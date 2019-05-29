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 Майже 80 тисяч ветеранів АТО/ООС не стали на облік у місцевих соц і медслужбах, - Міністерство у справах ветеранів

Майже 80 тисяч ветеранів АТО/ООС після закінчення контракту не стали на облік у місцевих соціальних і медичних службах. Отже, їхній стан здоров'я, наявність або відсутність особистих і соціальних проблем невідомі фахівцям.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів, "кіборг" Олександр Терещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Терещенка, на сьогодні в Україні налічується близько півмільйона ветеранів АТО/ООС.

"Коли боєць повертається додому, війна його "не відпускає", він потребує уваги з боку рідних та представників медичної і психологічної служби. Не маючи даних про цю чималу кількість бійців, ми не можемо з’ясувати, в якому вони перебувають психологічному стані, чи потребують вони психологічної або (та) соціальної реабілітації, допомоги з працевлаштуванням тощо", - пояснив чиновник ситуацію, що склалася.

Читайте також: Навчання фахівців соцслужб щодо роботи з ветеранами розпочалося на Черкащині, - Мінветеранів

За його словами, на порядку денному для міністерства у справах ветеранів – створення, разом з фахівцями міністерства охорони здоров’я, так званих "ветеранських протоколів" для надання необхідної медичної допомоги і психологічної реабілітації ветеранів, які дістали поранення, контузії під час участі у бойових діях. Також МінВет розпочав роботу над формуванням єдиного державного реєстру ветеранів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство у справах ветеранів займатиметься участю України в "Іграх Нескорених"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129544
 
 
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так они того, взяли зброю и крутятся, как могут Около 80 тысяч ветеранов АТО/ООС не стали на учет в местных соц и медслужбах, - Министерство по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 5360
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Це не порядок - герої всі мають бути на обліку.
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Первый раз слышу, что атошники должны вставать на какой то учёт, да ещё в медицинских службах.
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Не стали?
Наверняка порошенковские попередники позаботились об этом - расставили разные бюрократические препоны в постановке на учёт... "Дайте справку, что Вам нужна справка что бы стать на учёт..."
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Та просто проблем у тих 80000 ніяких нема от і все. Не звикли жалітися... Вже піпл привчили, що якщо воював, то обов'язково повинні бути якісь проблеми. Пишіть краще 80000 поліцейських (трактористів, шахтарів...) не стали на облік. Професія є така - колорадів винищувати.
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они не становятся на учет, потому что все инфа сливается за маленькую сумму , кто где и когда.
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Нужно за основу взять информацию из Минобороны про участие?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМайже 80 тисяч ветеранів АТО/ООС не стали на облік у місцевих соц і медслужбах, - Міністерство у справах ветеранів
 
 
 
 
 
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