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Все про:Лещенко (327) ПР (603) Трамп (1811) чорна бухгалтерія (36) Манафорт (122) Джуліані (20)

 Достовірність чорної бухгалтерії Партії Регіонів підтверджена і в Україні, і в США, - Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко зазначив, що чорна бухгалтерія Партії Регіонів дала поштовх американцям викрити свого злочинця Манафорта.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Джуліані стверджує, що чорна бухгалтерія - це фейк або fraud, тобто - несправжній документ. Теж неправда, тому що в Україні були експертизи щодо чорної бухгалтерії, які підтвердили достовірність цього документа. Було проведено експертизи щодо депутатів Калюжного або Геллера, які підписували, в тому числі, за Манафорта ці транзакції. Достовірність чорної бухгалтерії підтверджена на допитах багатьох працівників офісу Партії регіонів на Липській, де зберігалася ця книга. В Америці чорна бухгалтерія підтверджена документально шляхом зіставлення транзакцій, які приходили Манафорту на його секретні рахунки. З транзакціями, які відображалися в чорній бухгалтерії. По суті, чорна бухгалтерія дала поштовх американцям викрити свого злочинця Манафорта. І дала змогу компенсувати у свій бюджет суму близько 20 млн дол", - зазначив нардеп.

"Публічно я звертаюся до Джуліані за допомогою цього інтерв'ю. Він знає, що я хочу з ним поспілкуватися. Що стосується Foxnews, то я публічно звернувся до журналіста, яка брала це інтерв'ю. Мій помічник направив лист редактору в Foxnews. Я знаю, що в цій кампанії бере участь сайт The Hill. Я готовий дати інтерв'ю The Hill, розповісти свою версію. Не потрібно вірити мені, але ви зобов'язані - з точки зору балансу - надавати слово всім - і нехай читач вирішить, що правда", - заявив Лещенко.

"Крім цього, я хочу поспілкуватися з ФБР. У своєму житті я робив це неодноразово: відвідував штаб-квартиру ФБР; у мене є знайомі агенти, які розслідували справу Лазаренка, які допомагали виявляти активи Януковича. І щодо Манафорта я теж спілкувався з агентом, якому передав певні документи. І отримав від нього ваучер про те, що документи стосовно Манафорта у мене прийнято. Вони стосувалися 2009 року - переведення Манафорту 750 тисяч доларів на рахунок в Америці з рахунку в Киргизстані, який належав офшорній компанії, зареєстрованої на Белізі. Нещодавно ці документри було повернуто мені ФБР, і я під час допиту передав їх Генпрокуратурі. У ФБР є всі мої контакти. В Києві одномоментно перебуває, я думаю, кілька агентів ФБР - при посольстві, при НАБУ (оскільки у них договір про співпрацю). Вони можуть у будь-який момент зі мною зустрітися, я дам їм всю інформацію. Тому що було вже, наприклад, вкидання, що я нібито шантажував Манафорта через повідомлення, надіслані електронною поштою або СМС", - нагадав нардеп.

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Лещенком: "Перетворення України в бананову республіку досягло нових висот - ніким не уповноважений громадянин США Джуліані вказує українському президенту, з ким мати справу, а з ким - ні" читайте ТУТ.

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Нагадаємо, Пол Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа впродовж декількох місяців влітку 2016 року. Він також тривалий час виступав радником Партії регіонів в Україні. 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

За даними обвинувачення, екс-глава передвиборчого штабу Дональда Трампа Манафорт у період з 2006-го по 2017 рік отримав $30 млн за консультування проросійських політиків в Україні. При цьому він вів лобістську діяльність без відповідної реєстрації.

У середині вересня 2018 року Манафорт погодився на угоду з Мюллером у так званій політичній справі. Він визнав себе винним за двома обвинуваченнями з семи.

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З 15 червня політтехнолог утримується під вартою. Судовий процес щодо "фінансової" справи Манафорта почався 31 липня. 21 серпня журі присяжних визнало Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Федеральний суд США в березні 2018 року дав Полу Манафорту 3 роки і 11 місяців в'язниці за шахрайство. У березні 2019 року Манафорта засудили до 73 місяців ув'язнення за обвинуваченнями, пов'язаними з його лобізмом в інтересах клієнтів з України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129543
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно, элитная квартира этой бородатой женщины подтверждена в документах партии рыгионов?
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ну что тут не понятного - взял в аренду теперь вернул
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Интересно, элитная квартира этой бородатой женщины подтверждена в документах партии рыгионов?
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я думаю, що це треба шукати в бухгалтерії російського олігарха Григорішина
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или в бухгалтерии Пинчука. Он же давал Лещу деньги на предвыборный тур по Евпропке за Хилари
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А мне интересно другое - почему эти документы находятся у какого-то лещенка, а не в СБУ, например?
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Так всех надо сажать кто в той книге .Там и Тарасик Черновол .И за квартирку по 7 миллионов желательно отчитаться .
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ну что тут не понятного - взял в аренду теперь вернул
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сам себе арендатор, сам себе теперь президент, заберет ли стулья на зону? А сокамерники такому гостю будут очень рады. Достовірність чорної бухгалтерії Партії Регіонів підтверджена і в Україні, і в США, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4841
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Во первых новость не о Порошенко , во вторых стулья отличаются и в третьих по манере вброса говна ты троль.
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А и напиши для таких же зебилов , дебилов или просто д-в , что Порошенко крал моющие средства ну и т.д
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не нужно лешенку лезть в битву между титанами: демократами и республиканцами...
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Как много Лещенко в последнее время. Не важно уже что он говорит, важно что чувак сросся с Системой. Ему пора уже на покой, в новой современной Украине не место полужурналистам_полушионам_полупатриотам_полупредателям
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шоб ты уже сейчас не говорил - все ,тебя не кто не куда уже не возьмет - неприятности с Штатами не кому не нужны - шо называеться - надо отвечать
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Поздно леший пить боржоми,недолго осталось,собирайся с вещами
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Сам нарисовал . Это его проходной билет на выборы 😀😀😀
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А чего ж Лещенко не все оприлюднил? Тех трогать нельзя?
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Свинья,увидевшая на дворе мангал, начала ловить мышей и лаять на чужих.
😁
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оце чорна бухгалтерія дала поштовх для Лещенка створити міжнародний скандал в Україні
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Все скандалы в Украине от дураков, вроде Луценко.
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"Нові обличчя": ЗЕКоманда формирует партийные структуры на Киевщине из регионалов , как тебе Сирожа разумковская шобла в слуге народа ? Берут с собой , не брезгуют ?
Амбарную книжку припоминают?
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одно из двух: или Лещенко отбивается, как может
или он чётко выполняет понедельный план некой организации
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Так это ж нужно было "по странному стечению обстоятельств" чтоб она попала именно к Лещенко и именно перед выборами в США. Соупадениэ? Не-а
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДостовірність чорної бухгалтерії Партії Регіонів підтверджена і в Україні, і в США, - Лещенко
 
 
 
 
 
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