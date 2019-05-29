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 Голови МЗС Польщі, Швеції, Франції та ФРН цього тижня відвідають Україну і зустрінуться із Зеленським, - Клімкін

Міністри закордонних справ Польщі, Швеції, Франції, Німеччини відвідають Україну цього тижня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде низка візитів. Франція, Німеччина і Польща, Швеція", - сказав він.

За словами Клімкіна, відбудуться зустрічі глав МЗС в українському зовнішньополітичному відомстві, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129554
 
 
 Топ коментарі
 
многие годы позор вас не пугал..?
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Сопли вопли соивыи не утихают ..Эпидемия.
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Просто прокоментують: посли - огєнди крімля.
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Тому що Євген Кошовий ще не вивчив англійську мову, певно чекають
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ну просто сил описать не хватает, что твориться !!!

отвлекают Зе от посадки попередников!
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Они приедут выяснять у Окурка где неделю был министр внутренних дел Аваков?
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ALEX BLACK 81798d64 - на лучшего из украинцев, которого выбрал мудрый нарит Украины на открытом и демократическом голосовании...
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страшно даже представить какой нас позор ждет....
Публично, понятное дело ничего не скажут.....
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Fobos - а где был позор?

Было воровство в крупных масштабах, была кумовщина, было заигрывание с оккупантом - все было...., но это все рамках продажного и лицемерного, современного Мира порочных людей..
Но чистый позор это сейчас наступает.....
Когда дурачок начнет путаться в 2-х словах и нести очередной бред...
Лучший кого нашли в много-миллионной стране.. блин...
И все это будет иметь последствия конечно...
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Кравчук- "Маемо шо маемо"; Кучма - на вопрос о "несанкционированном" отборе газа брякнул: "А, что нам остается делать, у нас газа не хватает"; Пасечник с воровайкой прилюдно чуть ли не посылали друг друга на йух; Янык-это вообще песня; Барыга не просыхал, позорил государство перед всем миром. Так что....
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Ниже Владимир вам мягко пояснил..почти тоже самое и я имел ввиду..
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Fobos - хм.....

все таки есть большая разница, когда тебя представляют вором-уголовником, а когда тупым и ничтожным шутом....
Вот этого многие не ощущают.... - для многих это тонко...., но в закрытых мужских коллективах таких поселяют под шконку, возле параши... Голови МЗС Польщі, Швеції, Франції та ФРН цього тижня відвідають Україну і зустрінуться із Зеленським, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3902
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Сопли вопли соивыи не утихают ..Эпидемия.
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Бить будут, или вести среди него разъяснительную работу?
https://www.youtube.com/watch?v=acATk6IyhOE&hd=1

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Нарешті приїде Швед до України,і не буде боятись що в нього мідальон Петро вкраде))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГолови МЗС Польщі, Швеції, Франції та ФРН цього тижня відвідають Україну і зустрінуться із Зеленським, - Клімкін
 
 
 
 
 
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