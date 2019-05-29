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Все про:дискваліфікація (20) договірняк (13) спорт (712) теніс (62)

 Українську тенісистку Плоскіну назавжди дискваліфікували за договірні матчі

22-річна українська тенісистка Олена Плоскіна довічно дискваліфікована за організацію договірних матчів. Крім цього, їй доведеться заплатити штраф $20 тисяч.

Про це повідомляє антикорупційна організація Tennis Integrity Unit, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Розслідування встановило, що 22-річна Плоскіна познайомила іншу спортсменку з людиною, яка пропонувала матеріальну винагороду за згоду зіграти матч і певним результатом. Це сталося в жовтні 2016 року", - йдеться в заяві на сайті організації.

Крім того, Плоскіна двічі не повідомила про договірні матчі, а також відмовилася співпрацювати зі слідством.

Олена Плоскіна займає 832 місце в рейтингу WTA. Востаннє вона виходила на корт торік на домашньому 15-тисячнику в Чорноморську, де з кваліфікації дійшла до чвертьфіналу. Кращою позицією українки в рейтингу WTA було 698-ме місце в жовтні 2014 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129570
 
 
 Топ коментарі
 
Жадность и ни чего более. Правильно сделали что дисквалифицировали.
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Сколько денег и времени потратили родители на тренировки . И такой позорный финал .
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Та да, в отселекцированную лапту играть это тебе не фунт изюму...
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Жадность и ни чего более. Правильно сделали что дисквалифицировали.
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Через недельку-другую уже будет в партии Вальцмана. Хорошая смена для них. Украинскую теннисистку Плоскину навсегда дисквалифицировали за договорные матчи - Цензор.НЕТ 8422
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По фамилии - казапка, а значит мошенница. К тому же, раз в 22 году занимала такой низкий рейтинг значит безталанная. Только с договорняков и могла подзаработать копеечку.
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Плоскина это украинская фамилия. Хотя при чем тут фамилия?
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"Фамилия Шульга образована из прозвища, в основе которого лежит диалектное слово «шульга», т.е. левая рука. Скорее всего, Шульгой называли левшу. В народных представления "левое" всегда ассоциировалось со злом, нечистой силой, неправдой, со всем плохим и враждебным. Поэтому и Шульгой могли прозвать не только левшу, но и вообще обманщика, плута, мошенника. , со временем получил фамилию Шульга. " (с) Українську тенісистку Плоскіну назавжди дискваліфікували за договірні матчі - Цензор.НЕТ 4601
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А чего так плохо про ЛЕВШУ? Так и про АЛЕКСАНДРА можно очень много ХРЕНОВОГО найти!
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По поводу слова "мошенник".
Корень-моше(мойша,моисей).
В старинных словах много чего можно узнать.
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Мошенник происходит от старославянского слова "мошна", а не от семитских имен собственных. Не пишите глупостей, если ничего не смыслите в теме!
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Сколько денег и времени потратили родители на тренировки . И такой позорный финал .
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Дочь известного экс-игрока "Черноморца" Владимира Плоскина (умер).
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Договорные матчи по умному играть нужно и не связываться с посторонними - на крючок посадят и будут диктовать. Играют осторожно через своих людей с мониторингом рынка. Если на какой-то третьесортный матч поставить чересчур больше, чем обычно на такие матчи ставят, и выиграть, велика вероятность начала расследования (даже если разбить одну ставку на несколько мелких - все равно заподозрят). Попадают, когда забывают про осторожность и умеренные аппетиты, а соблазн поставить против себя в таких лигах большой, потому что можно получить гораздо больше призовых.
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да-да...и как могла до такого додуматься сцыкуха мимо тренера?
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