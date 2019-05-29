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Все про:діти (1525) Запоріжжя (489) відпочинок (90) отруєння (614) Яремче (3) Івано-Франківська область (234)

 Діти із Запоріжжя отруїлися на відпочинку в Івано-Франківській області

9 дітям стало зле наступного дня після заїзду на відпочинок у приватну садибу, 4 із них госпіталізували. Заклад зараз перевіряють епідеміологи.

У приватну садибу в Яремчому приїхала на відпочинок група із Запоріжжя - 17 дітей і 2 вихователі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Наступного дня після приїзду дітям стало зле. Ще через день вони звернулися в Яремчанську центральну лікарню. Зараз четверо школярів перебувають там в інфекційному відділенні. Попередній діагноз - "гострий гастроентероколіт", стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Встановлено, що госпіталізовані особи 27 травня перебували на відпочинку в садибі "У Мирона" в м.Яремче та отримували харчування в зазначеному закладі.

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У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області створена комісія з розслідування факту отруєння. В ході санітарно-епідеміологічного обстеження закладу встановлено, що відпочинок дітей проводився згідно з цивільно-правовою угодою між власником садиби та керівником дитячої групи на послуги проживання та харчування дітей.

Також заклад не був внесений до переліку дитячих відпочинково-оздоровчих закладів Івано-Франківської області. Керівники дитячої відпочинкової групи та власники садиби не попередили органи місцевого самоврядування за 10 днів про заїзд дітей. Власник садиби не зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів. Обстеження закладу перед заїздом дітей не проводилося.

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Під час епідобстеження відібрано проби води, змиви на вміст патогенної мікрофлори. За результатами перевірки будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства, зокрема готуються матеріали для передачі в правоохоронні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129508
 
 
 Топ коментарі
 
О да, на западной Украине природа нет, грязно и плохая экология. Канеш, надо было ехать отдыхать в Кривой Рог или Днепродзержинск. Там ведь и бандеровцев нету Дети из Запорожья отравились на отдыхе в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 9916
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та й повітря набагато чистіше чим гірське)
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я ниже признал свою ошибку... бывает.. это не смертельно
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Те ж ще - знайшли куди їхати відпочивати.....
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О да, на западной Украине природа нет, грязно и плохая экология. Канеш, надо было ехать отдыхать в Кривой Рог или Днепродзержинск. Там ведь и бандеровцев нету Дети из Запорожья отравились на отдыхе в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 9916
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та й повітря набагато чистіше чим гірське)
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Зато там не едят детей по кусочкам, а сразу закалывают!
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уточните, пож-ста, куда именно? в какой части Британии вы сейчас находитесь?
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захарченка переслухався певно...то й ж британію давно вже взяв (правда ротом)...але хто б то холопам повідомив, от тепер й думають що британія частина дирляндії__))))
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ну это вряд ли. Если убьешь с десяток кацапов у себя в городе, то я еще подумаю над твоим предложением Діти із Запоріжжя отруїлися на відпочинку в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 3220
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у меня только салоеды. Я живу в Lviv. Жду наших, вы нам еще за севастополь неОтветили
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а вы сарказм тож не отличаете от всего остального? мужик (или нет) выпендривается под чужим флагом, это уже повод..., а если любите всех обзывать, всегда начинайте с себя, это будет справедливо...
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я ниже признал свою ошибку... бывает.. это не смертельно
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стыдно шо не отличил кацапа от порохотроля. приношу свои извинения
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українські порохотролі (включаючи мене) сидять під прапором рідної країни, якою пишаються й яку ******* внезалежності від прізвища президента...а кацапня вся під проксями...в них ж на росії нєвольно на цензорі сидіти))))
й Ви мене пробачте за занад-то різку реакцію...чесно кажучи я просто не сприймаю "ярликів" типу зебілів й соєвих...

а оце чудо з такого Львова як я ж бангладешу)))
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доречі під проксьой не лише одні катсапи. Якшо бан отримав, а айпі статичний, а ти на роботі, то використовують впн. Тому це теж не показник
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це треба бути великим фаном цензора й коментів щоб використовувати впн)))я б не запарювався)))

але так за спостереженнями (ще з часів зрадофілів) - прокся-кацап...в них просто ненависть до всього українського.....це відчутно в тексті...
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Це типова проблема для регіону, каналізація не витримує навантаження, в гуглі на фразу отравились в буковеле отримаєте мульйон посилань.
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