 Діти із Запоріжжя отруїлися на відпочинку в Івано-Франківській області

У приватну садибу в Яремчому приїхала на відпочинок група із Запоріжжя - 17 дітей і 2 вихователі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Наступного дня після приїзду дітям стало зле. Ще через день вони звернулися в Яремчанську центральну лікарню. Зараз четверо школярів перебувають там в інфекційному відділенні. Попередній діагноз - "гострий гастроентероколіт", стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Встановлено, що госпіталізовані особи 27 травня перебували на відпочинку в садибі "У Мирона" в м.Яремче та отримували харчування в зазначеному закладі.

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У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області створена комісія з розслідування факту отруєння. В ході санітарно-епідеміологічного обстеження закладу встановлено, що відпочинок дітей проводився згідно з цивільно-правовою угодою між власником садиби та керівником дитячої групи на послуги проживання та харчування дітей.

Також заклад не був внесений до переліку дитячих відпочинково-оздоровчих закладів Івано-Франківської області. Керівники дитячої відпочинкової групи та власники садиби не попередили органи місцевого самоврядування за 10 днів про заїзд дітей. Власник садиби не зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів. Обстеження закладу перед заїздом дітей не проводилося.

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Під час епідобстеження відібрано проби води, змиви на вміст патогенної мікрофлори. За результатами перевірки будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства, зокрема готуються матеріали для передачі в правоохоронні органи.