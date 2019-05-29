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 ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на дострокових парламентських виборах.

ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він балотується в одномандатному виборчому окрузі №214 на позачергових виборах, який балотувався як самовисуванець.

Рішення про його реєстрацію ЦВК прийняла на нинішньому засіданні.

Як повідомлялося, минулого тижня Центральна виборча комісія затвердила календарний план організації та проведення позачергових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129542
 
 
 Топ коментарі
 
даже фамилию западло было написать? ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты - Цензор.НЕТ 4678
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ты слепой, там фамилия указана
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя
Источник:https://censor.net.ua/n3129542

...
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Колишній чоловік Наталії Валевської.
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чучка писатель.. ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты - Цензор.НЕТ 3137 но внимательно ж вчитывался. пора на выход
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Там в комментарии ниже написали и дали ссылку на украинскую версию.
Если Вы там читали, то...

Оригинал
ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на УНИАН. Источник:https://censor.net.ua/n3129542

google перевод
ЦВК зареєструвала кандидатом в народні депутати Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Украинская версия на Цензоре:
ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129542
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А я писал же, что два раза перечитывал. Значит я налажал только на половину, что, конечно, не снимает с меня ответсвенности за написаное. Меня редактора ввели в заблуждение ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати - Цензор.НЕТ 943
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Ёпта! Что случилось? Я впервые вижу от тебя комментарий со смыслом Кто умер? Признавайся!
P.S. Урожай картошки в этом году хороший будет?
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можт оно и к лучшему. По лайкам поймем скоко людей не читают новость, а сразу переходят к коментариям ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты - Цензор.НЕТ 3145
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Если будет величиной с мозг зерады, то мешка по всей стране не наберётся.
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Если кто-то будет это читать. Переведите пожалуйста. Моя не понимать ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати - Цензор.НЕТ 9482
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Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129542

українська версія)))
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Порохнявые получают от выработки. Им тексты читать некогда, только заголовки.
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я навіть боюсь уявити за що отримують гроші модератори,які розміщують новини))))
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Хто ж рабiу той пераклад УНИАН на украiнску мову?..
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У него фамилия на столько знакомая, что можно не указывать, порошенко, боится не успеет, а то посадят ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты - Цензор.НЕТ 2675
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя,Источник: https://censor.net.ua/n3129542
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя
Комментаторы цензора настолько суровые, что читают только заголовки...
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Кто-то читает украинскую версию сайта... Наверно - украинцы...
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3129542

