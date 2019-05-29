 Голови МЗС Польщі, Швеції, Франції та ФРН цього тижня відвідають Україну і зустрінуться із Зеленським, - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде низка візитів. Франція, Німеччина і Польща, Швеція", - сказав він.

За словами Клімкіна, відбудуться зустрічі глав МЗС в українському зовнішньополітичному відомстві, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

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