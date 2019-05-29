 Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ

Про це повідомляє "Опора", передає Цензор.НЕТ.
"Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджувальний документ. Відтепер лише заява і паспорт. Більше ніяких бар’єрів на шляху до виборчих скриньок", - йдеться в повідомленні.
Нові обличчя чи старі морди?
https://informator.news/novi-oblychchia-chy-stari-mordy/
Звідки вони в нього візьмуться?
Тепер людина, яка отримала відкріпний талон зможе проголосувати і по ньому і на своїй виборчій дільниці = "ітого" ще один голос в копілку якогось кандидата/партії...
Здогадуєтуесь якого/яких?
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Боротьба за незалежність України продовжується!!!
вон Гриценко перед выборами президента жаловался что ему не дают доступ к реестру!!
я ж вірно зрозумів?
Хто голова ЦВК? З ким вона найтісніше спілкується? Хто обирав ЦВК, скільки і в яких партій там квоти?