 "Шаурма так шаурма": президент Зеленський сфотографувався з їжею

Фото опубліковано в Facebook Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше - ганебного. А ще - допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей". Для тих, хто при владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - написав Зеленський.
Примітно, що за кілька годин до публікації фото стало відомо, що президент попрямував на шахту у Львівській області, де загинули під завалами двоє гірників.
26 травня Зеленський згадав шаурму в Facebook-пості до Дня Києва. "Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро", - написав він. Частина користувачів соцмережі обурилися таким асоціативним рядом.
Зеленский с няньками
В Україні Вовка Членорукий.
Это он готовил фундамент для будки...
Лучше хай кушает шаурму на заправках, чем в пиджаке, заправленном в трусы, будет с чванливым видом нам рассказывать о патриотизме, а само будет красты, красты, красты... Последние стулья покрадет из АП!
Почувствуйте разность этих двух людей... не, так будет не правильно сказать... В человеке и махровом жлобе - почувствуйте разницу. Так будет правильней...
Клоун!!!
это вообще о другом.
Да ни в чем . Барыга пообещал шоколад.
оригинал и мысли Зе
https://pbs.twimg.com/media/D7gAPfxWkAA4ycD.jpg
😁
и оригинал
Им по фигу, что упрек по поводу поздравления с Днем Киева был вообще не про шаурму. А о том, что Киев ну никак не "суровый город который перемалывает или т.д. и запах липы и шаурмы". Киев - веселый, беззаботный, цветущие каштаны и возможность отлично отдохнуть на любой карман - от студента до миллионера.
Не не "не залишае байдужим" - он радостно принимает ЛЮБОГО. Потому что Киев - не Москва.
Богдан контролит его с шаурмой?
это вопрос от простых украинских шахтёров, учителей и трактористов - когда это ваше чмо начнёт сторить дороги?
Им по фигу, что упрек по поводу поздравления с Днем Киева был вообще не про шаурму. А о том, что Киев ну никак не "суровый город который перемалывает или т.д. и запах липы и шаурмы". Киев - веселый, беззаботный, цветущие каштаны и возможность отлично отдохнуть на любой карман - от студента до миллионера.
Это не показатель, Зеленский знает, что в первую очередь интересует людей.
И вот на эти вопросы(тарифы, цены) Зеленский пока не дал никакого ответа.
Вот именно. Во-первых, никто не говорил, что он ее ел. Может для понта подержал в руке и выкинул. (кто там кусок откусил - это еще вопрос). Во-вторых, никто не говорил, что эта шаурма куплена на заправке. Может ее самолетом из французского ресторана доставили специально для фотосессии.
А може пихнули по дорозі,на хавчик пробило.Всіх вже пре,а Воху підпирає,з останнього тримається.
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи