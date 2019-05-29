 Голови МЗС Польщі, Швеції, Франції та ФРН цього тижня відвідають Україну і зустрінуться із Зеленським, - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Буде низка візитів. Франція, Німеччина і Польща, Швеція", - сказав він.
За словами Клімкіна, відбудуться зустрічі глав МЗС в українському зовнішньополітичному відомстві, а також із президентом України Володимиром Зеленським.
отвлекают Зе от посадки попередников!
Публично, понятное дело ничего не скажут.....
Было воровство в крупных масштабах, была кумовщина, было заигрывание с оккупантом - все было...., но это все рамках продажного и лицемерного, современного Мира порочных людей..
Но чистый позор это сейчас наступает.....
Когда дурачок начнет путаться в 2-х словах и нести очередной бред...
Лучший кого нашли в много-миллионной стране.. блин...
И все это будет иметь последствия конечно...
все таки есть большая разница, когда тебя представляют вором-уголовником, а когда тупым и ничтожным шутом....
Вот этого многие не ощущают.... - для многих это тонко...., но в закрытых мужских коллективах таких поселяют под шконку, возле параши...
У них тепер щодня траур.
https://www.youtube.com/watch?v=acATk6IyhOE&hd=1