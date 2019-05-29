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Все про:Зеленський (1476) їжа (93)

 "Шаурма так шаурма": президент Зеленський сфотографувався з їжею

Глава держави Володимир Зеленський сфотографувався з членами своєї команди на заправці. В руках у президента - шаурма, інші тримають стаканчики з кавою.

Фото опубліковано в Facebook Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше - ганебного. А ще - допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей". Для тих, хто при владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - написав Зеленський.

Примітно, що за кілька годин до публікації фото стало відомо, що президент попрямував на шахту у Львівській області, де загинули під завалами двоє гірників.

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26 травня Зеленський згадав шаурму в Facebook-пості до Дня Києва. "Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро", - написав він. Частина користувачів соцмережі обурилися таким асоціативним рядом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129558
 
   
 Топ коментарі
 
возьмите в компанию и Йулю с сосиськой...
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Не знаю, як у нього в Кривому Розі, а у нас в Києві шаурму з точок біля метро переважно їдять гопніки і люмпени... Для нормальних людей є адекватніші точки фастфуду (той же МакДональдс чи KFC).
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Лучше с шаурмой, чем с игрушечным джевелином. На фото видно что у этой шайтан трубы сделаны вырезы по корпусу на четверть окружности, а торцы среза закрашены красной краской. Это даже не учебный экземпляр. Это макет для изучения мат части, что бы видно было внутреннее устройство изделия. Сывочелый что хотел сказать этим фото? Это такой потужной зброей путина будем чморить?
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у свиновальцмана тягать на плече грузы хорошо получается. Он легко так может несколько мониторов умыкнуть.
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В Наросії Вовка Членолікій.
В Україні Вовка Членорукий. "Шаурма так шаурма": президент Зеленський сфотографувався з їжею - Цензор.НЕТ 6324
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А что, уже нельзя массогабаритное учебное пособие "примерить"?
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Та то он сам его купил, сам разобрал, сам выпиливал отверстия, сам окрасил срезы и принёс бойцам для изучения. А сейчас уносит, как и серверы с секретной комнаты АП. Петя - он такой!
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Сывочелый что хотел сказать этим фото?

Это он готовил фундамент для будки...
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чтоб всрались от этой шаурмы, клоуны!
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ешь, Зе, ешь, может и импичмента не надо будет!
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...жители Украины "всрались" от шоколада, а 25% "всрались"от выбора большинством Зе..
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Красава!
Лучше хай кушает шаурму на заправках, чем в пиджаке, заправленном в трусы, будет с чванливым видом нам рассказывать о патриотизме, а само будет красты, красты, красты... Последние стулья покрадет из АП!
Почувствуйте разность этих двух людей... не, так будет не правильно сказать... В человеке и махровом жлобе - почувствуйте разницу. Так будет правильней...
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надеюсь для него поймали и разделали самую именитую дворовую собаку )
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полный позор для Украины!!!

Клоун!!!
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да ты типичная свинособака! у тех тоже, кто не за "*****", тот предатель
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в том что упрек ему был не за шаурму. А за то что он стырил поздравление с Днем города Москва с Днем Киева. И выло позорно, потому что Киев ну никак не ассоциируется с "запахом шаурмы возле метро".

это вообще о другом.
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В чем позор-то, соевый жополиз?

Да ни в чем . Барыга пообещал шоколад.
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Ну да, следующий выпуск у Скабеевой - на Украине голод, доедають последних собак)))
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И шо. Нормальная шаурма на Сокаре. Я сам видел Обаму и Хутина в макдональдсе - бутерброды с картошкой жрали. Бон аппети, как говориться.
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Че кипиж подняли! Енто кошерная шаурма!
😁
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Зелеботам такая херня зайдет на ура. Так что расчет зели на свой дебильный электорат оправдан.

Им по фигу, что упрек по поводу поздравления с Днем Киева был вообще не про шаурму. А о том, что Киев ну никак не "суровый город который перемалывает или т.д. и запах липы и шаурмы". Киев - веселый, беззаботный, цветущие каштаны и возможность отлично отдохнуть на любой карман - от студента до миллионера.

Не не "не залишае байдужим" - он радостно принимает ЛЮБОГО. Потому что Киев - не Москва.
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Пофиг война, пофиг на политзаключенных в росийских тюрьмах, пофиг на преставление украинских интересов на международной арене, пофиг економика, пофиг реформы. Не пофиг сефли с шаурмой.
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Господи... он с Богданом и спит?
Богдан контролит его с шаурмой?
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шаурма-точка: -скажите, а это мясо у вас раньше гавкало или мяукало? -- нэт, фыгню всякую спрашьивало!
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Правильно, порохолизы, сниматься с шаурмой нельзя. Правда, вашей свиной мальдивской сраке, и предавать страну и граждан было можно, но тут еда! Нет, с едой нельзя! Позор это!))
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свинота, причём здесь "порохолизы"? все "порохолизы" удрали в Ростов!
это вопрос от простых украинских шахтёров, учителей и трактористов - когда это ваше чмо начнёт сторить дороги?
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Какое такое "наше", это ваше свиное рыло ничего не построило, разорив сограждан. Порохолизы же не удрали в Ростов, а исправно живут, (ты пример) и бабосы от мародера пересчитывают.
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ура вот Зе кушает, а не ворует! во Зе выступет в Лиге Смеха, а не ворует" вот Зе протаскивает рыгов на портфели, а не ворует" вот..упс...
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Зелеботам такая херня зайдет на ура. Так что расчет зели на свой дебильный электорат оправдан.

Им по фигу, что упрек по поводу поздравления с Днем Киева был вообще не про шаурму. А о том, что Киев ну никак не "суровый город который перемалывает или т.д. и запах липы и шаурмы". Киев - веселый, беззаботный, цветущие каштаны и возможность отлично отдохнуть на любой карман - от студента до миллионера.
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А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей".
Это не показатель, Зеленский знает, что в первую очередь интересует людей.
И вот на эти вопросы(тарифы, цены) Зеленский пока не дал никакого ответа.

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В руках у президента - шаурма...

Вот именно. Во-первых, никто не говорил, что он ее ел. Может для понта подержал в руке и выкинул. (кто там кусок откусил - это еще вопрос). Во-вторых, никто не говорил, что эта шаурма куплена на заправке. Может ее самолетом из французского ресторана доставили специально для фотосессии.
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Актор.Ги-ги-га-га,потім з серйозно-печальними пиками зроблять фоточки серед людської біди,і-адью !
А може пихнули по дорозі,на хавчик пробило.Всіх вже пре,а Воху підпирає,з останнього тримається.
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А ведь это он едет во Львовскую область где погибли шахтёры. Такой улыбчивый, задорный! Прям ми-ми-ми-шечка!


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Что ему надо было рыдая пиз...еть мониторы?
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Это у тебя такой кривой перевод с немецкого через "Гугл-транслейт" или ты просто ватный *******?
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внатуре! хафуя нам дороги, нафуя на зарплаты?!! даёшь шмарклю с шаурмой!
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Чого ти розкухкудахкався, дороги як почали будувати при Порошенкові так і будують, скрізь зараз доугорядгі латають, Київ-Харків нову будують, як ішло все так і йде.
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Кров людська - не водиця...люди все бачать.
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Вова її пускав ту кров, чи шахти занедбав і розікрав???
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Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
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Да шоб ты испорченной шаурмой отравился...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Шаурма так шаурма": президент Зеленський сфотографувався з їжею
 
 
 
 
 
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