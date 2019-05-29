EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка, Суспільство
  508  23
Все про:борг (153) заробітна плата (523)

 За місяць борги із виплати зарплат зросли на 100 млн грн, - Держстат

Заборгованість з виплати зарплат економічно активними підприємствами своїм працівникам протягом квітня 2019 зросла на 91 млн гривень - до 1,41 мільярда гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних Державної служби статистики України.

Зазначається, що за місяць заборгованість з виплати зарплат зросла на 10,6%. Таким чином, тренд до зменшення заборгованості з виплати зарплат, який почався в листопаді 2018 року, припинився.

Найбільше борги із зарплати зросли в сфері надання художніх послуг, розваг і спорту - на 95%. Також істотно зросла заборгованість в сфері ІТ - на 36,2%.

У регіональному розрізі, більше своїм працівникам заборгували роботодавці Сумської області - 265 млн гривень. Найбільший приріст заборгованості спостерігається у Львівській області - її розмір збільшився на 143,5%.

Читайте також: У 2021 році українці зароблятимуть у середньому 620 доларів, - Гройсман

Зауважмо, що станом на початок березня заборгованість роботодавців з виплати зарплат зменшилася на 12%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129561
 
   
 Топ коментарі
 
Так понятно же - пришел конец эпохе бедности .
 показати весь коментар
 
Будут воровать. Деньги откатят в кипрские офшоры, а потом объявят дефолт, чтобы следы замести... Ну, и ясное дело, что будут во всем обвинять папередников.
 показати весь коментар
 
Хорошо пошло, дальше будет без остановок!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Безперечно - то "тяжолоє наслєдіє барижного ржжима Порошєнкі", а не незрозумілі і шкідливі ігри "повзрослєвших мальчіков" з державною машиною, як то розпуск парламенту, відставка прем'єр-міністра і параліч державних інституцій, пов'язаних з початком передвиборчої кампанії, яка обіцяє стати найбільш популістською в історії України. Маю підозру, що напружитись потрібно пенсіонерам.
 показати весь коментар
 
Так понятно же - пришел конец эпохе бедности .
 показати весь коментар
 
 
ото все, що вдалося врятувати, Беня і розетки познімає.
 показати весь коментар
 
 
У кацапів намітилась чергова криза жанру
 показати весь коментар
 
Я такие кресла в магазине видел. Наверно это директор магазина их украл из центра АП.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо пошло, дальше будет без остановок!
 показати весь коментар
 
 
Будут воровать. Деньги откатят в кипрские офшоры, а потом объявят дефолт, чтобы следы замести... Ну, и ясное дело, что будут во всем обвинять папередников.
 показати весь коментар
 
 
Дефолт очень опасен.
С каждым разом майдан все злее и кровавее, все больше жертв.
В этот раз вертолета на Ростов не будет.
 показати весь коментар
 
премію Дарвіна заслуговує не акомпаніатор **** на роялі, а 73%довбойобів які за нього голосували а тепер радісно очікують дефолту та хаосу.
 показати весь коментар
 
 
Конец эпохи бедности- как и бещал Зебеня
 показати весь коментар
 
 
Вместо 4 тысяч долларов зарплаты учителя получили задержку За месяц долги по выплате зарплат выросли на 100 млн грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 393
#зебилреформы #*******************
 показати весь коментар
 
 
Тепер заробітну плату та пенсії по смартфонам видавати будуть.Живи та радій,поки Україну грабують.
 показати весь коментар
 
 
Когда ЗЕленый барыга труженикам деньги вернет?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗа місяць борги із виплати зарплат зросли на 100 млн грн, - Держстат
 
 
 
 
 
 вгору