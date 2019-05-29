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Все про:бойовик (3054) Луганщина (1723) Нацполіція (7618) найманці РФ (788)

 На блокпосту на Луганщині поліцейські затримали найманця "ЛНР"

Поліцейські, які несуть службу на блокпосту Лисичанськ - Бахмут, під час перевірки документів громадян виявили 32-річного мешканця Алчевська (окупована територія Луганської області), який відповідно до баз Національної поліції значиться як учасник незаконних збройних формувань "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Як пояснив оперативникам затриманий, в травні 2015 року він уклав "контракт" на рік і вступив в механізований взвод 4 омбр "НЗФ ЛНР", де повинен був отримувати заробітну плату в розмірі 15 тис. рублів на місяць.

Пройшовши спеціальну підготовку з тактики дій в бойових умовах, чоловік виконував функції з охорони військової техніки підрозділу, казарм, укріплень та інших будівель. У червні 2015 року з словами чоловіка, він покинув НЗФ "ЛНР" і відправився на заробітки в РФ", - йдеться в повідомленні.

На цей момент екс-бойовик переданий співробітникам СБУ для проведення додаткової перевірки та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129555
 
   
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а что отменили - застрелен при попытке бегства
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там наши 8 дятлов по синьке заблудились. Их же нужно менять на кого-то. Вот єтот повстанец лнр и пригодится На блокпосту на Луганщине полицейскими задержан наемник "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8682
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Так он уже не повстанец с 2015года, зачем он им? - В июне 2015 года по словам мужчины, он покинул НЗФ "ЛНР" и отправился на заработки в РФ", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3129555
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повстанец это в смысле лугандонский дамбасянен - отсосянен?
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