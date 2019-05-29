 Рада 30 травня розгляне звіт уряду, - Парубій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо мати можливість завтра розглянути і звіт уряду", - сказав Парубій.

Він також висловив надію, що протягом середи регламентний комітет парламенту розгляне законопроект про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради і прийме відповідне рішення, яке дозволить у четвер також розглянути в сесійній залі Ради цей законопроект.

Раніше, 29 травня, парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За словами голови комітету Руслана Князевича, Гройсман має намір взяти участь у засіданні Ради в четвер, 30 травня, на якому буде розглянуто його заяву про відставку.

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Нагадаємо, 24 травня у Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.