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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 "Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе

Партія "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це заявив в інтерв'ю "Апострофу" екс-заступник Генпрокурора України, один з лідерів "Руху нових сил" Давид Сакварелідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Ми (партія "Рух нових сил". - Ред.) маємо легітимне право на вільну участь у виборах. (...) Дострокові вибори. Ми як партія підемо на ці вибори і будемо відстоювати ту філософію і проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримує ця політсила проведення дострокових парламентських виборів в Україні, Сакварелідзе сказав: "Ми вважаємо, що це правильний хід з боку Зеленського, тому що та Верховна Рада вже 4 роки нелегітимна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129502
 
 
 Топ коментарі
 
не, я конечно индеец - но не ужели украинцы в Украине перевелись? много ведь молодых и достойных ребят есть
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Сакварелидзе -- генпрокурором Украины "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 9390
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Сколько же гамна слетелось в несчастную страну, после того как волкодавы чуть ослабли...
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Что имеем на выходе. Есть партия евреев Украины, Слуга Народа. Партия евреев и армян Украины, БЮТ Тимошенко-Авакова. Грузинская партия Рух новых сил Сааки и Саквы. Московско-еврейские партии За Жыття и Оппо Бойко-Рабиновича и Вилкула, московская партия Смешка-Медведчука. Украинские партии БПП, Голос, НФ. От и увидим какую власть хотят украинцы, свою украинскую, или чтобы их доили иностранные мафии. Увидим сколько в стране украинцев а сколько рабов хахлов.
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Власть возьмут в итоге кто на своей земле; но кровищи может быть...
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Так и буряты, москали и кадыровцы в ДНР/ЛНР заявляют что они на своей земле))
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За ними 10 тысяч ядерных боеголовок. А то бы их давно раскатали в блин.
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Якщо ВР вже 4 роки нелегітимна, то як же ж ти працював на державних посадах, при тому, що в нас парламентсько-президентська держава? Виходить, що працюючи в прокураторі, ти свідомо порушував закони України.
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"Нелегитимная 4 года Рада" это технология которую продвигает ФСБ. Если Рада нелегитимна значит Нет и Незаконны- Дэкоммунизация, Безвиз, обращение Рады к Константинополю по томосу, курс на ЕС и НАТО в Конституции, закон про Мову и т.д. и т.п.
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У них с 1993 года режим нелегитимный, потому что они раздолбали из танков собственный парламент.
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Да многошерстный будет парламент. Диктатура одного провластного крыла для Украины, всегда плохо - это показывают результаты всех предыдущих выборов. Теперь весь парламент будет одна сплошная оппозиция, причём не только к власти, но и друг к другу, что есть хорошо. Всё гетьманы в одной куче ВР - может дадут людям заниматься наконец спокойно своими делами, пока там все будут пытаться поделить то, что уже не делится( делить на всех просто нечего)
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А в парламент Грузии не хотите? Мне ещё вас в ВР нк хватало. С вашим коксодувом Карлсоном. Несчастная моя страна, каких только проходимцев всех национальностей нет в ВР. Даже хохлы есть. Украинцев только нет.
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У парламенті Грузії вважають, що повернення українського громадянства Міхеілу Саакашвілі президентом України Володимиром Зеленським є прикрим, але грузинсько-українські відносини набагато важливіші. Про це заявив віце-спікер парламенту Грузії Гія Вольський, повідомляє видання "Грузия Online".
За його словами, залучення Саакашвілі в українську політику принесе шкоду, оскільки, за його оцінкою, екс-президент Грузії - брехун.
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то вже не злочинець, а просто брехун? А то якось волали про міжнародний розшук і кримінал...
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знайомі дико вірили у Міхо, коли його виперли - голосували за клоуна... Тепер вони отримали грузина знову. Висновок: клоун втратить кілька відсотків...
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Сакварелидзе зачем лично вам в Раду??
Давайте в Одессу прокурором "Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 351
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"Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 1679 Чуб

Вместе с Зеленским Вы построите Европейскую страну !Не знаю почему , но я Вам верю . Удачи!
29.05.2019 14:10
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Ось вона, логіка зЕбілів: "Не знаю почему , но я Вам верю".

Так зрозумій спочатку, чому ти збираєшся вірити?
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У даної категорії населення відсутній причино-наслідковий звязок.
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https://site.ua/tanyaadams/19930-odin-den-s-prezidentom-otchet-o-poezdke/

"Когда я спросила, вернётся ли ПП в политику, он ответил «А я никуда из неё и не собираюсь уходить. Я сделаю всё, чтоб Украина процветала».
И знаете, я ему почему-то верю.
Может потому, что очень этого хочу. "
Скажу вам 25%, вы не лучше в плане логики. Но я лучше буду ждать сдвигов и изменений, чем смотреть, как за 5 лет было сделано одно большое нихера. Хочу жить в богатой и красивой европейской Украине, а не в вышиватной копии засРашки.
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Итак в Раду проходят:
Партия "Слуга народа" , в которую войдет вся команда 95 квартала, осветители и звукорежиссеры
Партия "Голос", в которую войдёт группа Океан Эльзы, осветители и настройщики музыкальной аппаратуры
Партия "Рух новых сил", в которую войдет Карлсон и грузинские гастролеры.
Опозиционная платформа "За життя", в которую войдет кум путина и вся кремлевская 5 колонна
Партия "Батькивщина", в которую войдет газпромовская принцесса и пророссийское кодло
Украинский народ самый мудрый народ на планете
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Ну, не любить народ брехунів Поценюка та Поросьонко, не любить.
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