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Все про:держзакупівлі (196) Укроборонпром (439) Чурсін Олександр (1)

 На сьогодні замовлення Міноборони є збитковими для оборонної промисловості: наша співпраця має стати взаємовигідною, - гендиректор "Заводу ім. Малишева" Чурсін

Новопризначений директор ДП "Завод ім.Малишева" (Харків) Олександр Чурсін бачить одним зі своїх першочергових завдань на новій посаді перехід на взаємовигідне співробітництво з військовим держзамовником з метою більш широкої участі провідного підприємства бронетанкового кластера держконцерну "Укроборонпром" у держпрограмі переозброєння ЗСУ та заходах держоборонзамовлення (ДОЗ).

"На жаль, на сьогодні замовлення Міністерства оборони є збитковими для оборонної промисловості, включно з бронетанковою галуззю: оборонні заводи затиснуті вимогами військової прийомки, застарілих технічних стандартів і неадекватними штрафними санкціями", - сказав Чурсін у коментарі "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Тому одним із ключових завдань нового менеджменту "Заводу ім.Малишева" я бачу посилення комунікацій з військовим держзамовником з метою переведення оборонної кооперації на взаємовигідне партнерство з військовим відомством і більш широкої нашої участі в держпрограмі переозброєння ЗСУ та заходах ДОЗ", - зазначив він.

Серед пріоритетів керівництва заводу Чурсін також назвав подальший розвиток програм технічного переозброєння і виробничої концентрації підприємства, підвищення рівня автоматизації виробничих процесів і впровадження програми управління замовленнями.

"На порядку денному також завершення приєднання до "Заводу ім. Малишева" ДП "ХКБД" зі збереженням за конструкторським бюро функцій головного розробника танкових двигунів", - повідомив Чурсін.

Також читайте: Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром"

За його словами, основними пріоритетами менеджменту залишаються також вирішення завдань імпортозаміщення галузі, посилення експортних позицій підприємства на зовнішніх ринках, зміцнення кадрового ресурсу та навчання персоналу, своєчасна виплата заробітної плати.

"Окрему увагу плануємо приділити роботам з виділення розгорнутого на заводі виробництва цивільної продукції в самостійну структуру для зниження собівартості продукції, розширення її номенклатури і більш активного просування на ринку", - зазначив Чурсін, уточнивши: насамперед ідеться про замовлення з виробництва обладнання для ПЕК.

Як повідомлялося, в середу "Укроборонпром" призначив Чурсіна новим директором ДП "Завод ім. Малишева" замість Олександра Хланя, який очолював підприємство з травня 2016 року. До цього призначення Чурсін очолював бронетанковий дивізіон "Укроборонпрому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129526
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас новая команда науправляет
Уже Житомирский бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4
Возвращается старая добрая рыговская гвардия саботажников и коррупционеров
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Бачиш, як воно? Захищати свою країну - фінансово не вигідно! Для таких, як цей Чурсін військовий стан взагалі не повинен закінчуватись. Воно ж заробляти прийшло. Йому оборонні замовлення рідної країни до лампочки. Новий Саломатін. А що там СБУ на чолі з "другом дєтства" Бакановим? Погоджується з твердженнями цього саботажників?
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при Пете они трудились и делали - молчали и делали, при Зеле распоясались - не может не чего начинать
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само существование людей с IQ выше среднего, унижает избирателей Зе.
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Вали за поребрик. Ты что забыл в Украине?
Иди целуй Путина, пока есть что пожрать.
А то скоро с голоду помирать будете.
Росстат написал что у 70% россиян есть деньги только на еду и одежду.
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Сейчас новая команда науправляет
Уже Житомирский бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4
Возвращается старая добрая рыговская гвардия саботажников и коррупционеров
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Житомирский Бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4 задолго до выборов. И Зеленский тут абсолютно ни при чем.
А вот Свинарчуки - очень даже причем, ибо они активно лоббировали БТР-3, тк на нем гораздо больше расейских комплектующих.
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Те вы хотите сказать, что Зе за неделю работы смог пересмотреть и внедрить новые правила приемки бронекорпусов? Вы существенно поднимаете мое мнение о его организаторских способностях...
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Мля, дебилы. Причем здесь президент? Есть Камбин и премьер. Ручное управление работает в России, Северной Корее и Венесуэле.
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Канешно заказы Минобороны Украины являются убыточными! Хто бы спорил.
Канешно, гораздо выгодней для этой твари (чурсин его ф.и.о.) продавать вооружения в горячие точки... Хто бы сомневался!
Это вас пэдро с турчиновым работать так научили?! Оно и видно...
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при Пете они трудились и делали - молчали и делали, при Зеле распоясались - не может не чего начинать
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А енто тот Чурсин, которого сегодня назначили?
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Ты это кому сейчас порохнявую мантру озвучилнаписал? Для себя наверное, бо на всех адекватных украинцев ваши мантры уже не действуют.

