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Все про:Блок Петра Порошенка (671) Грановський (59)

 Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка"

Неофіційний куратор судів і довірений адвокат екс-президента Петра Порошенка, нардеп Олександр Грановський заявив про вихід із партії "Блок Петра Порошенка". Також він зазначив, що не має наміру вступати в партію "Європейська солідарність".

Про це Грановський написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на ухвалене мною рішення про продовження свого самостійного політичного шляху, два дні тому припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка". Це рішення, як і всі інші, абсолютно свідоме. Станом на цю хвилину я не планую ставати частиною нового парламентського списку партії "Європейська Солідарність" або ж використовувати партійну підтримку цієї сили як самовисуванець", - заявив нардеп.

"Не слід шукати якогось складного підтексту в такому рішенні, бо його немає. Я ціную руку допомоги колег, думку соратників по залу, їхню енергію, дружбу, а іноді й сиве волосся (не стосується сусіда ліворуч). Упевнений, нам є чим пишатися. З вдячністю ставлюся до всіх без винятку людей, які оточували мене всі ці роки, і не сумніваюся, що ми залишимося добрими друзями. Партія отримала ім'я Петра Порошенка, який заслужено увійшов в історію України за ухвалені ним сміливі та історичні рішення. Робота була важкою, рішення ухвалювалися різні, обставини, частиною яких ми ставали, теж були часто неоднозначними. Як і будь-яка жива, і досить активна людина, я не завжди поділяв рішення фракції, але командна гра тому так і називається - всі її члени мають навчитися підставляти один одному плече. Ця парламентська каденція - перша в моєму житті, яка дала мені можливість краще зрозуміти себе і допомогла визначити життєві і політичні пріоритети. Не вдаючись до нудних подробиці, рішення про продовження самостійного шляху - органічне і чесне", - пояснив Грановський, зазначивши, що повідомить, якщо будуть "якісь інші нові рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський

Грановський припинив членство в партії Блок Петра Порошенка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129529
 
 
 Топ коментарі
 
Не, это просто щиколадные крысы побежали с щиколадного же титанега. Парадоксально - но факт!
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В хлеву шатание перед закланием главного кабана.
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Слёзы душат и мешают говорить...... Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 4739
И по совету друзей купил себе место по мажоритарке Харькова последней модели)
Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 9471
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Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"

а,вот и первый пассажир социального лифта в "слуге народу")))
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Не, это просто щиколадные крысы побежали с щиколадного же титанега. Парадоксально - но факт!
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пороховата может пытаться щимиться куда ей хочется. вот только никто ее не возьмет.
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лучшие кенты шоколадного барИги валят с шоколадной посудины.
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пока не начнут активно травить крыс нормальной страны не построить. Я не понимаю, что в Украине нет ледорубов для альпинистов. Ну и .......
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На другой шоколадный титаник!
Как там петя его назвал.....?
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Припинив чи ні а за злочини, скоєні маріонеточним режимом кровавого бариги - доведеться відповідати на рівні з усіма.
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ну перелічи ці злочини? і скажи чи повинен Зеленський порубати пензлі рук цим товаришам!!!
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фу ***.. нет только всеочищающим огнем Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка" - Цензор.НЕТ 5524
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ну шо зелибобы примите специалиста в свои ряды?
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они его уже давно приняли)
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В хлеву шатание перед закланием главного кабана.
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Та шо ж такое, из БПП вышел, а в ПЕС не идет. Кидок, наверное, ведь пэтюня фсьо, политтруп. Все там гнилое
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так не берут Порох сказал, что выметет весь мусор. Похоже начал с самых толстых и наглых харь.
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Бугогааааа жжешь мощно😀
Там весь ПЕС мусор рыгоанальный, который нужно в скотомогильник и хлоркой засыпать
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Цікава трансформація: порохоботи лижуть шоколадну дупу, а з них самих виходить в усі отвори тільки гівно )))
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Что-то народ начал активно покидать БПП. Бегут как крысы с тонущего корабля или будут создавать партии - саттелиты БПП.
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Входит в 20-ку самых влиятельных юристов Украины.
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Слёзы душат и мешают говорить...... Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 4739
И по совету друзей купил себе место по мажоритарке Харькова последней модели)
Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 9471
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не бегут а забиваются во властные щели чтоб еще немного погрызть досок корабля Украина
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Ткач из Радио Свобода проводил журналистское расследование
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"У Александра Грановского есть две дочери, гражданки США - Нонна Александра и Ася Александра". Если шо, можна в Штаты.
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в рамках подготовки к съеду избавляются от балласта

Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка" - Цензор.НЕТ 408
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А чего? Вон соя говорит что у них будет 25%. 😷
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Тут не криси,тут шавки побігли з будки,яку збудував Порошенко))Підуть гречкою засівати,бо по списку до ВР ніхто не пройде.
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Давай Сашок, создавай свою партию, ты очень нужен народу Украины. Только переживаю шоб не отощал от титанической работы, на благо простых людей.
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Хм... Дивно. Навіть у Еврейську солідарність не пішов... Пепа скидає одіозний балласт. Мабуть наступного разу Граню побачимо у Хайфі. Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка" - Цензор.НЕТ 3889
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Ну, вот и нарисовался "кошелёк" для партии "Слуга народа" !
Теперь Игорь Валерьевич его босс/партнёр.......
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Напевно запросили як фахівця до партії Порошенка "Європейська солідарність"!
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не бачу тут причин лайнометання. чувак іде по мажоритарці. в нього непогані відносини як з пп так і бенею. тож прорветься. тим паче у списку від пп йому нічого не світить
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