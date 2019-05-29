 Майже 80 тисяч ветеранів АТО/ООС не стали на облік у місцевих соц і медслужбах, - Міністерство у справах ветеранів

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів, "кіборг" Олександр Терещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Терещенка, на сьогодні в Україні налічується близько півмільйона ветеранів АТО/ООС.

"Коли боєць повертається додому, війна його "не відпускає", він потребує уваги з боку рідних та представників медичної і психологічної служби. Не маючи даних про цю чималу кількість бійців, ми не можемо з’ясувати, в якому вони перебувають психологічному стані, чи потребують вони психологічної або (та) соціальної реабілітації, допомоги з працевлаштуванням тощо", - пояснив чиновник ситуацію, що склалася.

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За його словами, на порядку денному для міністерства у справах ветеранів – створення, разом з фахівцями міністерства охорони здоров’я, так званих "ветеранських протоколів" для надання необхідної медичної допомоги і психологічної реабілітації ветеранів, які дістали поранення, контузії під час участі у бойових діях. Також МінВет розпочав роботу над формуванням єдиного державного реєстру ветеранів.

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