так . не малые средства под эту технику списаны или если аренда то какая то бумажка об аренде должна существовать -любая прокуратура за два дня размотает . подождем . я предлагал поджечь- проверенная практика ))))
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Съел шаурму и проект про импичмент готов 😀😀😳
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А помните как Потрох свиной хрюкал "мий закон про импичмент буде одним с перших!"
Правда за 5 лет так и не сподобился...
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хоче скоріш піти з посади президента
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