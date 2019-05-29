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 Політика України
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 Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ

Центральна виборча комісія скасувала норму про необхідність надання підтверджувального документа у разі зміни місця голосування.

Про це повідомляє "Опора", передає Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджувальний документ. Відтепер лише заява і паспорт. Більше ніяких бар’єрів на шляху до виборчих скриньок", - йдеться в повідомленні.

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Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129547
 
   
 Топ коментарі
 
чим простіше процедура відкріплення, тим легше крутити "карусіль"?
я ж вірно зрозумів?
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Неужели революционеры Гидности только сейчас до этого додумались? Все время голосовали по законам Януковича.
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Я взагалі в шоці, Данилюк колишній міністр фінансів, який нерозуміє дії договорів, будь яких, навіть усного договору і волає, як недосвідчений практикант. Фінанси ******* тишу, а керівник РНБО тим паче повинен бути витриманим і не балакучим, бо нам хана.
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Вот владельцы автобусов заработают ! 😀
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Отлично! А раньше нужно было ЗАЯВЛЕНИЕ и ПАСПОРТ!!!))
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першу "помилку" виправили....чекаєм-с на другу...
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Вопрос на засыпку: чей человек глава ЦИК и где и с кем она отмечала Новый 2019-й год?
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порох свои 15% возьмет,а у кого парламентским рейтинг раза в два обвалится,а?кому там накручивать придется,а? Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ - Цензор.НЕТ 6282
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15% пороха це ще так, бабка надвоє сказала...
Звідки вони в нього візьмуться?
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Чем создали хорошую возможность накрутки голосов. Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ - Цензор.НЕТ 7644
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Тепер відновлюються каруселі...
Тепер людина, яка отримала відкріпний талон зможе проголосувати і по ньому і на своїй виборчій дільниці = "ітого" ще один голос в копілку якогось кандидата/партії...
Здогадуєтуесь якого/яких?
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Боротьба за незалежність України продовжується!!!
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не факт! если реально ведется единый реестр избирателей (как обещали) то не сможет чел проголосовать в 2х местах!!
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Хто сказав, що введеться на найближчі вибори єдиний реєстр виборців?
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он вроде уже ведется с 2014 года
вон Гриценко перед выборами президента жаловался что ему не дают доступ к реестру!!
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чим простіше процедура відкріплення, тим легше крутити "карусіль"?
я ж вірно зрозумів?
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все зависит от тех кто будет эти открепные регистрировать и проверять! по идеи все должно вносится в единый реестр избирателя и если ты взял открепной талон значит в одном месте из списком избирателей тебя вычеркнули а в другом внесли!! и когда ты придешь голосовать то если прийдеш не туда то тебя просто не будет в списках! но если тебя в одном списке не вычеркнули а в другой внесли то ты сможешь проголосовать в 2х местах а то и в 3х!!
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я якщо про сон сказати, що то - не сон, а про не сон, що - сон?
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Кажется будет невероятно большое число проголосовавших. Где-то процентов 120% от числа всех живых украинцев. Может сюда даже войдут собачки и кошечки. У них ведь тоже есть документы.
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Карусели возвращаются? Впрочем тут нет ни чего удивительного, ведь Разумков из партии "молодые рыгиАналы".
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А до чого тут Разумков?
Хто голова ЦВК? З ким вона найтісніше спілкується? Хто обирав ЦВК, скільки і в яких партій там квоти?
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Да, да, мы в курсе, за непродажность ЦВК, и за святось региАнала любого разлива.
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И про него и про морального урода рыгыАнала Розумкова том числе.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ
 
 
 
 
 
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