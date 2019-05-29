EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  798  36
Все про:законопроект (662) незаконне збагачення (42) Стефанчук Руслан (13)

 Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сподівається, що депутати встигнуть розглянути законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, який скоро буде поданий до ВР.

Про це він заявив на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що це питання буквально найближчих днів, і наша версія законопроекту про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення піде у Верховну Раду", - сказав він.

Стосовно перспектив ухвалення цього законопроекту парламентом VIII скликання Стефанчук зауважив, що він є оптимістом і щиро сподівається, що народні депутати встигнуть це зробити, однак, враховуючи те, як вони працювали у вівторок, його оптимізм "розбивається об реалізм".

Читайте також: Секретар РНБО: Законопроект про покарання за незаконне збагачення сьогодні мають узгодити з міжнародними партнерами

"Мені здається, що вони всі вже пішли на парламентські вибори", - зазначив представник Президента.

Нагадаємо, Конституційний суд 26 лютого визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Цю статтю в КК запровадили 2014 року. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129564
 
   
 Топ коментарі
 
Только после Кондитера, хорошо?
 показати весь коментар
 
сначала напугать,потом распустить,а теперь разбиться о реальность)) шулеры))
 показати весь коментар
 
Надо пологать, что собственник (соучредитель) ТОВ "Квартал 95" попадет под действие этого закона за 41 миллион долларов вкладчиков ПриватБанка стыриных его боссом коломойшей и поступивших на счета зазначеного товарищества в офшор на острове Кипр.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И ты ,кабанье рыло ,по этому закону сядешь
 показати весь коментар
 
 
После кондитера и Ко!!!!
Лично я его "любых друзив" прощать не собираюсь!
 показати весь коментар
 
 
С какого он ВАМ должен?
Может очередь по времени совершения преступления?
И начнем с первого президента?
Лично у меня к Кучме и Ющенко тоже вопросы есть!
 показати весь коментар
 
сходи к ним поспрашивай
кто тебе недает
 показати весь коментар
 
Голосувати депутати будуть з Сейшелів по новому - смартфонами? Електронний парламент?
 показати весь коментар
 
Похрен. А вот свынарчукков - к ответу!
 показати весь коментар
 
 
Так как же он ответит, он представитель Зелепута в ВР
 показати весь коментар
 
это быстро, буквально в три клика.)
 показати весь коментар
 
 
"All the tremendous achievements of the country that we have achieved over the past 5 years" Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674
Петицию Свинарчук писал? Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674
 показати весь коментар
 
 
И главное. Петя - самый главный олигарх в стране, который за 5 лет стал ещё и самым богатым олигархом в стране. Но автор петиции совершенно не хочет с ним бороться.
Люблю двойные стандарты.
 показати весь коментар
 
 
ога, американские империалисты они такие
 показати весь коментар
 
При чем тут США к автору петиции с его двойными стандартами, "досягненнями" и "перемогами"?
 показати весь коментар
 
Андрей Иосифович, вы? Извините, конечно, подлеца за ссылку. Но остановить голосование вряд ли получится..... ну, там, госдеп, фбр..... и все такое... уже никак.
 показати весь коментар
 
Админ, ну не давайте фотку . Народ начнет злиться 😀😀😀
А у мужика явно нарушение обменных процессов от сидячей работы . Инфаркт рядом ходит
 показати весь коментар
 
 
не-не, фотка нормальная. Надо к холодильнику сходить.
 показати весь коментар
 
 
Ну на импичмент соберутся и на этот закон и ползала не будет.))
 показати весь коментар
 
 
Ну да.....Это же шкурный вопрос!
Очко жим жим....
 показати весь коментар
 
сначала напугать,потом распустить,а теперь разбиться о реальность)) шулеры))
 показати весь коментар
 
 
Дай, Владимир, леща увесистого всей этой порохоботской свинарне!
 показати весь коментар
 
 
Надо пологать, что собственник (соучредитель) ТОВ "Квартал 95" попадет под действие этого закона за 41 миллион долларов вкладчиков ПриватБанка стыриных его боссом коломойшей и поступивших на счета зазначеного товарищества в офшор на острове Кипр.
 показати весь коментар
 
 
Астанавитесь!...порохоботы столько не едят сколько гадят
 показати весь коментар
 
 
Ждём, внимательно читаем и если этот закон соответствует реалиам, смотрим как голосуют. С этой Р. не пролезет - на это и расчёт, что бы весь зашквар парламентский вскрылся. Но и для следующей Рады этот вопрос будет актуальным.
 показати весь коментар
 
 
Зекокоманде месяца не хватило что бы законопроект подготовить . Еще месяц будут тужиться .
 показати весь коментар
 
 
Кабанчик хоть и похож немного на Свинарчука, но это кабанчик вроде хороший, добрый. Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 680
 показати весь коментар
 
Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаконопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук
 
 
 
 
 
 вгору