 Законопроект Зеленського про імпічмент зареєстровано в Раді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №10340 вніс глава держави Володимир Зеленський.

Водночас текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній.

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