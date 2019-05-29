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Все про:ВР (4861) Дніпропетровщина (549) Кіровоградщина (149) перейменування (258)

 Комітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області

Парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендує Верховній Раді України попередньо ухвалити проекти законів про внесення змін до Конституції про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ці законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку, а Дніпропетровську - на Січеславську.

Законопроекти відповідають Основному закону, про що свідчать висновки Конституційного суду.

Зазначимо, 6 лютого Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про внесення змін до ст.133 Конституції, що передбачає перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.

А 3 квітня Конституційний суд України визнав відповідним статтям 157 та 158 Конституції України законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерія Херсона оскаржить рішення суду, який скасував перейменування вулиці на честь Гандзюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129511
 
   
 Топ коментарі
 
І лєніних взад поставити. Розвели тут в Україні українізацію! Вимагаємо повернути ссср з ковбасою і комсомолок в байкових трусах! Комітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області - Цензор.НЕТ 3163
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Дебильнее погоняла "сичеславская" сложно было придумать. Но два великих "историка" денисенко и вятрович умудрились... Клоуны
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Ох, ну переименуюте в днепровскую, нее, в сичеславскую. Не очень мне это название.
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Не забудьте тока сначалу у Великого Окружного Суда Города Киев спросить разрешения.
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Правильно, чтобы мало что напоминало о парашно-совковой ымперии. кроме людей, конечно - оно в парках видно что до Европы идти подольше чем Польшу догонять(была тут новость)
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Та пішли ви зі своїми перейменуваннями!
Навпаки - потрібно відмінити все що було перейменоване маріонеточним режимом кровавого бариги.
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І лєніних взад поставити. Розвели тут в Україні українізацію! Вимагаємо повернути ссср з ковбасою і комсомолок в байкових трусах!
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Пам'ятники якось байдуже.
А от ці недолугі перейменування потрібно відмінити. І якщо вже перейменовувати, то лише згідно рішення жителів які там проживають.
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як там дитина путіну сказала ''дядя, ти дурак?'
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При ссср у когось питалися про перейменування?
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Как Днепр назывался до 1926 года и кто, в честь кого и за какие заслуги был переименован?
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...совок вернуть в полном обьемы от октябрят и до политбюро...Генсеком и членами политбюро назначить указом гнома кремлевского из списка :..междунароного афериста рыбановича, адвОката мертвечука, жэку- шумаХера, шуфлю дайтевглаз, полковника-героя гражданской войны ст.офицера иллию, или других каких кивских городских дурныкив, шо помельче, их на 112-м и ньюс-ерусалим валом ошивается... на крайняк славентия пропиховпшика или чмо левославное с мармызой всегда заспаной и неумытой...тысячи гипсовых упырей, вождей-Ленинов и организаторов голодоморов, которых не было и вифсеврети, взад вернуть и немедля...да, про натаху, у которой е мрия под юбкой, не забудьте.....)))))))))
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Ленина свалили, бандэры, фашисты, стоял - никому не мешал (с) )))))
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Депутаты изображают бурную деятельность, на большее не способны.
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Днепропетровск - красивое название. В истории было множество достойных Петров. Можно было и не переименовывать.
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А вы знаете кто такой Петровский и чем он знаменит?
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А вы знаете кто такой Петровский и чем знаменит?
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Ну, с Кировоградской всё понятно! А вот с Днепропетровской - не всё так однозначно: или Зеленская, или Коломойская.......
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Дебильнее погоняла "сичеславская" сложно было придумать. Но два великих "историка" денисенко и вятрович умудрились... Клоуны
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Что-то сегодня боты какие-то ленивые. Тема, как будто бы, козырная. Или, после выборов, распустились совсем на каникулы?
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Представляю, как преЗЕдент будет произносить:
- Я з Кривого Рога Січеславської області..... Комітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області - Цензор.НЕТ 202
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- Я из Ссычеславской области, анализы сдавать...
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Суки! Мы все равно вернем городу историческое имя Елисаветград!!
Кстати, против Марка Лукича ничего не имею
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80% горожан было за Елисаветград!!!
И Святая Елисавета к декоммунизации никаким боком
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а можно переименовать в Днепропетровск, в честь Св. Петра.
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Я против. По всем опросам в лидерах была Днепровская область, зачем переименовать в Сичеславскую, с учетом того что тогда название областного центра перестанет совпадать с нахванием области (я в курсе что так бывает, но зачем?) и не совсем однозначности звучания (сеча - моча как бы..).
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твой путин же фамилию не меняет, хотя в английском варианте poo ten, довольно весело
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області
 
 
 
 
 
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