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Все про:Межигір'я (77) Мураєв (74) АРМА (9)

 Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва

Тендерний комітет Агентства з розшуку і менеджменту активів віддав колишній заміський маєток Януковича в управління ТОВ "Скомпані".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Крім "Скомпані", участь у конкурсі на управителя брали громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" - активісти, які дають раду резиденції з моменту втечі Януковича, і приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович"(в Facebook він називає себе журналістом).

Переможець конкурсу, компанія "Скомпані", була, згідно з даними реєстрів, створена в 2015 році. Її статутний капітал становить 1 млн гривень.

Керівник компанії - Олексій Вороненко. У 2014 році він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов. Згодом став помічником нардепа Євгена Мураєва.

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Зараз ім'я Вороненка вже не значиться серед помічників народного обранця, однак ця інформація збереглася в кеші сторінки - до кінця 2017 року чоловік був серед тих, хто допомагав Мураєву на платній основі.

У той же час, з грудня 2018 Вороненко періодично публікує в Facebook пости з негативною оцінкою Мураєва. Він називає депутата "балаболом", "зрадником" і "агентом СБУ", пише, що обранець "кинув свої прихильників".

Власники "Скомпані" - Сергій Коренєв і Костянтин Закордонний.

"Скомпані" запропонувала створити на території Межигір'я пляжі, фуд-корти і дитячі майданчики. Щодо фінансування цього питання у компанії немає чіткої відповіді, зараз ведуться переговори з інвесторами. Їхні імена і ймовірні суми інвестицій в компанії назвати відмовилися.

Крім того, сьогодні на сторінці резиденції була розміщена інформація, що зараз парк не працює "з метою запобігання рейдерському захопленню, щоб уникнути провокацій і для забезпечення безпеки на території парку".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.

У АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хлібне Межигір'я": Громадська організація саботує конкурс на законного управителя, накопичує борги і приховує фінансову звітність, - АРМА. ВIДЕО

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129540
 
 
 Топ коментарі
 
Народ,пишет,что это "фронтовик" Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912 ... как и у вовы фуфлового - набор "специалистов-актеров" - рыбаков, рабочих, менеджеров.. Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912
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интересуешься работой - вас, зебилов, разогнали и не заплатили?))
Теперь твоя очередь - на фронтАх сидеть, вазелина защищать.. а мы - "устали, отдохнем.." Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 1580
Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 1349
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новые литса прокатились на зе-лифте
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А як Ви хотіли? Перед приїздом "легітимного" у хатинці треба лад навести. І кому таке доручити, як не своїм, надійним і перевіреним?
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нтересно. а для петиных хором когда управлялку подберут?
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вже з колишньої адміністрації навіть туалетний папір винесли в новий офіс Солідарності.. Кажуть, шо його там арендували
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Тогда уж и для всей Каломой-, Ахмето-, Пинчуко-, Мертвечуко-вской недвижимости.
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Народ,пишет,что это "фронтовик" Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912 ... как и у вовы фуфлового - набор "специалистов-актеров" - рыбаков, рабочих, менеджеров.. Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912
Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 9676
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А твой боевой диван на скольких участках фронта (не печатного) был замечен?
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интересуешься работой - вас, зебилов, разогнали и не заплатили?))
Теперь твоя очередь - на фронтАх сидеть, вазелина защищать.. а мы - "устали, отдохнем.." Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 1580
Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 1349
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Так ты было на фронте, зебил, или твой удел - паскудить в нэте?
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зебил - фронт отныне твоя забота, а мы - всё.. отдыхаем, хватить вас, долпойлобов жалеть и в тылу содержать.
Вперёд, вояко, будешь со своими корешами-сепарами рЫферендум проводить, договариваться - СКОЛЬКО ты им заплатить за то, чтобы "не стреляли" Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва - Цензор.НЕТ 3258
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Т.е. ты - засцыка, которая исключительно паскудит в нэте?
понятно.
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чувак, ты такой самокритичный! Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва - Цензор.НЕТ 1903
уже в окопах сидишь, сепаров высматриваешь.. или таки - смотрясь в зеркало, видишь "засцыка, которая исключительно паскудит в нэте?" Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва - Цензор.НЕТ 1903
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Та не нервуйте. Ви ж теж не з окопу пишете. А факт, є фактом. Та й сусідський "хлопчик" ВоваХ, теж так робить
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Скоро он будет шахтером...вован на шахту собрался ехать....
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Тендерный комитет Агентства по розыску и менеджменту активов..., не так - тендерный комитет по отжиму и переделу активов....
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Соево-бобовые, а кто в этом виноват, что по сути человек того самого Янука теперь "управляющий Межигорьем"?
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А кто у нас презЕдентом..?? Вы пять лет благим матом орали что во всем виноват Президент Порошенко....следовательно теперь во всем виноват презЕдент зеленеский.... Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 9341
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Для тех у кого броня во лбу сообщаю: на всех ключевых постах во всех вертикалях власти на сегодня пока что стоят исключительно люди Порошенко.
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Повторяю еще раз...для особо одаренных....вы пять лет орали что во всем виноват Порошенко..... следовательно теперь виновать чувак с ксивой презедента....
Почему он за неделю не сменил никого на ключевых постах..?? Что помешало?? Лига смеха..??
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Зелень уже пора срезать.... Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 2048...я салат и шпинат уже по второму кругу посеял.....
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Шпінат?Папая морячок))Тут кабана різати потрібно.
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Да уж....шпинат только с мультфильмом ассоциируется..?? Дитё малое что ли..?...
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Бо цю лабуду Українці не їли ніколи,зовсім ніколи,і не будуть їсти.
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Все нормальные люди едят салат..едят шпинат..едят петрушку и укроп....

Шпинат очень распространенное в Украине растение.....зебеням это правда не ведомо...они лапшой питаюся...с телевизора....
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Петрушку,укроп,салат,кіндзу,базелік,щавель,Українці їдять,а шпінат ні,і ніколи не їли.
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Кілька поколінь до мене їли шпінат, тому у мене в родині усі такі красиві, сильні і розумні як я, справжні українці. Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва - Цензор.НЕТ 5522
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И скажу тебе по секрету.....шпинат он не в консервной банке как в мультике..... он выглядит как листья салата...и используется так же...в салате....можно с капустой...можно с помидорами и огурцами..... можно просто салат из шпината......
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Я знаю як виглядає ця трава,її Українці не їдять.Так само як рєпу.
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Шпінат дуже корисний для мізків. По вашим коментарям наглядно видно що ви не вживаєте цей корисний продукт. Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва - Цензор.НЕТ 9946
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и "все олигархи поддерживали Зеленского" - против Порошенко"(с) коломойский..
Совпадение?)

Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 6752
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В Україні був один олігарх,і це Порошенко.Ви навіть не розумієте хто є олігарх,а хто просто накравший грощі богатій))
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так, саме такі отмазки у зебілів Межигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва - Цензор.НЕТ 1363
навіть друзі-кумов'я - тільки у Пороха.. а у вазеліна - вони друзі, але не такі))
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Жду когда чувак с ксивой презЕдента лишит гражданства мертветчука.....
Об этом так громко и звонко волали зрадоботы когда Порошенко был Президентом...
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Ну перший крок зроблено,Медведчук вже не уповноважений президента на перемовинах,пішов разом з компаньоном Петром))
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Этот шаг был сделан при Президенте Порошенко....чувак с ксивой презЕдента к нему не имеет ни какого отношения....
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При Порошенко Медведчук буі його уповноваженим на перемовинах у Мінську,пішов Петро,пішов і Медведчук.
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Петя виноват, но может пора по-другому вопросы задавать? Когда будет арестован этот человек того самого овоща?
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Так шо, справедливість відновлено? Власність повернулась назад до баті?
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Портнов трудится, не покладая рук.
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Після Петра,довго розгрібати його конющні Україна буде.
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Судячи по останніх подіях повним ходом іде підготовка до повернення проФФесора в своє "гніздечко".
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Навіть Мародер до такого не додумався.
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Соя негодує та робить вигляд, що Межигірря ригам віддали не чоколядні свині... Угумс... Там ще ЖОДНОГО чиновника від Зе немає. Тому, гавкайте там, де вам і личить - на параші, стецьківські холопи. Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 655
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О) Иліта намалювалась) Вам там тісно, всі не вміщуєтеся?
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Петро виконав обіцянку дану папіредніку ...Буду йти з преза поверу ...
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ВСё как всегда......
Проблема в том, что не решается вопрос ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ - что государство хочет от Межигорья?
Сделать прибыльный курорт?
Сделать госрезиденцию?
Получить деньги и отдать сиротам?
Законсервировать на будущее?
Нет ответа на этот вопрос - вот и тянется всякая хрень бесконечно.....
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В тебе іноземець це цікавить як іноземного агента?Готуєш діверсії?
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Яныку возвращаться скоро, а в Межигорье не убрано, надо исправить
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А шо вже домовлена рокіровка,Петро до Ростову,Янук у Межегірья?
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хороший мужик Мураев, умный, четкий. говорит правильные логические обьективные вещи о том что происходит в стране, без патриотического горлодранства, только партию неправльно выбрал, лучше бы пошел в БЮТ или в новую политсилу "Слуга Народа".
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Куплю голову мураева (оригинал)без очков и остального тела, оплата в евро.
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теперь то это не коррупция, ведь зелеботы прогнали шакаладного корупционера! )) откуда ж ей взяться
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМежигір'я віддали в управління колишньому помічнику нардепа Мураєва
 
 
 
 
 
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