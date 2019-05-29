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Все про:Зеленський (1476) Катеринчук (10) фінансування (524) Слуга народу (19)

 30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо"

Ще 2 млн партії перевела громадська організація "Ліга волонтерів", зареєстрована півроку тому. Її керівниця не змогла відповісти на запитання журналістів про те, чи допомагала партія політсилі.

Джерела фінансування партії "Слуга народу" досліджували журналісти-розслідувачі програми "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Партія "Слуга народу" раніше називалася "Партією рішучих змін". Її заснували в квітні 2016 року, а з грудня 2017 новим головою став Іван Баканов. Тоді ж партії дали ім'я однойменного серіалу виробництва студії "Квартал-95".

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського Баканов став першим заступником голови Служби безпеки, а партію очолив Дмитро Разумков - радник Зеленського.

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У першому кварталі 2019 року українці пожертвували на партію майже 27 млн ​​гривень. Ще 2 мільйони заплатила створена в кінці 2018 громадська організація.

Перший внесок "Слузі народу" у 2018 році зробив засновник адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 4 тисячі 600 гривень. Наприкінці 2018 року ще п’ятеро людей перерахували партії загалом майже 435 тисяч гривень. Серед них — співробітники юридичних компаній, зокрема, "Катеринчук, Моор і партнери" та "Хіллмонт Партнерс". Один із них, Сергій Нижний раніше був помічником нардепа Миколи Катеринчука. А також спонсорами стали директор "Качура Лоєрс" та землячкаЗеленського Світлана Піщанська.

Керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко також казав, що партія має велику підтримку звичайних людей — "фізосіб", які готові пожертвувати невеликі суми.

У звіті "Слуги народу" за перший квартал цього року Слідство.Інфо нарахувало 30 "фізосіб". Чи можна вважати це великою підтримкою, питання. Також дивує загальна тенденція: ті самі люди в один день робили по 2-3 платежі, а через який час повторювали перекази.

Наприклад, киянин Андрій Рубашка кількома переказами заплатив партії 1,6 мільйона гривень, стільки ж "скинув" й Олег Паньків, а Катерина Кириченко з Чернігова віддала майже 1,3 мільйона гривень.

Зареєстрована лише в грудні 2018 року громадська організація "Ліга Волонтерів" цьогоріч перерахувала партії 2 мільйони гривень. Керівниця організації Олена Кострійчук розповіла, чим вони займаються: "Як всі громадські організації, здійснюємо фінансову допомогу на території АТО, людям, які воюють там, збираємо кошти та відправляємо їм допомогу".

Та переказ на користь "Слуги народу" прокоментувати не змогла.

"Мені потрібно уточнити в бухгалтерії, я такого просто не знаю. Я не зможу дати вичерпну інформацію. Мені треба йти у фінансовий відділ і розбиратися з тим питанням", — сказала вона й порадила Слідству.Інфо написати запит.

При цьому партія "Слуга народу" була спонсором виборчої кампанії Володимира Зеленського. Вона внесла грошову заставу за кандидата Зеленського до Центральної виборчої комісії — 2,5 мільйони гривень. А також сплатила 13,2 мільйона гривень у виборчий фонд кандидата на пост президента.

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Крім того, партія оплатила бухгалтерські послуги адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 50 тисяч гривень. І віддала 330 тисяч за користування приміщенням компанії "Кіностолиця", яка входить у групу "95 Квартал".

За організацію штабу в день виборів у першому турі на Парковій алеї в Києві партія заплатила 100 тисяч, а сама суборенда приміщення обійшлася партії в понад 200 тисяч гривень.

Компанія з групи Суркісів "Мтір ессет менеджмент" надає партії офіс на 30 квадратів у столиці, вартість якого не зазначили. Також у Києві "Слуга народу" користується приміщенням адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — безоплатно. Це — спонсорська допомога, яку оцінили у 27 тисяч гривень за три місяці.

