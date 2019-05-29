 "Не криза, а звичайна ротація", - Труба про звільнення чотирьох керівників ДБР

Про це заявив директор ДБР Роман Труба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу відомства.

"Відповідно до законодавства, троє керівників підрозділів центрального апарату та керівник одного з територіальних управлінь залишають роботу в Державному бюро розслідувань по закінченню випробувального терміну. Це не криза, не скандал, а звичайна ротація у новому правоохоронному органі, який змінюється, враховує помилки, відточує свій професіоналізм, набирає силу", - йдеться в повідомленні.

Труба підкреслив, що випробувальний термін – це нормальна практика як в державних органах, так і в приватних компаніях. "Ніхто не приходить в ДБР працювати довічно: з кимось ми продовжуємо працювати, з кимось прощаємося та бажаємо подальших успіхів", - підкреслив директор ГБР.

Він зазначив, що ці кадрові рішення не вплинуть на роботу ДБР. За півроку у нас більше 11 тисяч проваджень, з яких 1191 скеровано до суду з обвинувальними актами. Є вже 122 обвинувальних вироків. Це – спільний результат всіх працівників ДБР: разом працюємо й надалі", - додав Труба.

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Він також зазначив, що до кадрової політики ДБР прикута значна увага громадськості, хоча призначення та звільнення працівників в інших правоохоронних органах - це щоденний процес.

" Водночас, є питання, які також потребують уваги. Серед них – блокування законних виборів нового складу Ради громадського контролю при ДБР. Сподіваюсь, у суді це питання буде вирішено остаточно, а нові члени РГК будуть обрані через прозору процедуру онлайн-голосування – як в НАБУ, АРМІ, Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві зі справ ветеранів АТО та інших органах. У свою чергу, це дозволить нам створити Дисциплінарну комісію", - переконаний директор ГБР.

Раніше стало відомо, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив звільнити чотирьох керівників відомства.