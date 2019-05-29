 "Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе

Про це заявив в інтерв'ю "Апострофу" екс-заступник Генпрокурора України, один з лідерів "Руху нових сил" Давид Сакварелідзе, передає Цензор.НЕТ.
"Ми (партія "Рух нових сил". - Ред.) маємо легітимне право на вільну участь у виборах. (...) Дострокові вибори. Ми як партія підемо на ці вибори і будемо відстоювати ту філософію і проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи підтримує ця політсила проведення дострокових парламентських виборів в Україні, Сакварелідзе сказав: "Ми вважаємо, що це правильний хід з боку Зеленського, тому що та Верховна Рада вже 4 роки нелегітимна".
За його словами, залучення Саакашвілі в українську політику принесе шкоду, оскільки, за його оцінкою, екс-президент Грузії - брехун.
Давайте в Одессу прокурором
Вместе с Зеленским Вы построите Европейскую страну !Не знаю почему , но я Вам верю . Удачи!
29.05.2019 14:10
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Ось вона, логіка зЕбілів: "Не знаю почему , но я Вам верю".
Так зрозумій спочатку, чому ти збираєшся вірити?
"Когда я спросила, вернётся ли ПП в политику, он ответил «А я никуда из неё и не собираюсь уходить. Я сделаю всё, чтоб Украина процветала».
И знаете, я ему почему-то верю.
Может потому, что очень этого хочу. "
Скажу вам 25%, вы не лучше в плане логики. Но я лучше буду ждать сдвигов и изменений, чем смотреть, как за 5 лет было сделано одно большое нихера. Хочу жить в богатой и красивой европейской Украине, а не в вышиватной копии засРашки.
Партия "Слуга народа" , в которую войдет вся команда 95 квартала, осветители и звукорежиссеры
Партия "Голос", в которую войдёт группа Океан Эльзы, осветители и настройщики музыкальной аппаратуры
Партия "Рух новых сил", в которую войдет Карлсон и грузинские гастролеры.
Опозиционная платформа "За життя", в которую войдет кум путина и вся кремлевская 5 колонна
Партия "Батькивщина", в которую войдет газпромовская принцесса и пророссийское кодло
Украинский народ самый мудрый народ на планете