"они работали!... они защищали страну!.." Мы видим их "работу" на собственной шкуре. А их "защиту" четко демонстрирует клан парашенки-свинарчука-пашинского-турчинова.
Не нада пытаться нас дурить.
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Ага - "пэдро с турчиновым чурсина научили", а назначил его Зе-беня. Вот уж действительно странно.
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Девочка, у тебя или не хватает мозгов, или ты находишься просто в неадеквате!
Как мог кого-то назначать Зеленский или Коломойский, когда украинской политикой уже пять лет керует пэтя парашенка?!!
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Белоцерковкий, ну расскажите мне про "Гайок", про БАРЗ (Белоцерковский авиаремонтный завод), про полковника Воробьева . Вы же у нас из БЦ ?
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Интересный вы какой-то... Почему я вам должен рассказывать о незнакомом мне человеке и о АРЗ, который разрушили еще во времена кучмы, а во времена ющенко его окончательно добили.
Если вы не удовлетворены таким "рассказом", то добавить мне нечего. Я больше о них ничего не знаю.
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Бачиш, як воно? Захищати свою країну - фінансово не вигідно! Для таких, як цей Чурсін військовий стан взагалі не повинен закінчуватись. Воно ж заробляти прийшло. Йому оборонні замовлення рідної країни до лампочки. Новий Саломатін. А що там СБУ на чолі з "другом дєтства" Бакановим? Погоджується з твердженнями цього саботажників?
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А вы представляете себе что происходит с предприятиями, которые некоторое продолжительное время работают в убыток? Представляете как это сказывается на обороноспособности?
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Ви в курсі, що країна воює? І що підприємство - власність держави? А як ви вважаєте, під час другої світової війни на Уралі всі підприємства, які випускали танки, літаки, ті ж "Кптюші" працювали задля прибутку? А вам відомий лозунг тих років: "Все для фронту, все для перемоги"? Чи ви просто пишете з іншого боку фронту?
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Вот если бы вы не писали ересь, а немного почитали, то знали бы, что даже в совковой экономике вооружение стоило денег (https://www.5-tv.ru/news/225088/vminoborony-rasskazali-skolko-stoil-t34-vgody-vov/). У нас ситуация иная, особенно принимая во внимание, что люди бесплатно работать не будут, а часть комплектующих закупаются за рубежом. Можно заставить предприятие работать в убыток, вымыть оборотные средства, но что потом? Оно просто остановится. Хорошо это для обороноспособности страны?
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Оце б ви єресь і не писали. Бо всім відомо, що Україна на даний час входить в десятку світових експортерів озброєння. І саме я вам і нагадав, що навіть у совіцькій оборонці в часи війни зарплату платили. Просто зменшували статті затрат, які не є надто важливими у часи війни. І громадяни здавали коштовності і гроші та купували облігації. А ваше бажання ставити бізнесові інтереси вище життєвих інтересів країни викриває у вас людину, якій інтереси країни Україна чужі.
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Для того, чтоб тот же БТР-4 сошел с конвейера, малышевцы за свои бабосы должны купить комплектующие, заплатить рабочим, оплатить коммунальные, заплатить конструкторам и т.д. А потом готовый товар покупает МО. Но им хочется по себестоимости, акак работать на перспективу?

ЗЫ. Странный вы какой-то, если не понимаете элементарный вещей...
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Розкажу вам невідому для вас річ. У Львові на деяких підприємствах все ще є відомчі їдальні для своїх працівників. Комплексний обід там коштує біля 20!!! гривень. Заходять туди поїсти і люди, які не працюють на цих підприємствах. Для них цей же обід коштує 60 гривень. Чому? Бо для власних робітників готують за собівартістю. Вас мама у дитинстві не вчила, що заробляти на родичах і батьках, ба навіть на близьких сусідах, не віддаючи їм решту з грошей, які вам дали на купівлю продуктів, чи вимагаючи від них оплату за послугу - не гарно? Заробляти можна на іноземних замовленнях. І завод це робить. Тому ваша демагогія у цьому випадку недоречна.
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Всю обронку нужно приватизировать, как это сделано во всех номральных странах. Что бы они конкурировали друг с другом, тогда будут прибыльными (если выживут).
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Приватизировать для этого не обязательно!!! Лично я бы не приватизировал морально устаревший з-д им. Малышева. Нужно просто убрать бюрократические препоны и разрешить частным предприятиям производить продукцию военного назначения!
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а что делать с им.Малышева? Речь как раз о нем.
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Модернизировать!!! И срочно!!! Вот только для этого нужны план и специалисты, а так набегут станкоторговцы и втюхают китайское г-но по цене немецкого!!! Нужно для начала построить новые тезнологические цепи, а иначе бабло на ветер!!! Возможно даже имеет смысл просмотреть рынок б/у на западе, но ..... Будет как обычно: г..но за дорого и откат!!!
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В Киеве есть чюдєсный рецепт как поступать с ржавыми и трухлявыми совеццкими заводами.
Завод сносится примерно до уровня 10 - 15 метров ниже уровня грунта, а на его месте строится крисивый жилмассив, с парками, магазинами, аромакавами и эколавками.

