 ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати

ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він балотується в одномандатному виборчому окрузі №214 на позачергових виборах, який балотувався як самовисуванець.

Рішення про його реєстрацію ЦВК прийняла на нинішньому засіданні.

Як повідомлялося, минулого тижня Центральна виборча комісія затвердила календарний план організації та проведення позачергових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК