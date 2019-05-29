 Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент (оновлено)

Про це на брифінгу біля Адміністрації Президента заявив представник президента в Раді Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Таким чином, президент виконав передвиборчу обіцянку", - сказав Стефанчук.

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"Ми передали до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента від влади", - цитує Стефанчука Інтерфакс-Україна.

Стефанчук зазначив, що подібного законопроекту в Раді немає.

"Це цілісний законопроект про процедуру імпічменту", - пояснив він.

Представник президента в Раді також повідомив, що разом з законопроектом про імпічмент президента вкотре до Верховної Ради направлено звернення глави держави, щоб Верховна Рада не забула, що у неї лежить законопроект №7203, яким скасовується депутатська недоторканність.

"Було б чесно, щоб з'явилися в законодавстві і процедура імпічменту президента, і норма про скасування депутатської недоторканності" - сказав Стефанчук.

Він підкреслив, що зараз м'яч на полі Верховної Ради. "Я дуже сподіваюся, що ця співпраця буде конструктивною", - додав представник президента в Раді.

Проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) авторства Зеленського зареєстрований у Раді під номером 10340. Однак його текст поки не оприлюднено.