Любые другие действия с ржавыми и трухлявыми совеццкими заводами, построеными в центре города, приведут исключительно к отсрочке их мучительной но неизбежной смерти.
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Вы не совсем правы!!! Завод это готовая инфраструктура и очень дорогостоящая!!! Строить на их месте дома есть преступление!!!
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Если завод относительно новый (т.е. украденный в Германии после войны - то это инфраструктура 1947 - 1955 года. А если не очень (т.е. построеный американцами после революции - то это инфраструктура 1929 - 1937 года).
Единственное, что можно использовать во всех этих совеццких заводах - это взлётные полосы, всё остальное - устаревшая никому не нужная, не отапливаемая, не освещённая, не вентилируемая хрень, испускающая ядовитые испарения и изливания, к которой 20-тонная фура должна пхаться через миллионный город.
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Можете привести пример конкретного завода? Например, все краматорские заводы строили американцы. Давайте убьем КЗТС, СКМЗ, НКМЗ? Почему нет?
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Вы берёте так называемые "градообразующие" заводы. Понятно, шо Кременчуг и Кривой Рог существуют вокруг них и если их убрать - города просто исчезнут.
Тут использование бульдозера и постройка полезных зданий не сработает.
Но это не делает их экономически эффективными и современными, постепенно эти города всё равно вымирают а население уменьшается и мигрирует в развивающиеся города (Днепр или Киев), или на Польшу.
Это не только у нас такое, в Чикаго - например - заводские технологии опережали Кременчуг и Кривой рог лет так на 50. Но всё равно заводы устарели, умерли, и город, соответственно, тоже вымирает.
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Тогда давайте рассматривать в качестве примера "Зоря-Машпроект", г. Николаев. Завод находится в городе, но он один из мировых лидеров в турбо-газостроении. Сносить?
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А частным предприятиям разрешено производство. Вопрос в другом, предприятие либо лицензию должно покупать у производителя, либо разрабатывать свои образцы. А это не так-то просто.
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Это не прото не просто!!! Это практически не возможно!!! Если конечно вы не имеете связей в Укроборонпроме. Поверьте, кое-что я знаю.
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В принципе возможно, при наличии своего Бюро по разработкам, что раньше именовалось НИИ. Другой вопрос - пройдёт ли утверждение в Укрборонпроме. Проблема в том, что у нас нет частных предприятий такого уровня.
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Со своим КБ конечно нет! А вот достойные разработчики есть. Например, комплекс противопульной невесной брони "Ангел" создало небольшое частное предприятие.
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Ну это несколько другое. Создать комплекс навесной брони из готовых элементов конструктора, разработав грамотную компоновку и создание техники и вооружения не совсем из одного порядка.
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Вот уж нет! Это абсолютная новая разработка! От стали и до изделия. Кстати, дешевле и эфективней аналогов. Да, это перфорированная броня.))))
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То есть Вы хотите сказать, что они сами разработали и произвели новую марку стали?
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Могу Вам сказать, что когда проходили испытания на Малышева они были в шоке!
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"...оборонные заводы зажаты требованиями военной приемки, устарелых технических стандартов и неадекватными штрафными санкциями ..."
Стандарты возможно менять необходимо, но без военной приемки и ответственности за срыв условий никак нельзя!!!

"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", Источник: https://censor.net.ua/n3129526
Военку херим и начинаем клепать комбайны!!! Это на Малышева уже было!!! В Украине война, дружище!!!
Ну и основной посыл (для тех кто не понял) в том, что бабла еще надо!!!

