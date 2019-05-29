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 Помилилися з назвою: росіяни подали в суд на ліквідований у 2017 році концерн "Антонов"

Російське ВАТ "Об'єднавча авіабудівна корпорація" подало позов на концерн "Антонов". Концерн був ліквідований у 2017 році, на його місці створено держпідприємство з такою самою назвою.

Про це ДП "Антонов" повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Постановою КМУ від 19.07. 2017 р №546 вирішено ліквідувати державний авіабудівний концерн "Антонов" (код ЄДРПОУ 35082071) та створити комісію з його ліквідації. Згідно з відомостями, отриманими з інформаційної системи "Мій арбітр "(Російська Федерація) 23.05.2019 р ., ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" подало позов саме до ДАК "Антонов" (код ЄДРПОУ 35082071), а не до Державного підприємства "Антонов", - сказано в повідомленні.

Російська компанія ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" подала в суд на державний авіабудівний концерн (ДАК) "Антонов". Позовну заяву направлено ​​в Арбітражний суд Москви 23 травня. Матеріали, що роз'яснюють суть претензій, поки не опубліковані, тож причина позову невідома.

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ДП "Антонов" - український авіабудівний концерн, який об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод і випробувальний комплекс для розробки і сертифікації літаків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129546
 
 
 Топ коментарі
 
Куда поперед бати Бени руки к удачному проекту тянете?
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тссссс, пусть судятся с Концерном, а когда выиграют суд, а на мацкве они выиграют, то послать им болтик маааааленький, с левой резьбой😀
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Только не надо мне в жилетку плакаться о своих проблемах 😀😀😀
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Куда поперед бати Бени руки к удачному проекту тянете?
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в Отделе Кадров меня спрашивают,
Значит вы хотите работать 2 через 2 , Совмещаете Работу с Учебой
нет
с Алкоголизмом
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Только не надо мне в жилетку плакаться о своих проблемах 😀😀😀
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у меня проблем нет это просто анегдот не смешной и старый как путин
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хорошая идейка, нуно отсудить у рузьге Москву, как частную собственность Юрия Довгорукого
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"На дєрєвню Дєдушкє... Константіну Макарровічу..."(с) (нарасєї так прийнято з покон віку ) Ошиблись в названии: россияне подали в суд на ликвидированный в 2017 году концерн "Антонов" - Цензор.НЕТ 6001
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тссссс, пусть судятся с Концерном, а когда выиграют суд, а на мацкве они выиграют, то послать им болтик маааааленький, с левой резьбой😀
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Видно ,там в орде, есть у Антонова что-то,на что мацква хоче зазихнуть.Кончать надо с сотрудничеством с ордой.-всё равно 19 век.
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Та нифига они не перепутали....У москалей и ГАКа было (и есть до си ) зарегистрированое в Мордоре СП....Но с 14 года ни каких движений по ему со стороны ГАК, а в 17 году и ГАКа не стало. АК москали в одностороннем порядке СП закрыть не могут....Вот и подали в суд, шоб он им установил шо ГАКа нету. потому как наши на эту тему не общаются вообще...типа -Крым вернете -потом поговорим
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Антоновы летают, а сырые "суходжеты" падают - непорядок !
Будем искать правды в суде.
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для россиян это такие мелочи- тот Антонов, не тот, все равно решение суда уже напечатано заранее...
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русня даже название правильно не может написать? ну чисто монголоидные свинособаки.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПомилилися з назвою: росіяни подали в суд на ліквідований у 2017 році концерн "Антонов"
 
 
 
 
 
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