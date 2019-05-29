 Законопроект Зеленського про імпічмент зареєстровано в Раді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.
Відповідний законопроект №10340 вніс глава держави Володимир Зеленський.
Водночас текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.
Відповідний законопроект №10340 вніс глава держави Володимир Зеленський.
Водночас текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній.
И я сейчас не защищаю кого либо, а говорю как оно есть.
Плюс ко всему, МВД подчиняется премьеру, а не президенту. Надеюсь знаешь кто премьер и в какой он партии?
А так да. Из-за фото во всем виноват Зеленский. Таких фоток можно на него найти миллион, т.к. он публичный человек и многие хотят с ним сфотографироваться.
...во всем виноват Зеленский.
Необходимо отметить, что лидера «Привата» Игоря Коломойского и главу МВД Арсена Авакова связывают хорошие отношения.
«Я, например, хорошо отношусь к Коломойскому как к человеку, и не скрываю этого. Мне интересно с ним поболтать, обсудить разные темы, он удивительно начитанный человек, со своеобразным чувством юмора…», - рассказал в интервью ZN.ua Арсен Аваков.
«Мы с Аваковым не скрываем, что у нас с ним хорошие отношения. Более чем хорошие… Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба», - признался ранее в интервью LB.ua Игорь Коломойский.
А.Лазорко возглавлял «Укртранснафту» с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы «Приват» - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ. 19 марта 2015 г. Набсовет ПАО решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы «Приват» в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.http://enkorr.com.ua/a/news/MVD_snyalo_Lazorko_s_roziska/231889
И где тут про Порошенко?????
Реформа ГПУ имени Петра Порошенко? Не?
Реформа судов имени Петра Порошенко? Не?
Реформа МВД? Которую начал НФ, а потом фракция БПП дружно блокировала принятие законов и все закончилось только созданием патрульной полиции, а все остальное осталось старое?
Дальше продолжать?
Если хочешь кого-то посадить, создай нормальную правовую систему и по ней с соблюдением законов следуй. А не делай охоту на ведьм.
А когда твои правила обходят, причем вполне законно, потому что законы дырявые и ты начинаешь выть, то кроме как посмешищем себя не выставишь. Коломойскому законы позволяли, он делал, то что ему позволяли законы. Будут другие законы, он будет играть по другим законам. Это бизнесмен, в отличии от других олигархов, которые кормятся только за счет власти( аля Ахметов, Порошенко, Медвечук и т.д. ).
Я не за Коломойского или Лазорко. Но когда система дырявая и предыдущий президент-импотент совершенно не собирался её менять вместе со своей партией и НФ на пару... обвинять в этом только что пришедшего к власти президента на основании какой-то фотографии, которую скорее всего просто попросили сделать, как минимум тупо. Я вот о чем речь веду.
Нужно поскорее объявить зебилу импичмент
😁
то чем он на рояле играл?
Не забываем: он обещал принять всеми силами...
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
Правда за 5 лет так и не сподобился...