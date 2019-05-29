 Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук

Про це він заявив на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що це питання буквально найближчих днів, і наша версія законопроекту про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення піде у Верховну Раду", - сказав він.
Стосовно перспектив ухвалення цього законопроекту парламентом VIII скликання Стефанчук зауважив, що він є оптимістом і щиро сподівається, що народні депутати встигнуть це зробити, однак, враховуючи те, як вони працювали у вівторок, його оптимізм "розбивається об реалізм".
"Мені здається, що вони всі вже пішли на парламентські вибори", - зазначив представник Президента.
Нагадаємо, Конституційний суд 26 лютого визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Цю статтю в КК запровадили 2014 року. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації.
Лично я его "любых друзив" прощать не собираюсь!
Может очередь по времени совершения преступления?
И начнем с первого президента?
Лично у меня к Кучме и Ющенко тоже вопросы есть!
кто тебе недает
Петицию Свинарчук писал?
Люблю двойные стандарты.
А у мужика явно нарушение обменных процессов от сидячей работы . Инфаркт рядом ходит
Очко жим жим....
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи