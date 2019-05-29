 Росія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Зараз Росія використовує надра 9 родовищ, що належать українській компанії "Чорноморнафтогаз".

"РФ досі видобуває газ. І на сьогодні РФ нелегітимно з усіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд м куб.", - повідомила Світлана Нєжнова, генеральний директор ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Цих обсягів вистачило б на рік роботи всієї промисловості України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

"Коли я бачила наші бурові "Петро Годованець" та "Україна", на них зафарбували назви. Візуально бурові в дуже поганому стані, порівняно з тим, який вигляд вони мали у 2014 році. Росіяни не вкладають в родовища, в обладнання - все працює на виснаження", - наголосила Нєжнова.

Після окупації Криму НАК "Нафтогаз України" втратив там бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі.

"Збитки оцінюємо в $5 млрд. Тож "Нафтогаз" звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією", - зазначили в НАК.

Читайте: Фігурантка справи про "вишки Бойка" Цибульська пішла на угоду з прокурором і отримала умовний термін