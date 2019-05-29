 Богдан - не святий і не ідеальний, але саме він - найефективніший і найшвидший гравець у команді Зеленського, - Лещенко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я знаю Богдана особисто 10 років і відразу попереджаю - я необ'єктивний. Саме Богдан познайомив мене із Зеленським у грудні 2018 року. І він привів у команду людей, які мають бездоганну репутацію та досвід роботи - Абромавічус, Данилюк, Рябошапка, Герус. Він залучає хедхантерів до пошуку ефективних губернаторів. Він просить послів допомогти з рекомендаціями ефективних менеджерів. Він затіяв залучити британську фірму Crown Agents до управління митницею", - розповів нардеп.

"Богдан - не святий чоловік і не ідеальний, зі своїми скелетами в шафі. Але саме він - найефективніший і найшвидший гравець у команді Зеленського, причому я на своєму прикладі бачу - він готовий розширювати коло спілкування Зеленського за рахунок незаангажованих людей, які не належать до ближнього кола. Адміністрація - це бек-офіс президента, і я вважаю - він має право на карт-бланш, щоб вирішити, хто буде на цій посаді. я не бачу зараз, що Богдан є провідником інтересів Коломойського в оточенні Зеленського - Коломойський має багато альтернативних каналів", - зазначив Лещенко.

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"Що стосується люстрації Богдана, то тут було зведення рахунків - він був одним з семи уповноважених в уряді Азарова, і тільки на нього наклали санкції. Це була відплата за те, що він вивів держреєстри з-під корупційної схеми. Водночас я не хочу, щоб мої слова на адресу Богдана звучали як тотальне схвалення. Деякі його клієнти викликають у мене подив, але це - його справа. Ми спілкувалися якось втрьох з ним і зі ще однією з ключових послів в Києві - і вона сказала Богдану: "Немає людей без минулого. Важливо, що ви будете робити зараз". Для нього зараз шанс змінити своє майбутнє - а з цим і сприйняття свого минулого", - заявив нардеп.

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Лещенком: "Перетворення України на бананову республіку досягло нових висот - ніким не уповноважений громадянин США Джуліані вказує українському президенту, з ким мати справу, а з ким - ні" читайте ТУТ.