Крім того, "Слуга народу" орендувала офіс у Києві в компанії "Амадеус Ко", яку ЗМІ пов’язували з виділенням землі під будівництво "вертолітного майданчика" Януковича, та ще одне приміщення — в підприємця та ексдепутата Олега Шевчука.

Також журналісти програми "Схеми" застали Зеленського біля офісу на вулиці Білоруській у Києві. Даних про це приміщення у фінзвіті партії немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129530
 
   
 Топ коментарі
 
Кто эти люди?
Как обычно маникюрша, водитель и лифтер скинулись по миллиону?
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Зубожилая страна...зубожилые люди...до чего довел страну клятый Порошенко.....
В то время когда люди пухнут с голоду...покупая всего по пол вареничка.... находятся такие которые тратят миллионы....
Вот пример опухшего с голоду чувака....
30 украинцев пожертвовали в этом году партии "Слуга народа" почти 27 млн гривен, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6676
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Так с каждым и будет, говорящим ЗЕ, смирительная рубашка и консилиум врачей, включая окулиста, психиатра и нарколога
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и проктолога, чтоб установить ориентацию
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Для тебя в порядке исключения, нужно видать, слишком напрягаеш его.
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Они не говорят, а фантазируют про мессию Зелемойского, у которого главное достижение - вернул гражданство Саакашвили, которого разыскивают правоохранительные органы Грузии...
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Кто эти люди?
Как обычно маникюрша, водитель и лифтер скинулись по миллиону?
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это честнейший из честнейших "пролитариев" (проходимцев) ...більш ніш впевнений що їхня рідня живе де небуть у "жабокричах" і про "міліЙОни" тільки по телеку чула у "серіалах" ...
податкова ...Ф А С С С ...
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они честно заплатили 5% налога на прибыль. Ну и 1 - 2% заработали.
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Ни минуты не сомневаюсь. "Слуга народа" - партия воров и проституток.
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30 украинцев пожертвовали в этом году партии "Слуга народа" почти 27 млн гривен

вот,вам и яркий пример ,когда заработал лифт - сразу и бабло посыпалось)))
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И это только парикмахеры, парковщики еще шифруются...
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Ну, есть еще кассиры и просто безработные

Юлька удавиться от злости, что не ей перепало
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"Лига волонтеров" говорите........... ну-ну.
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Прошлась по интернету........ссылки на «Лига волонтеров» ведут в Казахстан или об этой «организации» только то, что она (организация)«пожертвовала» деньги на «Слуга народа»........☹️
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"Ее руководительница не смогла ответить на вопрос журналистов о том, помогала ли партия политсиле."
))))
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Сложно конечно после слов "Как все общественные организации, осуществляем финансовую помощь на территории АТО, людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь" придумать как причислить Зе-беню к людям, которые воюют в АТО.
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Комментарий удалила=>звучит как-то ☹️☹️☹️
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Всё правильно, надо держать марку и ни в коем случае не быть похожими на ту свору, которая тут правила бал 5 лет. Нужна объективная критика, можно и нужно с элементами сарказма и юмора.......... ну в силу особенностей самого объекта критики.
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Зубожилая страна...зубожилые люди...до чего довел страну клятый Порошенко.....
В то время когда люди пухнут с голоду...покупая всего по пол вареничка.... находятся такие которые тратят миллионы....
Вот пример опухшего с голоду чувака....