Вам Снунарчуки не нравились??? Тогда кушайте, не обляпайтесь!!!
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Его назначил Гройсман.Снимет Зе.через СНБО..От завода там -рожки ,да ножки.Про двигатели ,что-то молол.Новое СНБО поменяет подходы и приоритеты..Всему -своё время.МНС пособит.
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Завод начали распродавать еще лет 20 назад. Я там бывал и не раз!!! Принимал участие в совещаниях по техперевооружению еще 1996 года, но ..... Долго писать.
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вон оно как - не не верю - меньше воровать надо - зеленский - только танки Оплот и не каких Булатов и импортных контрактов - выполняй(те)
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Пойди Змей покури, успокойся, без тебя все решится.
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План новой власти ясен, о чем свидетельствует назначение Данилюка - развал оборонной промышленности,как таковой,отсюда и развал армии. Выполнить определенные договоренности с Путиным и сдать ему страну, вот для них главное.
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Через референдум пока не выходит сдать страну, поэтому будут действовать через развал армии и оборонно-промышленного комплекса.
Опарыша не зря хотят поставить на министра обороны
Кацапам очень муляет возрождение нашего ОПК
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Какой Зе молодец! За неделю успел сделать предприятие убыточным причем за предыдущие периоды Гений менеджмента
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Так Петр Алексеевич оказуецца отрывал оборонные заказы на свои мануфактуры и себе в убыток клепал ржавые маршрутки для перевозки раненных и моторные лодки. Какое у него большое и доброе сердце
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Я ж казав шо Свінарчукі і далі деребанять оборонку і нічо їм не буде. Знач діляться з теперішньою владою)
Свинарчукі це не творіння Порошенка, це українське прокляття
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Какая война? Зеленский же сказал:" Сдаемсю!"
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Какая война? Зеленский же сказал:" Сдаемсю!"
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А война как-то отменяет базовые законы экономики? Если вы почитаете, то обнаружите, что даже в совковые времена второй мировой войны танки стоили денег
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Вот так да, и тут убытки - один Свинарчук почему-то себе совсем не убыточный маеток отгрохал под Киевом.
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не только, еще Зе прикупил квартиры в Киеве, Крыму и виллу в Италии, притом что Квартал работал в убыток или в ноль
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А все пррсто,свинарчуки ввели военпредов и брак теперь втулить в мех.бригады было труднее.А теперь военпредов убирут и брак,и любой покрашеный хлам можно поставлять в части,как это на поток поставили "попередники" "злочынной влады шоколадного мальдивца"
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Не выгодно. Даешь наценки 50%-100% на каждый танк, тогда можно потихоньку пилить по 5 танков в год и хорошо жить, а то что в стране война это плевать, не выгодно, да и вообще там референдум Богдан обещал...
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Недавно собрался книжку себе купить. В ларьке автовокзала она стоила 99 грн. Новая. Такая же самая новая в интернет магазинах стоила от 150 до 400+ грн. Так и с бронетехникой у нас будет? Ну чтобы повыгоднее наварить и распилить.
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Відомо, що оборонні замовлення дійсно є збитковими. Тому за виконання таких замовлень беруться не найкращі виконавці. Нехай ці проблеми тепер вирішуює нова влада.
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Оборонні замовлення для заводів є збутковими за однієї причини. І ім'я ій - Укроборонпром, що забирає собі левову частину бюджету замовлення, лишаючи виробникам крапаль на підтримку штанів.
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Деды во время войны за корку хлеба пахали, а этим выгоду подавай. Ишь ты!
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Если вы немного почитаете, то обнаружите, что несмотря на бесплатный (или почти) труд и переведенную на военные рельсы экономику оружие все равно стоило денег. Например вот цены https://www.5-tv.ru/news/225088/vminoborony-rasskazali-skolko-stoil-t34-vgody-vov/
Все всегда стоит денег.
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Чудно!. Якщо оборонзаказ не ефективний,то за які кочеврижки вони там багатіють?.
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Вы немного путаете Богатеют одни, а выпускают технику и укрепляют обороноспособность страны другие
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Вспоминаю 2015 год. Из капремонта на фронт везут на трале танк.
Сбоку на щитке прилеплена пластина из белой жести.
Видимо, в качестве маркера, чтобы врагу было удобнее целиться.
В войну за это расстреляли бы не только военпреда, но и начальника смены вместе с тем, кто ее лепил.
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Можно подумать, что Минобороны делает заказ оборонпрому (например, разработать и выпустить новый двигатель) и тут же называет сумму, которую он, Минобороны, может за это заплатить оборонпрому. И ни гривной более! Так не бывает!
Реально Минобороны (чиновники) не может знать заранее, сколько будет стоить разработка и изготовление нового двигателя. Об этом знает только разработчик/изготовитель в лице оборонпрома. И они заключают договор о том, что одна сторона делает, а другая - оплачивает. Поэтому непонятно, почему оборонпром жалуется на невыгодность договора. Так заключайте выгодный, а не убыточный договор! А если учесть, что на военные заказы ни в одной стране денег военные министерства не жалеют, жалобы Чурсина выглядят как "дайте ещё денег". И молодая неопытная команда, конечно, прогнётся. Вот только бюджета Минобороны на все хотелки не хватит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа сьогодні замовлення Міноборони є збитковими для оборонної промисловості: наша співпраця має стати взаємовигідною, - гендиректор "Заводу ім. Малишева" Чурсін
 
 
 
 
 
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