 Через обстріли окупантів неможливо відремонтувати газорозподільну станцію в Саханці Донецької області

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС із посиланням на інформацію української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що окупаційні війська вчергове підступно обстріляли позиції Збройних сил України. Відповідно до заявки підприємства "Донбастрансгаз" щодо обстеження та ремонту обладнання газорозподільної станції у населеному пункті Саханка, Збройними силами України та представниками команди Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зі взаємодії були надані взаємні додаткові гарантії безпеки щодо дотримання режиму припинення вогню на період з 27 по 29 травня 2019 року", - повідомили в штабі.

Як зазначається, попри це, 28 травня 2019 року о 09.27 збройні формування Російської Федерації у Донецькій області з напрямку населеного пункту Безіменне почали масований обстріл позицій Збройних сил України на південно-східній околиці населеного пункту Широкине із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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"Противник вів обстріл з мінометів калібру 120 мм. Крім того, двічі був застосований артилерійський високоточний боєприпас калібру 152 мм", - повідомили в штабі.

Українська сторона СЦКК засуджує підступні дії збройних формувань Російської Федерації щодо порушення гарантій безпеки та дотримання режиму припинення вогню під час проведення запланованих ремонтно-відновлювальних робіт.

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