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Ще тоха геращенко є. Теж пухне з голоду 30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8723 І Фіма, скільки ж років він пухне в верховній раді.
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Зависть и нежелание работать, основная черта характера троллей-провокаторов.
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Работаю...и до вовы клована работал...и после него буду работать....
А завидовать разжиревшему чуваку мне нет причин....
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говорят оно застряло в кресле и его возят везде вместе с ним

30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5546
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Эта безобразно жирнючая морда тоже из пернато-воробьиного племени, представитель которого продал Христа.
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Интересно было бы увидеть список фамилий этой тридцатки,или в Украине лишь 30 олигархов?
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Жаль, были бы деньги, то пожертвовал бы пару миллионов.
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Тю, почки продай свои, и всей своей семьи, вот и бабулесы клоуну на марафет.
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Невідомі люди легко переводили гроші партії, яку не знали
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За этими тридцатью сознательными гражданами выглядывают бородатая герцлийская бабушка и ее деловой партнёр Портнов.
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уж больно похоже на сделку с яндексом..))
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У них, очевидно, золотые зубы в три ряда, и широкая душа...я
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А еще хочется этой булавой долбануть ему по голове.
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"Слуга народа" - партия жуликов и воров!
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Свинарчуки, вот вам материалы, опубликованные Бигусом - работайте. Передавайте в органы прокуратуры, пока там сидит Юга, все расследования будут "честными"
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Просто интересно, неужели они рассчитывали, что это всё не поползёт из щелей? За последние пять лет у нас такой разгул был в тряске нижнего белья, утаить хоть что-то практические невозможно. И это только начали ковырять подноготную Слуги.
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Смотря на то, есть ли в этом крименал. С чисто этической точки зрения - для сторонников это несущественно, а для врагов -существенно. Вот и всё
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Для сторонников зе-команды вообще ничего нет существенного похоже. Вопрос - Как выжить при нашествии зомби?
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Смотря кого вы считаете зомби. Если мордор - то очень надеюсь, что курс на Запад у нас будет в приоритете и дальше. Украинцы выбрали Зеленского не для поворота в хаос, а для решения внутренних проблем. Были проблемы и очень больших масштабов. Будут ли они за время Зеленского и на каком уровне, увидим.
Ну не будет петруха больше идолом нации, как вы(прыхильники) нам его пытались преподнести. Слишком скользкий тип.
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Да кто бы сомневался. 30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 1597 Зе-беня в свете происходящего с момента получения булавы просто ангел.
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Во-первых, Вы не сильно в курсе цены войны, поверьте, она колоссальна. Тот же Афган, Чернобыль и антиалкогольная компания похоронили СССР, никто в России не ожидал, что удержится Украина. Во-вторых, экономика имеет временной лаг, пару лет можно жить за счет "папередников", что успешно делал Янукович в 2010 и 2011, дальше результаты будут меряться достижениями или провалами нынешнего Президента, поэтому всему свое время. И в третьих, Вы забываете массу людей, которые не способны построить даже собачью будку при любом Президенте, Вы дали им надежду на что?
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так надежда у жертвы и есть главный инструмент мошенников.. иначе никак...))
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Надежду на что?

Если это ко мне, то Зеленский для меня такой же президент, как и все прошлые - заслуженный пендель и позор он всегда получит если что.

Смена власти есть проявление свободы украинцев, какой ценой она бы не далась. Не должно быть так, что ты борешься за внешнюю свободу, а внутри строишь государство, полную копию ссср - это и делал кондитер. За что и получил своё "Фэ"
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Считают, что смогут заткнуть рты особо недовольным. А остальных можно ведь легко убедить, что в этом ничего особо криминального нет. Вот всякие Наты уже распинаются, что это несущественно. Это же не про Порошенко. Там любой самый минимальный повод раздувается до особо угрожающих размеров. А тут так, делов то!
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население наше **** милиардеры скрытые всех нада потрусить под матрасами налоги не платят уроды и ноют ноют что дорого газ да вода
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Интересно проверить декларации о доходах у этих 30 "зеблагодетелей".
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Никто ничего не жертвует, это всё брехня.
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Який дебіл буде давати гроші на партію.
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Беня😀. Только он не дебил. Он из зеботов их делает. Ну с остальными тоже почему бы не попытаться.
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Участники конкурса на должности с баблом подтянулись)))
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супер-волонтеры, 2 лимона зе перечислили и не помнят.
мелочь же, кто ж такое упомнит
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо"
 
 
 
 
 
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