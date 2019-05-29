 На сьогодні замовлення Міноборони є збитковими для оборонної промисловості: наша співпраця має стати взаємовигідною, - гендиректор "Заводу ім. Малишева" Чурсін

"На жаль, на сьогодні замовлення Міністерства оборони є збитковими для оборонної промисловості, включно з бронетанковою галуззю: оборонні заводи затиснуті вимогами військової прийомки, застарілих технічних стандартів і неадекватними штрафними санкціями", - сказав Чурсін у коментарі "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Тому одним із ключових завдань нового менеджменту "Заводу ім.Малишева" я бачу посилення комунікацій з військовим держзамовником з метою переведення оборонної кооперації на взаємовигідне партнерство з військовим відомством і більш широкої нашої участі в держпрограмі переозброєння ЗСУ та заходах ДОЗ", - зазначив він.
Серед пріоритетів керівництва заводу Чурсін також назвав подальший розвиток програм технічного переозброєння і виробничої концентрації підприємства, підвищення рівня автоматизації виробничих процесів і впровадження програми управління замовленнями.
"На порядку денному також завершення приєднання до "Заводу ім. Малишева" ДП "ХКБД" зі збереженням за конструкторським бюро функцій головного розробника танкових двигунів", - повідомив Чурсін.
За його словами, основними пріоритетами менеджменту залишаються також вирішення завдань імпортозаміщення галузі, посилення експортних позицій підприємства на зовнішніх ринках, зміцнення кадрового ресурсу та навчання персоналу, своєчасна виплата заробітної плати.
"Окрему увагу плануємо приділити роботам з виділення розгорнутого на заводі виробництва цивільної продукції в самостійну структуру для зниження собівартості продукції, розширення її номенклатури і більш активного просування на ринку", - зазначив Чурсін, уточнивши: насамперед ідеться про замовлення з виробництва обладнання для ПЕК.
Як повідомлялося, в середу "Укроборонпром" призначив Чурсіна новим директором ДП "Завод ім. Малишева" замість Олександра Хланя, який очолював підприємство з травня 2016 року. До цього призначення Чурсін очолював бронетанковий дивізіон "Укроборонпрому".
Иди целуй Путина, пока есть что пожрать.
А то скоро с голоду помирать будете.
Росстат написал что у 70% россиян есть деньги только на еду и одежду.
Уже Житомирский бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4
Возвращается старая добрая рыговская гвардия саботажников и коррупционеров
А вот Свинарчуки - очень даже причем, ибо они активно лоббировали БТР-3, тк на нем гораздо больше расейских комплектующих.
Житомирский бронетанковый остановил цех по производству БТР 4 сегодня
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/cherez-rishennya-vijskovoyi-pryjomky-minoborony-v-********-mozhe-buty-zirvano-vyrobnytstvo-bronetehniky.html?fbclid=IwAR3Zdv5JMO4bKhu4o03vk4drPqUtlQbgMA4r7S5Wy5o3-5l_SOSaLk-xf5g
Канешно, гораздо выгодней для этой твари (чурсин его ф.и.о.) продавать вооружения в горячие точки... Хто бы сомневался!
Это вас пэдро с турчиновым работать так научили?! Оно и видно...
"они работали!... они защищали страну!.." Мы видим их "работу" на собственной шкуре. А их "защиту" четко демонстрирует клан парашенки-свинарчука-пашинского-турчинова.
Не нада пытаться нас дурить.
Как мог кого-то назначать Зеленский или Коломойский, когда украинской политикой уже пять лет керует пэтя парашенка?!!
Если вы не удовлетворены таким "рассказом", то добавить мне нечего. Я больше о них ничего не знаю.
ЗЫ. Странный вы какой-то, если не понимаете элементарный вещей...
Завод сносится примерно до уровня 10 - 15 метров ниже уровня грунта, а на его месте строится крисивый жилмассив, с парками, магазинами, аромакавами и эколавками.
Любые другие действия с ржавыми и трухлявыми совеццкими заводами, построеными в центре города, приведут исключительно к отсрочке их мучительной но неизбежной смерти.
Единственное, что можно использовать во всех этих совеццких заводах - это взлётные полосы, всё остальное - устаревшая никому не нужная, не отапливаемая, не освещённая, не вентилируемая хрень, испускающая ядовитые испарения и изливания, к которой 20-тонная фура должна пхаться через миллионный город.
Тут использование бульдозера и постройка полезных зданий не сработает.
Но это не делает их экономически эффективными и современными, постепенно эти города всё равно вымирают а население уменьшается и мигрирует в развивающиеся города (Днепр или Киев), или на Польшу.
Это не только у нас такое, в Чикаго - например - заводские технологии опережали Кременчуг и Кривой рог лет так на 50. Но всё равно заводы устарели, умерли, и город, соответственно, тоже вымирает.
Стандарты возможно менять необходимо, но без военной приемки и ответственности за срыв условий никак нельзя!!!
"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", Источник: https://censor.net.ua/n3129526
Военку херим и начинаем клепать комбайны!!! Это на Малышева уже было!!! В Украине война, дружище!!!
Ну и основной посыл (для тех кто не понял) в том, что бабла еще надо!!!
Вам Снунарчуки не нравились??? Тогда кушайте, не обляпайтесь!!!
Опарыша не зря хотят поставить на министра обороны
Кацапам очень муляет возрождение нашего ОПК
Свинарчукі це не творіння Порошенка, це українське прокляття
А як же "війна"?
Все всегда стоит денег.
Сбоку на щитке прилеплена пластина из белой жести.
Видимо, в качестве маркера, чтобы врагу было удобнее целиться.
В войну за это расстреляли бы не только военпреда, но и начальника смены вместе с тем, кто ее лепил.
Реально Минобороны (чиновники) не может знать заранее, сколько будет стоить разработка и изготовление нового двигателя. Об этом знает только разработчик/изготовитель в лице оборонпрома. И они заключают договор о том, что одна сторона делает, а другая - оплачивает. Поэтому непонятно, почему оборонпром жалуется на невыгодность договора. Так заключайте выгодный, а не убыточный договор! А если учесть, что на военные заказы ни в одной стране денег военные министерства не жалеют, жалобы Чурсина выглядят как "дайте ещё денег". И молодая неопытная команда, конечно, прогнётся. Вот только бюджета Минобороны на все хотелки не хватит.