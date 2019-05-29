 ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати

ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він балотується в одномандатному виборчому окрузі №214 на позачергових виборах, який балотувався як самовисуванець.
Рішення про його реєстрацію ЦВК прийняла на нинішньому засіданні.
Як повідомлялося, минулого тижня Центральна виборча комісія затвердила календарний план організації та проведення позачергових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня.
Источник:https://censor.net.ua/n3129542
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Если Вы там читали, то...
Оригинал
ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на УНИАН. Источник:https://censor.net.ua/n3129542
google перевод
ЦВК зареєструвала кандидатом в народні депутати Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Украинская версия на Цензоре:
ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129542
P.S. Урожай картошки в этом году хороший будет?
українська версія)))
Комментаторы цензора настолько суровые, что читают только заголовки...
Шо, тільки заголовок читаєш? В заголовку дійсно, ХВамилії немає...
читай там Хвамилию. Грицько, я ж не виноват, что берут по объявлению
ахметов ему видимо все таки позолотил ручку)))
До зброи! Порошенко - павесить!
следующий созыв будут одни певцы ротом, которые х его знает что такое ВВП и как его увеличить с помошю песен.
Кадр - выборы мера города Чикаго -1929 год..Диалог двух местных журналистов.
Джорж - : « Гарри ! Давай выберем Билла .Он честный.!»
Гарри-: « Джорж ты дурак .У честных людей денег нет. Он Нам не надо!»