 Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ

Про це повідомляє "Опора", передає Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджувальний документ. Відтепер лише заява і паспорт. Більше ніяких бар’єрів на шляху до виборчих скриньок", - йдеться в повідомленні.

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