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 Росія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз

Росія незаконно використовує належні Україні родовища газу в окупованому Криму і видобула на них 9,2 млрд кубометрів газу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Зараз Росія використовує надра 9 родовищ, що належать українській компанії "Чорноморнафтогаз".

"РФ досі видобуває газ. І на сьогодні РФ нелегітимно з усіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд м куб.", - повідомила Світлана Нєжнова, генеральний директор ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Цих обсягів вистачило б на рік роботи всієї промисловості України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

"Коли я бачила наші бурові "Петро Годованець" та "Україна", на них зафарбували назви. Візуально бурові в дуже поганому стані, порівняно з тим, який вигляд вони мали у 2014 році. Росіяни не вкладають в родовища, в обладнання - все працює на виснаження", - наголосила Нєжнова.

Після окупації Криму НАК "Нафтогаз України" втратив там бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі.

"Збитки оцінюємо в $5 млрд. Тож "Нафтогаз" звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією", - зазначили в НАК.

Читайте: Фігурантка справи про "вишки Бойка" Цибульська пішла на угоду з прокурором і отримала умовний термін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129534
 
 
 Топ коментарі
 
а "вышки бойка"... (именные))) как-то забылись уже?
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ну то в международный суд подайте что ли.за 5 лет оккупации так ничего и не сделали. торговых партнеров боялись потревожить. мародеры дребаные
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Та нееее, не забыли. У таких ворюг память отшибает только когда с ними делятся. Значит хуйло делился с диабетом, все просто
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Интересно, а как они учет ведут добытого газа. Просто, если от потолка взять цифры, то в суде это не будет считаться уликой
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Красти ,вбивати та брехати-то все кацапські риси.Це все чим займаються касаби останні 900 років Росія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 5031
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Які 900років? Максимум 400! Це по-перше. А по-друге: вони таким чином, треба визнати, досягли набагато вищих результатів ніж українці! Іншими словами українцям життєво необхідно припинити толірастити і почати досягати державності БУДЬ-ЯКИМИ МЕТОДАМИ!
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Я пропоную усім припиняти толірастити прямо на місцях. Є сусід - неприхований сєпар, при зустрічі, для початку полюнути в пику. Буде плигати, в якості самооборони для початку вибити зуби. Перевірено, в більшості випадків в поліцію ніхто жалітися не буде. Нажаль в деяких ситуаціях падло може накатати заяву в поліцію. Проте може варто і постраждати, все ж таки це не підставлятися під кулі. Впаяють за *********, впринципі пережить можна - це не пораннення в бою і тим більше не загибель. Наступний крок в такій ситуації - тому падлу решту зубів вибиває ваш товариш, якщо знову накатає вже на нього, ламати руки-ноги, допоки не перестане смердіти. Стратегія не ідеальна, проте все таки треба з чогось починати
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чтобы укрась газ его нужно сначала добыть, логично?
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А они что делают? Или в Украине не знают мощностей своих вышек?
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Во-первых, там у кацапов тоже ведётся статистика, учёт.
Но в судах запросто проканывает возможность (паспортная мощность) газодобывающей вышки. И будут платить потом. Или газом отдавать, но уже больше.
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Чушь. В каких судах так прокатывает? В международных?
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це тільки для тебе і тобі подібних "секрет" а у бізнесі то не секрет ...ГРОШІ завжди "світяться" ... це тільки ми думаємо що можна щось вкрасти і не попастися ...але ви того не вчили
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Дуже просто - створена кацапами кримська газова компанія публікує звітність іноді...
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ну то в международный суд подайте что ли.за 5 лет оккупации так ничего и не сделали. торговых партнеров боялись потревожить. мародеры дребаные
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А потом по дешевке сдают Европе, а мы уже купляем Европейський Газ...))
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а "вышки бойка"... (именные))) как-то забылись уже?
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Я считаю, что это самая перспективная тема для Гааги. Просто самый настоящий сыр.
Ведь наши установки , в том числе и вышки бойко - никак даже со всеми скрепами и натяжками нельзя назвать 'наследием ' нарассеи. Нужна только политическая воля , и рашку можно порвать на этой теме. Чистой воды наглая кража.
Слямжено 9 месторождений !!! Может, это и есть причина оккупауции крыма , так как наша энергетическая независимость - смерть русрфашистов.
Единственное, так это было пятилетние молчание ягнят от мародеров. Ведь эту тема не сегодня узнали СМИ . При этом были попытки с банковой продать вышки бойко рашке по сходной цене. Все равно , что продать преступнику основную улику.
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добытый газ ...аренда украинских вышек...там не 5 млрд...там поболе...
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За цей вкладений газ, краще всього прийняти розрахунок Краснодарським краєм Росія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 5025
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это не рабсея украла ,а представители опоблока в сговоре с куйлом ,зная,что будет окупация Крыма ,купили по указанию куйла буровые за деньги украинского народа....
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для трубных крыс, которые пыжжат гасиз транзитной трубы такие объемы курям на смех
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а банда мародеров будочников пять лет вообще молчали, как будто и не крали тот газ. Вывод один-в доле！
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Будка пять лет молчала. Забыли, наверное, про такие козыри у нас ))
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Та нееее, не забыли. У таких ворюг память отшибает только когда с ними делятся. Значит ***** делился с диабетом, все просто
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а чего отдали крым без одного выстрела? почему допустили референдум, турчинова и шайку к ответу
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз
 
 
 
 
 
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