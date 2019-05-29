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Все про:ВР (4861) Зеленський (1476) імпічмент (61) Стефанчук Руслан (13)

 Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент (оновлено)

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про імпічмент.

Про це на брифінгу біля Адміністрації Президента заявив представник президента в Раді Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Таким чином, президент виконав передвиборчу обіцянку", - сказав Стефанчук.

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"Ми передали до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента від влади", - цитує Стефанчука Інтерфакс-Україна.

Стефанчук зазначив, що подібного законопроекту в Раді немає.

"Це цілісний законопроект про процедуру імпічменту", - пояснив він.

Представник президента в Раді також повідомив, що разом з законопроектом про імпічмент президента вкотре до Верховної Ради направлено звернення глави держави, щоб Верховна Рада не забула, що у неї лежить законопроект №7203, яким скасовується депутатська недоторканність.

"Було б чесно, щоб з'явилися в законодавстві і процедура імпічменту президента, і норма про скасування депутатської недоторканності" - сказав Стефанчук.

Він підкреслив, що зараз м'яч на полі Верховної Ради. "Я дуже сподіваюся, що ця співпраця буде конструктивною", - додав представник президента в Раді.

Проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) авторства Зеленського зареєстрований у Раді під номером 10340. Однак його текст поки не оприлюднено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129516
 
   
 Топ коментарі
 
сейчас порохоботы найдут в этом Зраду
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Перексерил у Гончаренко?

В Верховной Раде заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект об импичменте президента. Источник: https://censor.net.ua/n3129471
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Всего один Закон... и все остальные партии в полной жопе. Президенты маленького роста, ипут легко и просто!
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Ляшко тоже вносил такой законопроект и активно его пропихивал, естественно пиарясь при этом. Не помогло...
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Якби я мав вигадувати кличку для Зеленського, то, враховуючи аналізи, родной язик, фактуру і 95-квартальний рівень, назвав би його Ссущій пустяк.

(с) Олександр Бойченко
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Хіба за вами, стецьками, встигнеш... Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент - Цензор.НЕТ 8956.
Скільки зараз коштує лайном харкнкти?
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про что сказать то - про 25-й вариант закона об импичменте? так он 25-й в очереди...
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Це ЄДИНИЙ законопроект, який подає сам президент. Зрозумів?
Тепер поміняй пляшку. Бо Мародер буде незадоволений і меньше шоколаду тобі на лоба намаже
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ваше вранье не интересно. вы посчитайте сколько БЫЛО УЖЕ законопроектов, мало что вам соврали на г+г или рядом..
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Текст то какой? А то тут прям обрадовались...
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Питання впиралось в тимчасові слідчі комісії. Вова з цим питанням погодивсь. Тобто імпічмент став реальним, щоб багато не товкти воду у ступі.
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И шо за ор по селу? Свадьба? Може бойня... О, да это оказывается, шмаркля внес законопроект... Фига себе! Шах и мат вам, порохоботы! Вот это достижение! Вот это силища силенная, сверхсупервундер просто. И главное- добровольно, никто к тому не принуждал, не заставлял, не требовал... Или было такое? Пестрит ветка просто, ну прямо новогодняя елка радостными воплями- нате вам, порохо... ***, а каким краем тут порохо хоть что то? Короче говоря, что бы недомерок ни сотворил- все промерится с Порошенко. Не видать ничего своего, истинно Зеленского. А главное- и не поймут идиоты, как сами себя тем унижают...
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Самий найкращий законопроект про імпічмент, це коктейлі молотова та авто шини, як показала недавня історія України.
Все інше- це цинічна брехня від блазня.
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Порохоботы и соевый мародер опять глубоко сглотнули из-за щеки
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Зеленский думает, что в Верховной Раде все так просто: внес закон - депутаты проголосовали и все, а ведь есть целая процедура
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Обещал - сделал. Учитесь, порохошлепы щеколадные.
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Авжеж, якби хтось інший не вніс, то ще б 5 років вовтузився.
Та й невідомо що у тому папірці писано.
Наваяти недовго, що з нього залишиться і чи взагалі його приймуть - тоді й "сделал". А поки що ...
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То есть, внес - и все! Дело сделано. Делаем дырку на пинжаке доя медали. Убогие, оно кроме внести еще ж должно и довести его до логического конца - принятия. А потом еще и до выполнения. Вон закон про люстрацию есть. Принят. Но на Богдане чего-то не работает😕.
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Этот закон нужно голосовать в пакете со снятием депутатской неприкосновенности. Тогда только возможно рада перестанет быть местом , где преступники прячутся от правосудия, тогда перестанут продавать места в списках . Возможно, тогда и Петя перестанет туда лезть, расталкивая всех локтями.
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І з зняттям генпрокурора, голови нацбанку, голови СБУ і призначення на ці посади узгоджених з парламентом осіб.
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Вот это скорость!
Соевый тормоз явно не хотел ничего сделать. За пять лет можно было горы свернуть
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Ну хоть електросамокат дайте! Нашо ж обижать и так обиженного.
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"Дохтур сказав до морга, отже до морга"
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Бггг) рада рулит -приперли соплю к стенке
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