Шо, тільки заголовок читаєш? В заголовку дійсно, ХВамилії немає... ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати - Цензор.НЕТ 4282
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зато диви як гілка розрослася. Знач все зроблено правильно. Культурна людина могла би просто промовчати. Але ні коже має тикнуть пальцем ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати - Цензор.НЕТ 191
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Ну ти ж не промовчав... Чому інші повинні це робити
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гы-гы на "112" УЖЕ идет полит.реклама ********* шлюшка - значит выборам быть???
ахметов ему видимо все таки позолотил ручку)))
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С этим понятно, а вот на счет Ляшка не понятно, как же он выкрутится с этой ситуации?
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Щикаладные, вам все равно рада не светит, так что канайте отсюда, причем команда "Бегом!" уже была. Выборы им... Смотри, щикаладная сволочь, как бы проиграв выборы, а вы их проиграете с таким же разгромным счетом, как и ваш дурноватый пецякрыс президентские, сразу бы и не сесть надолго на нары.
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Это просто щиколадные крысы побежали с щиколадного же титанега. Парадоксально - но факт!
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тема "мародера" не раскрыта, незачет
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Щикаладное, я живу и работаю в Черкассах, проедсь по трассе Черкассы - Умань или Черкассы - Чигирин-Кременчуг, и ты, нещастя щоколядне сразу поймешь, почему у нас вонючая говнострана с щиколадными даунами.
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дай угадаю, по агрессии и брызгам слюны. тебе 38 лет, ты работаешь охранником супермаркета и живешь с мамой?
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Мне 40, я являюсь совладельцем разборки грузовиков, мы воруем грузовики у Еуропе, разбираем и продаем по запчастям сдесь, у меня свой дом в Черкассах, дача на берегу Днепра в кусочке соснового леса, ДК "Днепр", за Ч. Слободой, у меня жена, двое детей и любовница с 12м размером груди с соседнего колбасного цеха. Щиколадные как фсегда жидко обосрались...
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ты лузер, гадящий на цензоре, обвиняющий порошенка в том, что он не оценил твое умение решать кроссворды и стоять возле раскладок с конфетами с грозным лицом, и теперь ты сделал ставку на зеленского.
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Щикаладное, а вместо того, чтобы всем давать ценные руководящие указания, слабо взять и сделать трассу Черкассы - Умань? Или у вас мозгов хватает только на то, чтобы всех, кто не согласен с вашей вонючей щикаладной кодлой объявлять лузерами?
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уточню диагноз, по вновь открывшимся данным. еще и геморрой или простатит, а возможно и вместе, плюс пивной живот, одышка, и проблемы с зубами. но не переживай, при зеленском все наладится. главное - верить.
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Щикаладное, ты о чем? Вот смотри, везу я например из Германии тягач Рено премиум 385 Евро 2 в Польшу. На разборку, то есть эксплуатировать как тс я его не буду. С меня на границе возьмут 12% от ее стоимости по фактуре ват. Прикиннь, щиколадное, не по какому то там справочнику секретному для таможенигов наших, а по документу Немецкой фирмы, у которого я ее купил. И это - все. 12% от 3450 евро. А теперь давай глянем, как у нас. А у нас ты так, под разборку грузовик просто не ввезешь охвициально. Или оформляй как тс и плати примерно 12 000 у.е. с учетом всеких акцизов и прочей ******* или никак. Вот почему Польский бюджет получит 12% от 3450 евро а наш нихрена. Из за тупости вашего щиколадного кодла. А в Польше я налоги плачу в полном объеме. А еще немцы вернут мне 22% ихнего НДС, причем просто так, без заполнения кучи бумажек и беганья по кабинетам. Границу пересек, вывез машину за таможенную територию Германии - и тебе на карту упали денежки. Вот он - класс госуправления и системы. Хверштейн, щиколадное? На простом примере поясняю, почему у вас вечно денег ни на что нет - из за вашей всеобъемлющей тупости.
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Все верно,к тому же в пятнадцать лет над ним надругался пьяный продавец **********.
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Объясняю специально для тупых щиколадных идиотов. Благодаря дурной политика вашего щикаладного кодла, в стране остались только самые тупые и безрукие или самые хитрые и изворотливые, потому любые ваши потуги состричь еще бабла провалятся. Ни налогов, ни каких дополнительных и прочих платежей никто не платит и платить по вашим грабительским ставкам не будет, не на тех напали, мы еще и не таких умников нахерувертен, причем наше умение изворачиваться и вставлять любым госучреждениям палки в колеса на ровном месте шлифуется и оттачивается уже 28 лет. Так что не выгорит бабла на этом поднять, поняли щиколадные полудурки? Разведем как крысят, еще и с вас же денег поимеем. Это как с Бенохесом судиться - в результате жидко обосрались и еще оплатили Бенохесу все судебные издержки. Но даже практика щиколадных полудурков - имбецилов ничему не учит.
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Да, да! А между домами что творится?
До зброи! Порошенко - павесить!
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А что, гавноГройсман мог красть на дорогах не делясь с крысопецей???? В жизни не поверю...
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Ну, с этим зелемозгом всё ясно. Крутого тебе кала!
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Винник, Павлик и Полякова идет в политику. Кто-то наносит ответный удар. Я кажется даже знаю кто.
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Владимир Пригладь - это муж Валевской, которая "Мое тело" поет.
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Все менше рук що вміють сіять хліб. Все більше рук, що тягнуть все у пельку.



следующий созыв будут одни певцы ротом, которые х его знает что такое ВВП и как его увеличить с помошю песен.
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вообще то ПОЯРКОВА надо было в президенты - у него нет офшоров и красть ему было не от куда... и кепи с кокардой супер
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Начало 70х. Европа. Идет американский фильм- главный герой -- Аль-Капоне.
Кадр - выборы мера города Чикаго -1929 год..Диалог двух местных журналистов.
Джорж - : « Гарри ! Давай выберем Билла .Он честный.!»
Гарри-: « Джорж ты дурак .У честных людей денег нет. Он Нам не надо!»
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