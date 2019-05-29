 За місяць борги із виплати зарплат зросли на 100 млн грн, - Держстат

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних Державної служби статистики України.

Зазначається, що за місяць заборгованість з виплати зарплат зросла на 10,6%. Таким чином, тренд до зменшення заборгованості з виплати зарплат, який почався в листопаді 2018 року, припинився.

Найбільше борги із зарплати зросли в сфері надання художніх послуг, розваг і спорту - на 95%. Також істотно зросла заборгованість в сфері ІТ - на 36,2%.

У регіональному розрізі, більше своїм працівникам заборгували роботодавці Сумської області - 265 млн гривень. Найбільший приріст заборгованості спостерігається у Львівській області - її розмір збільшився на 143,5%.

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Зауважмо, що станом на початок березня заборгованість роботодавців з виплати зарплат зменшилася на 12%.