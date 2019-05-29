 Комітет рекомендував Раді перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ці законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку, а Дніпропетровську - на Січеславську.

Законопроекти відповідають Основному закону, про що свідчать висновки Конституційного суду.

Зазначимо, 6 лютого Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про внесення змін до ст.133 Конституції, що передбачає перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.

А 3 квітня Конституційний суд України визнав відповідним статтям 157 та 158 Конституції України законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

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