 Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Крім "Скомпані", участь у конкурсі на управителя брали громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" - активісти, які дають раду резиденції з моменту втечі Януковича, і приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович"(в Facebook він називає себе журналістом).

Переможець конкурсу, компанія "Скомпані", була, згідно з даними реєстрів, створена в 2015 році. Її статутний капітал становить 1 млн гривень.

Керівник компанії - Олексій Вороненко. У 2014 році він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов. Згодом став помічником нардепа Євгена Мураєва.

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Зараз ім'я Вороненка вже не значиться серед помічників народного обранця, однак ця інформація збереглася в кеші сторінки - до кінця 2017 року чоловік був серед тих, хто допомагав Мураєву на платній основі.

У той же час, з грудня 2018 Вороненко періодично публікує в Facebook пости з негативною оцінкою Мураєва. Він називає депутата "балаболом", "зрадником" і "агентом СБУ", пише, що обранець "кинув свої прихильників".

Власники "Скомпані" - Сергій Коренєв і Костянтин Закордонний.

"Скомпані" запропонувала створити на території Межигір'я пляжі, фуд-корти і дитячі майданчики. Щодо фінансування цього питання у компанії немає чіткої відповіді, зараз ведуться переговори з інвесторами. Їхні імена і ймовірні суми інвестицій в компанії назвати відмовилися.

Крім того, сьогодні на сторінці резиденції була розміщена інформація, що зараз парк не працює "з метою запобігання рейдерському захопленню, щоб уникнути провокацій і для забезпечення безпеки на території парку".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.

У АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

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Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.