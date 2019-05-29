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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:алкоголь (631) куріння (21) Мінздоров'я (876) Супрун Уляна (456)

 Від пов'язаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні п'ють частіше, ніж молоко - Супрун

В Україні щодня курять 7,2 млн осіб, а від пов'язаних з цим хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян. За вживанням алкоголю держава входить до першої десятки найбільш питущих країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook написала очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Запобігати замість лікувати — це стратегія, яку ми впроваджуємо в Україні від початку трансформації системи охорони здоров’я…Українці звикли ігнорувати охорону здоров’я. Робити вигляд, що її не існує. Причина — страх. Але ми в цьому не унікальні. Справді чимало людей асоціюють медицину з хворобами.

"Само пройде" — популярна фраза, яку можна почути від українців. Люди терплять до останнього, лише б не звертатися до лікарів. Воліють не знати про свої захворювання, бо тоді доведеться лікуватися: а це дорого та страшно", - написала вона.

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Супрун зазначила, що такого стану речей немає в країнах, де існують ефективні системи охорони здоров'я: "У США, Канаді, Британії розвинена культура скринінгу. Бо вилікувати захворювання на ранній стадії набагато простіше і дешевше. Але ця культура також з’являлася поступово".

"Серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, рак, хронічні обструктивні захворювання легень і розлади психічного здоров'я є причинами майже 84% всіх смертей в Україні. Більшість неінфекційних захворювань пов'язані передусім із нездоровим способом життя.

В Україні справді широко поширені чинники, які підвищують ризики неінфекційних патологій, до прикладу:

▪ 7,2 мільйона дорослого населення щоденно курять, а від пов’язаних із цим хвороб щороку помирають 85 тисяч українців. http://bit.ly/2EIxKxc

▪ Україна входить до першої десятки найбільш питущих країн світу. https://bit.ly/2uzC1h0. Алкоголь за обсягом споживання значно переважає молоко (у розрахунку на одного мешканця — майже 12 л). А частка пов’язаних з алкоголем причин смерті становить 34,4% (серед усіх причин)", - повідомила вона.

Також вона додала, що лікування неінфекційних захворювань - це вже боротьба з наслідками всього нездорового способу життя: "Саме тому профілактика є пріоритетом трансформації української системи охорони здоров’я. Як свідчить міжнародний досвід, шлях до поліпшення стану здоров’я громадян та збільшення тривалості життя — в орієнтації державної політики на превентивну медицину та просвітницьку роботу".

"Продовжуємо впроваджувати зміни, щоб перейти від політики лікування до запобігання захворюванням. І це вже відчувають українці. Що ми — не Міністерство захворювань, а Міністерство здоров’я", - резюмувала в.о. голови МОЗ.

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Від повязаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні пють частіше, ніж молоко - Супрун 01
Від повязаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні пють частіше, ніж молоко - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129514
 
