 Українську тенісистку Плоскіну назавжди дискваліфікували за договірні матчі

Про це повідомляє антикорупційна організація Tennis Integrity Unit, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Розслідування встановило, що 22-річна Плоскіна познайомила іншу спортсменку з людиною, яка пропонувала матеріальну винагороду за згоду зіграти матч і певним результатом. Це сталося в жовтні 2016 року", - йдеться в заяві на сайті організації.

Крім того, Плоскіна двічі не повідомила про договірні матчі, а також відмовилася співпрацювати зі слідством.

Олена Плоскіна займає 832 місце в рейтингу WTA. Востаннє вона виходила на корт торік на домашньому 15-тисячнику в Чорноморську, де з кваліфікації дійшла до чвертьфіналу. Кращою позицією українки в рейтингу WTA було 698-ме місце в жовтні 2014 року.

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