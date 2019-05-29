 Комітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ці законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку, а Дніпропетровську - на Січеславську.
Законопроекти відповідають Основному закону, про що свідчать висновки Конституційного суду.
Зазначимо, 6 лютого Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про внесення змін до ст.133 Конституції, що передбачає перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.
А 3 квітня Конституційний суд України визнав відповідним статтям 157 та 158 Конституції України законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Навпаки - потрібно відмінити все що було перейменоване маріонеточним режимом кровавого бариги.
А от ці недолугі перейменування потрібно відмінити. І якщо вже перейменовувати, то лише згідно рішення жителів які там проживають.
- Я з Кривого Рога Січеславської області.....
Кстати, против Марка Лукича ничего не имею
И Святая Елисавета к декоммунизации никаким боком