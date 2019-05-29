 Четвертий Міжнародний фестиваль авторської пісні "Облака" відбудеться в Дніпрі: заспівають Юлій Кім, Вадим Єгоров і Борис Бурда

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Gorod.dp.ua.

Захід проводять у рамках програми "Культурна столиця" вже четвертий рік поспіль.

Цього разу формат фестивалю буде змінено: він пройде на Монастирському острові просто неба.

"Захід у цьому році буде особливим, тому що виникла ідея змінити концепт – піти з міських залів і надати фестивалю авторської пісні первинного забарвлення, провести його просто неба, як і інші цьогорічні фестивалі, що проходитимуть у рамках програми "Культурна столиця". Гості заходу зможуть жити у наметах на території фестивального парку, спілкуватися цілодобово, практично не розлучаючись, і отримувати задоволення. Цього разу фестиваль буде конкурсним. Це те, чого не було у попередні роки. Для авторів, виконавців, колективів ми влаштуємо конкурсну програму з визначенням переможців і призами", – розповів арт-директор Міжнародного фестивалю авторської пісні "Облака" імені Олександра Галича Вадим Гефтер.

Також він додав, що програма фестивалю буде насичена не тільки концертами, а й додатковими розважальними заходами.

Відвідувачі зможуть насолодитися виступами легендарних авторів, серед яких – Юлій Кім, Вадим Єгоров, Олександр Дов. Гостем фестивалю традиційно буде Борис Бурда. Він не тільки заспіває, а й покаже кулінарне шоу та проведе відому інтелектуальну гру "Брейн-ринг". Іще один сюрприз цьогорічного заходу – концерт акторської пісні.

"У рамках фестивалю "Облака" буде проведено один-єдиний концерт акторської пісні. Список учасників цього концерту – цікавий і неочікуваний. У ньому, зокрема, – Валерій Чигляєв та Віктор Андрієнко, Олег Філімонов та ваш покірний слуга, найшвидше, разом з колективом, якому я маю щастя служити", – зазначив художній керівник одного з напрямів Міжнародного фестивалю авторської пісні "Облака" імені Олександра Галича, народний артист України Євген Чепурняк.

Відкриття фестивалю відбудеться 26 липня, о 15:00, біля меморіальної дошки Олександру Галичу (вул. Старокозацька, 74).

"Коли ідея організації фестивалю була тільки озвучена, нам здавалося, що це дуже важко та майже нереально. Однак фестиваль прижився, і ми проводимо його вже вчетверте. Ім’я нашого земляка Олександра Галича дедалі більше на слуху, на фестиваль приїжджають легендарні люди. Авторська пісня – це велика річ, на цих піснях виросли цілі покоління. Це справжнє мистецтво, справжня поезія та музика, це те, що формує душу. Тому існування такого фестивалю у Дніпрі надважливе", – наголосив голова Художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер.

Для гостей фестивалю на Монастирському острові облаштують наметове містечко. Ця територія буде огородженою та охоронятиметься. Тут можна буде підзарядити гаджети та покласти цінні речі на зберігання. Також зроблять автомобільну парковку. Дістатися на острів можна буде понтонним мостом – від Набережної Перемоги. Більше інформації про фестиваль та реєстрація для участі в конкурсі авторської пісні – на офіційних ресурсах заходу:

https://dneproblaka.com.ua/,

https://www.facebook.com/dneproblaka