   
 Топ коментарі
 
Ну не знаю, глядя на Супрун выпить хочется, и отнюдь не молока.
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цікаво , а Супруніха знає , що молокопідприємства скуповують молоко в населення АЖ по 3,5 грн за літр , а продають його - мінімум за 20 ...? От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 559
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Сколько эта жаба сидит в министерском кресле, что наконец прочитала, что пишут на сигаретных пачках?
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Спирт, особенно если брять прям на трассе прям со спиртовоза - однозначно! И дешевле!
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Не, ну есть отдельные, выдающиеся служебные ведьмочки с 12тым размером груди, но при чем здесь это?
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Зато как прикольно их мять и лапать! Просто прелесть!
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Ну не знаю, глядя на Супрун выпить хочется, и отнюдь не молока.
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Только чистый спирт прям со спиртовоза, тут варианов быть не может!
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Брешет **** НАТОвская! В Украине пьют исключительно цветочный нектар.
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корів немає а самогонний апарат є у кожного...бо ним щей розрахуватися можна особливо у селі...
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Не пить, не курить и не оприходовать служебных ведьмочек прямо за рулет тягача ДАФ XF 95 в нашей стране просто не реально, да и смысла не имеет. Дешевый самогон, чистый спирт, недорогое курево и легкодоступние служебные ведьмочки - эт о же основные и единственные преимущества жизни в нашей вонючей говностране!
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Щикаладное, я живу и работаю в Черкассах, проедсь по трассе Черкассы - Умань или Черкассы - Чигирин-Кременчуг, и ты, нещастя щоколядне сразу поймешь, почему у нас вонючая говнострана с щиколадными даунами.
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Щикаладное, а вместо того, чтобы всем давать ценные руководящие указания, слабо вместо того, чтобы украсть деньги, как ваш пецякрыс, взять и сделать трассу Черкассы - Умань? Или у вас мозгов хватает только на то, чтобы всех, кто не согласен с вашей вонючей щикаладной кодлой объявлять кацапами?
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так что ходите люди на перекуры хотя бы 2 раза в час, программисты, офисный планктон и диванные войска От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 7488
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краще якийсь тенісний стіл поставити. більше користі.
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Жизнь вообще вредная штука - от нее умирают
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Особенно жизнь в вонючей гавноуркаине.
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ну если оно так, тогда пить-курить не помешает, да? )))
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нет, конечно, но сидеть целый день на жопе тоже не вариант, нада как-то комбинировать работу, даже если она чисто состоит из: стул + компьютер От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 514
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как минимум в обеденный перерыв есть смысл не оставаться на стуле, а пройтись в соседний парк, да редко кто так делает..
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А в парку з'їсти ще сала та випити ще горілки!
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цікаво , а Супруніха знає , що молокопідприємства скуповують молоко в населення АЖ по 3,5 грн за літр , а продають його - мінімум за 20 ...? От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 559
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Вранье. Во первых, есть и дешевле 20. Во вторых, это цена не от молокозаводов, а в магазинах, куда включено 20% НДС и кучу других налогов, содержание магазина.. а кофе в Бразилии думаешь по чем "скупают у населения"?
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дешевше не за 900грамів , а за літр ? Хто тут бреше ?
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+ не забуваєм про жирність , а головне - не факт , що те що заливають в пляшки і пакети - то є дійсно молоко ... інколи це просто якась речовина білого кольору !
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Эта коза уже достала, это не министр а труба-баба
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скільки людей народжується за результатами вживання алкоголю і куріння супутного??
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Серед усіх аерозольних впливів вибрано найзначніший й найменш прибутковий !! От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 3416 От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 6435
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*********** можно один раз для расслабления, если больше, то это уже путь к алкоголику, а там до бомжа рукой подать.
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Не, просто надо в меру. 150 с утра, пока тягачь прогревается, 150 в обед, когда машину разгружают и 150 вечером, как поставил машину в парк.
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стой стой стой. Значит так выходные, там можно 150 и 150 и бес машину, а то груз 200 можно схлопотать
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Не, я предпочитаю по чуть чуть, но регулярно, каждый рабочий день с утра, в обед и вечером по 150. Тем более, что мы со знакомым водителем спиртовоза с утра на кругу встречаемся...
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Смійтеся й далі над її порадами, бухайте і кладіть болт на своє здоров'я, але потім не вимагайте від лікарів чуда «за безплатно» коли припече!
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Условия эксплуатации грузовых автомобилей Рено Тракс Интернацьйональ определяет как "Особо тяжелые дорожные условия", в связи с чем гарантийный моторесурс для нашей недостраны сокращен в два раза, а сроки замены расходников и проведения ТО сокращены в 4 раза.
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В нас ненабагато менше п'ють ніж на Московії,і ведуть себе на п'янках також дуже подібно.
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При этом врагом считает травка, от которой еще никто не умер и никого не убил.
Страна кривых зеркал.
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Так пецякрыс же клянеться, бьет себя копытом в грудь, что оно теперь в парламенте все выиграет и будет наигавнейшей крысоопозицией с большинством голосов! Пецякрыс брешет как всегда?
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В интересных кампаниях Супрун свободное время проводит.
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иногда раз в неделю, в не рабочий день, алкоголь помогает расслабится и сохраняет нервную систему. У нас столько проблем, столько стрессов, что только обсудив это с алкогольными напитками ты немного успокаиваешь нервы. Конечно можно пить молоко, срачка будет и заодно болезни от нервов.
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дивлячись на супрун я не то що медицину з хворобами асоціюю, я взагалі медицину виключно з моргом починаю асоціювати....
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Во блин,опять подорожание грядет.Интересно а сколько людей погибает от неимения денег на лечение и от не оказанной им вовремя медицинской помощи?
Может п.Супрун нам и эту статистику озвучит.
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Чем украинцам заменить подорожавший лук доктор смерть уже рассказала, на очереди занимательные истории о том, чем заменить деньги и как поменять продукты на воздух. Это недоразумение поставить на этот пост могли только такие же психически ненормальные, как и она.
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"спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун"___________________так молоко скоро будет дороже, чем пол литра!!! Від пов'язаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні п'ють частіше, ніж молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 8737
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Та відчепіться ви від людей, нехай курять, п'ють, їдять шашлики, солоне, солодке - кожен сам собі господар.

Уявляєте, не хочу я пити молока, а хочу чарчину домашнього самогона з копченою підчеревиною, холодного пива і раків в п'ятницю ввечері сісти з друзями, поговорити про життя, розповісти пару цікавих історій і з ранку з добротним перегаром.
Молоко я не люблю - нехай пані Супрун поцілує мене у ж#пу.
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Та жить вообще вредно.От этого умирают Від пов'язаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні п'ють частіше, ніж молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 1041
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВід пов'язаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні п'ють частіше, ніж молоко - Супрун
 
 
 
 
 
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