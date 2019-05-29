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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Зеленський (1476) Лещенко (322) Луценко (2395) ПР (603) США (5045) Холодницький (520) Трамп (1811) чорна бухгалтерія (36) Джуліані (20)

 Заради збереження посади генпрокурора Луценко залучив істеблішмент США і "взяв у полон" Холодницького для тиску на Зеленського, - Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що Юрій Луценко залучив частину американського істеблішменту в кампанію зі свого захисту на місці Генпрокурора з тим, щоб створити необхідний тиск на новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи міжнародний скандал і заяви особистого адвоката президента США Руді Джуліані і генпрокурора Юрія Луценка, Лещенко зазначив, що "ажіотаж великий, але тут немає протистояння мене і генпрокурора".

"Є генпрокурор, який не хоче йти з посади і який вирішив зачепитися за це крісло. Крісло, куди його посадив улюблений кум через лукаві маніпуляції з українськими законами, що відчинили двері для людини без вищої юридичної освіти на місце головного законника в країні. Крапка", - заявив нардеп.

"Луценко залучив частину американського істеблішменту в кампанію зі свого захисту на місці генпрокурора з тим, щоб створити необхідний тиск на новообраного президента Зеленського. До цієї ж кампанії він підключив свого підлеглого Назара Холодницького, який зобов'язаний Луценку збереженням на посаді, тому що, нагадаю, що рік тому в Україні стався гучний скандал. Спеціалізований прокурор був викритий у незаконних діях: блокуванні слідства НАБУ, зриві процесуальних дій, тиску на суд. Сам Луценко обіцяв і анонсував підозру Холодницькому. Але через кілька тижнів ця підозра зникла. І після цього підконтрольна самому Луценко КДКП (кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів) зберегла Холодницькому посаду, а Холодницький - здався в полон Луценкові. Ось така історія. Тому ми маємо на сьогодні унікальну ситуацію, коли генпрокурор чіпляється за посаду всупереч публічній бажанням новообраного президента мати іншу людину в цьому кріслі", - стверджує Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Лещенком: "Перетворення України на бананову республіку досягло нових висот - ніким не уповноважений громадянин США Джуліані вказує українському президенту, з ким мати справу, а з ким - ні" читайте ТУТ.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і став приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яке створювало проблеми Трампу протягом останніх двох з половиною років.

За словами Луценка, розслідування почалося після того, як український депутат Борислав Розенблат опублікував аудіозапис зі словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів (Артема Ситника. - Ред.) про те, що його відомство злило фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон. Парламентарій також домігся рішення суду про те, що передача документів є по суті "незаконним втручанням в американську виборчу кампанію".

Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Також Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129531
 
   
 Топ коментарі
 
Лещенко-григоришинский
Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 396
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Как по мне , то Лещенко - просто гнида.
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Где-то по соседству и Бигус живёт ?
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Лещенко, что ты куришь? С тобой клоун поделился?
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Журнашлюха бородатая ,тебе поверить,себя же обмануть
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Соседней. Они там не только цветут, но уже и это...пахнут.
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(К)Лещенко - просто мразь.Ни чести,ни совести.
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перлы этого ЦЕНЗУРА - все равно что ведро помоев. Еще один Шарий
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ссыкотно сергуне становится, прям какая-то американская удавка. А может даже удав.
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Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9138как вкусней приготовить леща по-американски? Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9138
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кинути "щенка" у окроп ...три дні варити змінюючи кожну годину воду ...а потім все те "варево" вилити за хлівом і помити казана ...
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..Певно .!.Югік повинен ще всі *гешефти свинарчуків * покрити !
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это генетическое, ген воровства = ген прокурор ))
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Лещенко по профессии-журналист расследователь.Неудивительно,за свою журналистскую жизнь стока грязи на власти накопал,что даже в США в тюрьму садятся,тока не унас.Лещенко- молодец.Хорошие щупальца имеет.Даже Трамп его боится.
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трамп вам лично рассказал??или есть его твиттер??
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А ещё Луценко коррумпировал Трампа!!! И тот плотно сидит на крючке у Луценко!!!! А ещё он пьет кровь не винных младенцев!!!!
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Краткий перечень порохоботов, почитай передай другому:
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обычные юзанные, типа тебя, Игорек Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3595
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как же я про тебя забыл, сейчас исправлю.
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Игорь!!!! Беня оштрафует!!!! Кипу заберет и обрезание отменит!!!!
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как это по рашистски списочки создавать)) неси в полицию,труженик))
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Схоже включать Квартирного в список "слуг Коломойського" тільки так. Знатне зілля курить. То Порох у них керував всім світом, тепер на його місце Луцик став. Круто! США на побігеньках у якихось український паршивців. Цікаво, як це у зебілів в голові укладається. )))
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Не, ну кто думает, что Луценко не цепляется за кресло? Пишите, что он патриот, хочет спасти страну, не стесняйтесь, пишите, покажите свою дурь.
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А всё ради того, чтобы уберечь соевую задницу от нар- до парламентских выборов. Ради этого каГтавый бухарь готов лишить Украину её главного стратегического партнера- США. Нет слов, мразь такая!
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"Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко" - барыга Луценко родился и вырос в мусорской семье, воровать и предавать у него в генах, и изменить здесь ничего нельзя, государство всегда у мусоров в долгу.
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CroccFirenko! Не ідеальний прокурор за час незалежної України. АЛЕ КРАЩИЙ ЗА ІНШИХ. ЗРОБИВ БІЛЬШЕ, МОЖЕ НЕ ВСЕ, ЩОБ ХОТІЛОСЯ УКРАЇНЦЯМ.Кращий та патріотичніший за Лещенка,підлабузника Колом.
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Так, продуктивний, але що впливає на американську еліту, то вже перебор ))))).
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В планах Зеленского пора бы уже гнать Лещенко с Луценко к Порошенко... Пусть старые друзья между собой разбираются...
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Что за страна наша - делов - ноль на выходе, зато говна на вентилятор - с утра до вечера и ежедневно...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаради збереження посади генпрокурора Луценко залучив істеблішмент США і "взяв у полон" Холодницького для тиску на Зеленського, - Лещенко
 
 
 
 
 
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